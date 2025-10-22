Встреча Путина и Трампа в Будапеште: состоится ли она и может ли привести к миру на Украине

В чем смысл нового российско-американского саммита и состоится ли он в итоге, читайте в материале РИАМО.

Состоится ли встреча Путина и Трампа в Будапеште

Фото - © РИА Новости

О том, что президенты России и США планируют встретиться в столице Венгрии, стало известно сразу после их телефонного разговора 16 октября – об этом в соцсети Truth Social объявил Трамп. А вот помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя беседу глав государств, сказал о Будапеште лишь как о возможном месте встречи.

На следующий день Путин обсудил организацию саммита с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, о котором российское внешнеполитическое ведомство отчиталось довольно размыто.

Несмотря на это, комментаторы в России и мире писали о встрече в Будапеште как о решенном деле. Однако 21 октября оказалось, что это не так: корреспондент американского телеканала NBC Гарретт Хааке написал в соцсетях, что подготовка к саммиту «приостановлена», а портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Трамп не планирует встречаться с Путиным «в ближайшем будущем».

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев, играющий важную роль в российско-американских переговорах последнего времени, опроверг информацию об отмене саммита, заверив всех, что «подготовка продолжается».

Окончательно всех запутал сам Трамп, заявивший, что «не хочет тратить время впустую», и пообещавший сообщить о своем решении в течение двух дней.

В чем причины переменчивости Трампа по украинскому вопросу

Фото - © РИА Новости

Отвечая на вопрос РИАМО о том, почему президент США заявляет то о готовности к переговорам с Россией, то о поддержке Украины и намерении предоставить Киеву новые вооружения, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сказал, что это обусловлено двойственностью позиции Трампа.

«Он хочет добиться мира на Украине, но при этом заработать на войне. Поэтому, с одной стороны, ему нужны поставки на Украину американского оружия – за европейские деньги. С другой стороны, ему нужен стратегический мир, потому что он хочет быть нобелевским лауреатом», – считает эксперт.

Кроме того, по мнению Журавлева, в переговорах Трамп использует бизнес-логику.

«Подманить, потом напугать, потом опять подманить. Как было и с ракетами: “Я почти принял решение по “Томагавкам”. Вот бегите ко мне, убеждайте меня, что решение было неправильным”. Такая вот провокация. Авось, пока они будут бежать, чтоб меня уговорить, они мне что-то дадут на переговорах, в чем-то уступят моей позиции» Дмитрий Журавлев директор Института региональных проблем

Aмериканист, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков в комментарии «Взгляду» высказал мнение, что фарватер возможностей и действий Вашингтона в нынешних обстоятельствах весьма ограничен.

С одной стороны, Трамп считает необходимым сохранение рабочих отношений с Москвой, в том числе с целью «отрыва» России от Китая. С другой, «проломить и продавить европейско-украинскую фронду» Трамп не может, а в какой-то степени и не хочет, полагает эксперт.

«В отличие от других “успешных” урегулирований, включая и недавнее ближневосточное, в украинском конфликте Трамп имеет дело с несоразмерно большими политическими игроками, где с одной стороны – отстаивающая свои жизненные интересы великая держава, а с другой – конгломерат средних и малых государств, консолидированно отстаивающих свой статус привилегированных вассалов-союзников», – пояснил Новиков.

В такой ситуации наиболее мудрое решение для США – не делать вообще ничего, предоставив решение украинского конфликта естественному ходу событий, отметил американист.

По мнению политолога, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, из метаний Трампа по российско-украинскому вопросу можно сделать вывод, что он чрезвычайно не хочет оказаться в положении, когда он «как бы на стороне Украины против России».

«Его к этому подталкивают европейцы и Украина, и он вроде как поддается, а потом опять выворачивается вот таким образом», – высказал мнение эксперт в комментарии BFM.

Лукьянов предположил, что в ходе летних российско-американских переговоров, в том числе на Аляске, кристаллизовалась некая схема возможного урегулирования украинского конфликта, а «дальше зависла какая-то пауза». Ее причина, по мнению политолога – позиция Европы и в первую очередь Украины, которую Трамп не может просто взять и заставить делать то, что он хочет.

«Отсюда эти бесконечные маневрирования», – резюмировал эксперт.

Может ли саммит в Будапеште принести мир на Украине

Фото - © Pixabay.com

По мнению Дмитрия Журавлева, договориться о реальном урегулировании в Будапеште или еще где-то США и Россия сейчас не смогут – но не потому, что не хотят.

«И Трамп, и Путин хотят договориться. Трамп со своими особенностями: давайте заключим мир, но перед этим пусть у меня купят оружие. Но в конечном счете заключить мир он тоже хочет. Непонятна формула мира», – сказал собеседник РИАМО.

Главная проблема в том, что ни Россия, ни Украина не могут пойти на территориальные уступки, так как их границы закреплены законодательно, считает Журавлев.

При этом перемирие по линии соприкосновения, которое упорно предлагают на Западе, для России самоубийственно, уверен политолог.

«Мы останавливаем наступление, даем украинской армии время на перегруппировку и пополнение людьми, техникой и боеприпасами. И стоим, пока они подготовятся и начнут уже атаковать нас. Прекрасная идея. Но неужели Стамбул и два Минска ничему нас не научили?» Дмитрий Журавлев директор Института региональных проблем

По его мнению, никто не может гарантировать, что Украина из перемирия перейдет к миру, потому что опыт показывает, что обычно она переходит к новой войне. «Представьте себе, вот мы уже на Зееловских высотах Берлин видим, а нам говорят, у нас перемирие с немцами. Ребят, посидите, подождите, пока армия Венка, которая вот никак пробиться к Берлину не может, к нему все-таки подойдет», – провел красочную аналогию собеседник РИАМО.

С этим мнением согласны практически все российские эксперты. Так, схожий прогноз дал один из основателей аналитического телеграм-канала «Ватфор» Сергей Полетаев:

«Путин с Трампом полетят в Будапешт, где состоится эдакая Аляска-лайт. Встретятся, поговорят без особого результата… Далее на несколько недель или месяцев воцарится прежняя переговорная байда, и Трамп постепенно снова потеряет терпение, снова начнет грозить чем-нибудь вроде томагавков или 1488% тарифов. И на новый круг, и так до тех пор, пока у ВСУ не посыпется фронт».

Причина этого в том, что Путин ни на что кроме капитуляции Украины не согласен, считает эксперт.

Насколько безопасно для Путина лететь в Будапешт

Фото - © РИА Новости

Полетаев также отметил, что главным событием станет маршрут полета Путина в Будапешт, а сама встреча вызовет куда меньше интереса, чем в прошлый раз.

Причина интереса к маршруту российского президента в том, что долететь до не имеющей выхода к морю Венгрии можно только через воздушное пространство недружественных стран. Эта коллизия породила ряд заявлений европейских политиков.

Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что в случае полета Путина через воздушное пространство его страны не может гарантировать, что самолет не будет принудительно посажен «для передачи подозреваемого суду в Гааге».

А вот глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что его страна готова разрешить российскому президенту перелет в Будапешт над своей территорией.

В связи с этим в интернете уже начали составлять возможные маршруты движения президентского самолета.

Впрочем, если саммит в Будапеште все же не состоится, то и решать логистическую проблему не придется.