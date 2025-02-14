«Все включено» для всей семьи: 10 отелей в Подмосковье для комплексного отдыха

Как провести выходные или каникулы так, чтобы не пришлось ни о чем думать? Ответ кроется в предложении «все включено». Трехразовое питание, напитки, развлечения – все это и многое другое предлагают лучшие подмосковные отели по специальному тарифу.

Парк-отель «Воздвиженское»

В «Воздвиженском» можно не только качественно отдохнуть, но и почувствовать себя обитателем дорогого имения периода царской России. На обширной территории рядом с рекой Каменкой расположены три корпуса гостиницы, спортивно-оздоровительный центр и ресторан. Здесь радуют глаз и парковый ландшафт, и церковь XVIII века, и красивые каскадные пруды.

По тарифу «все включено» можно бесплатно пользоваться бассейном и игровыми площадками, посещать сауну. Также для гостей устраивают вечерние шоу-программы.

Четырехразовое питание организовано по системе «шведский стол». Во время обеда и ужина предоставляются алкогольные напитки: красное и белое вино, пиво. А на завтрак подают шампанское.

Где: городской округ Серпухов, поселок дома отдыха «Авангард»

Сайт: https://v-parkhotel.ru/

Парк-отель «Орловский»

Парк-отель находится на землях, принадлежавших в XVIII веке графу Орлову – тому самому, который разгромил турецкий флот в Чесменском сражении.

Сегодня на территории в 20 гектаров, кроме гостевого дома и коттеджей, спортивных зон и спа-комплекса, расположены зоопарк, аквапарк, зона для игры в пейнтбол, лыжная трасса и фермерское хозяйство.

В стоимость проживания включено трехразовое питание по системе «шведский стол», алкогольные и безалкогольные напитки, посещение спа-центра. Также любой гость может бесплатно поиграть в бильярд, позаниматься в спортзале или взять напрокат спортивный инвентарь.

Где: Ленинский городской округ, деревня Богданиха, Орловский проезд, строение 12

Сайт: https://www.orlowsky.ru

Парк-отель «Ареал»

«Ареал» примечателен уникальной архитектурой и оригинальным ландшафтным парком, в котором есть пруд с кристально чистой водой, пушистые хвойные деревья, японский сад «Кайдзен» и экоферма.

Услуги, входящие в стоимость тарифа «все включено», стандартные: трехразовое питание по системе «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки в баре ресторана, посещение бассейна, тренажерного зала и банного комплекса.

Бесплатно пользоваться спортивными площадками (баскетбол, теннис) отеля можно только один час в день. На такое же время предоставляется дорожка в боулинг-клубе, бильярдный стол и комната с караоке.

Ежедневно для гостей всех возрастов проводят анимационные и развлекательные программы.

Где: Богородский городской округ, деревня Новая Купавна, местечко Родинки, улица Сиреневая, дом 21, строение 1

Сайт: https://www.areal-hotel.ru

Отель «Оркестра Ока»

Номера, рестораны, бассейны, спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр – все это находится под одной крышей трехзвездочного отеля на берегу реки Оки.

В тариф «все включено» входит трехразовое питание по системе «шведский стол», доступ к термальным зонам, тренажерному залу, лыжной трассе (в зимний период). На обед и ужин предлагаются алкогольные напитки. Действует тариф до 20:00.

С раннего утра для детей открывается игровая комната с аниматором. Также в течение дня в отеле проводят развлекательные программы.

Где: городской округ Кашира, деревня Большое Кропотово

Сайт: https://orchestra-oka.ru

Загородный комплекс «Тропикана парк»

В октябре «Тропикана парк» запускает новый пакет «Полный пансион plus», который, помимо трехразового питания, включает в себя неограниченное посещение бассейна, один час игры в боулинг и бильярд, два часа в хаммаме и многое другое. Во время всех приемов пищи по системе «шведский стол» предоставляются слабоалкогольные напитки – пиво, шампанское, красное и белое вино.

Развлечения в комплексе найдутся на любой вкус: на территории отеля открыты игровые площадки, банный комплекс, бассейн, зоны для рыбалки на озере и многое другое. Поселиться гости могут в номерах разных категорий: «Стандарт», «Стандарт плюс», «Люкс двухэтажный», «Люкс двухкомнатный», «Люкс тематический» и «Люкс семейный».

Где: городской округ Солнечногорск, СНТ Ладушкино

Сайт: http://tropicanapark.ru

Семейный парк-отель «Союз Истра»

Отель находится на берегу реки Малая Истра. В «Союзе» действует пакет «Ультра все включено», в который входит трехразовое питание, алкогольные и безалкогольные напитки, доступ к услугам аквацентра и фитнес-зала, катание на лошадях, игры в бильярд, настольный теннис, бадминтон, прокат велосипедов, роликов, самокатов и беговелов для детей, а также посещение шоу-программ и спортивных мероприятий.

Помимо семейных номеров, в пансионате можно снять одноместные комнаты, а также номера категорий «Эконом», «Стандарт» и «Люкс».

Где: городской округ Истра, территория пансионата «Союз»

Сайт: https://soyuz-gazprom.ru

Отель Les Art Resort

Отель, окруженный лесным массивом, расположен в экологически чистой зоне западного Подмосковья. Поблизости нет крупных водоемов, зато на территории отеля работают всесезонные спа-комплексы LAGUNA и AQUARIUM с открытыми подогреваемыми бассейнами, которые позволяют комфортно купаться на улице в любую погоду. Посещение финской сауны и русской бани может стать еще одной составляющей незабываемого релакса. Другая приятная особенность отеля – крытый 50-метровый бассейн с комфортной двухуровневой зоной отдыха.

Все услуги, развлечения, а также питание включены в стоимость, поэтому думать о деталях не придется – сюда приезжают, чтобы насладиться эксклюзивным отдыхом.

Всего на территории в 20 гектаров находятся несколько корпусов гостиницы, 40 двухэтажных таунхаусов и 10 коттеджей.

Где: Рузский городской округ, сельское поселение Дороховское

Сайт: https://lesresort.ru/

Гостиничный комплекс «Солнечный»

Комплекс «Солнечный» – один из первых отелей в Подмосковье, предложивший обслуживание по системе «все включено» с расширенным пакетом услуг. Сегодня в стоимость проживания здесь входит трехразовое питание, посещение термальной зоны спа-комплекса, а также доступ практически ко всем развлечениям.

Помимо спортивного и оздоровительного центров, на территории есть большой пруд с пляжной зоной, бары и рестораны, а также отдельный развлекательный центр с боулингом, бильярдом и пунктом проката велосипедов и самокатов. Для детей в «Солнечном» есть свой центр с игровыми автоматами, анимацией и большой площадкой.

Где: городской округ Солнечногорск, деревня Дулепово, строение 21

Сайт: https://www.sunnyhotel.ru/

Парк-отель «Звенигород»

Трехзвездочный отель находится в экологически чистом районе на окраине Звенигорода. Удобный тариф «все включено» предлагает гостям трехразовое питание, алкогольные напитки во время обеда и ужина, а также безалкогольные напитки, снеки и фрукты с 11:00 до 20:00.

На территории есть открытый бассейн с джакузи, спа-комплекс, спортивные площадки, конюшня и пункты проката спортивного инвентаря. Также гостям доступны рыбалка, пейнтбол и различные экскурсии по достопримечательностям старинного города.

По вечерам в главном баре проводят развлекательные шоу-программы, а еще там можно поиграть в бильярд и попеть в караоке. Специально для детей в отеле есть клуб «Гном» с сухим бассейном, конструкторами и большим выбором игрушек. А для развлечений на свежем воздухе оборудована детская площадка и обустроен фермерский дворик с животными. Кстати, дети до восьми лет включительно размещаются в отеле бесплатно.

Где: Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Лермонтова, владение 64

Сайт: https://zvenigorodpark.ru/

Отель «Кантри Резорт»

В этом отеле есть все, чтобы обеспечить гостям комфортный отдых и хорошее настроение: расположение у реки, комфортные номера, спа-комплекс с бассейном, рестораны, батутный центр, зоопарк. На территории отеля также оборудованы детские и спортивные площадки, беседки для барбекю, есть пункт проката велосипедов, роликов, мячей и квадроциклов. Большинство услуг, в том числе трехразовое питание, входит в тариф «все включено».

Для детей команда аниматоров организует различные мастер-классы, конкурсы, викторины и настольные игры.

Где: Талдомский городской округ, рабочий поселок Вербилки, проезд Дачный, дом 8, помещение 4

Сайт: https://country-resort.com

Парк-отель «Лесной»

На живописной территории парк-отеля расположены рестораны, банный комплекс с бассейном и спортивные площадки. Неподалеку находится зона для активного отдыха «Пешки парк» – один из крупнейших веревочных парков России.

В стоимость проживания в парк-отеле «Лесной» входит трехразовое питание в ресторане, в котором подают блюда европейской и восточной кухонь.

В любое время гости могут бесплатно посещать бассейн и сауны, играть в бильярд и большой теннис, а также брать напрокат велосипеды, веломобили и спортивный инвентарь. Детей в дневное время занимают аниматоры. Вечером для взрослых местные импресарио устраивают шоу-программы и дискотеки.