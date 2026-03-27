Все болезни в голове? Связана ли аллергия с психосоматикой и можно ли стать аллергиком из-за депрессии

В материале РИАМО вместе с экспертами разбираемся, можно ли вылечить аллергию у психолога и как иммунная система связана со стрессом.

Аллергия – это не психосоматика

Фото - © Freepik.com

История о том, как Регина Тодоренко подложила мед в чай аллергику, вызвала бурю обсуждения и осуждения в социальных сетях. Сама спровоцировавшая скандал телеведущая тогда заявила, что аллергия, как и все остальные болезни, «психосоматическая». Ее поступок стал причиной отека Квинке у ее друга и волны хейта от пользователей соцсетей.

Врачи в один голос говорят и предупреждают: аллергия – это не психосоматика. Кандидат медицинских наук, главный врач, учредитель сети клиник «Центр Медицины и Научных Исследований Медикал Фактум» Игорь Бертран объясняет, что в основе аллергических реакций лежит ответ иммунной системы организма на различные вещества – аллергены. И говорить о том, что человек сам себе может внушить аллергию на те или иные продукты, нельзя.

Психоаналитик, юрист и правовед Андрей Кашкаров добавляет, что поскольку аллергия является ответной индивидуальной естественной реакцией на воздействие извне, она не связана прямо с психологией или эмоциональным состоянием человека.

Врач аллерголог-иммунолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Свт Луки Анна Шуляева уверена, что истинная аллергия никогда не может быть связана с психосоматикой.

«Часто бывает, что организм сам подсказывает, какой продукт есть не нужно. Например, когда человек сам не любит какой-либо продукт, а потом на него выявляется аллергическая реакция», – говорит врач.

И это не психосоматика и не самоубеждение, напротив, сама иммунная система уже отвергает тот или иной продукт, а проявляется это в нежелании его употреблять.

Психика и иммунная система все же связаны: когда аллергия может проявиться сильнее

Фото - © Freepik.com

Тем не менее, по словам доктора Бертрана, человеческий организм очень сложен, в нем все между собой так или иначе взаимосвязано. При этом наша иммунная система не может не подвергаться влиянию нервных и психических факторов. В первую очередь, это различные стрессовые воздействия.

Он отмечает, что связь аллергии и психики может проявляться в двух вариантах.

«Первый: у человека уже есть предрасположенность к аллергии. В стрессовой ситуации его иммунные клетки, отвечающие за аллергические реакции, некоторым образом активизируются. Тогда возникает, например, кожный зуд, кожная сыпь или ”крапивница”. А в обычном, спокойном состоянии аллергия не возникает», – говорит эксперт.

При втором варианте сама иммунная система при длительном стрессе может запускать каскад биохимических реакций, которые также активизируют соответствующие клетки иммунитета. Развивается так называемая псевдоаллергическая реакция – это когда кожные проявления неотличимы от аллергии, но на самом деле организм так реагирует не на аллерген, а на стресс, предупреждает врач.

«Описаны результаты исследований, когда сеансы релаксации с прослушиванием приятной музыки, испытанием положительных эмоций быстро меняли поведение иммунных клеток, из-за чего снижалась аллергическая воспалительная реакция. И наоборот – во время неприятных, конфликтных разговоров аллергические реакции усиливались», – делится Игорь Бертран.

Психическое расстройство может спровоцировать аллергическую реакцию

Фото - © Freepik.com

Врач объясняет, что депрессия, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство могут стать причиной обострения аллергии, но человек не может управлять реакциями иммунной системы на внешние раздражители. Иначе и саму аллергию можно было бы лечить у психологов и психиатров.

«Тем не менее у людей с психическими расстройствами аллергические состояния встречаются гораздо чаще, чем у психически здоровых людей. И неслучайно врачи-дерматологи уже многие десятилетия при лечении некоторых кожных болезней используют небольшие дозы антидепрессантов», – рассказывает доктор.

Это доказывает, что между психикой, иммунной системой, кожными (в том числе аллергическими) реакциями существует непосредственная связь. Однако при этом невозможно предсказать заранее, что у конкретного человека при развитии стресса обязательно появится аллергия.

«Здесь должно совпасть много факторов, о некоторых из них наука еще не знает. И, конечно же, аллергия не может развиться из-за употребления нелюбимого продукта или просто плохого настроения», – предупреждает кандидат медицинских наук.

Врач-психиатр, психотерапевт Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки Олеся Шляхтенко добавляет, что, когда человек находится в состоянии постоянного стресса, в организме повышается уровень гормона кортизола. Первоначально он мобилизует силы, чтобы справиться с напряжением, однако при длительном воздействии стрессоров он начинает оказывать угнетающее влияние на иммунную систему.

«В результате может усилиться реакция на аллергены. Эмоциональные переживания напрямую связаны с работой вегетативной нервной системы. При хроническом напряжении возможны нарушения регуляции внутренних органов и систем, включая кожные покровы, слизистые оболочки, железы внутренней секреции», – говорит эксперт и добавляет, что постоянное напряжение может стать триггером для обострения симптомов гиперчувствительности.

Пациенты, страдающие хроническими формами аллергии (атопический дерматит, астма и т. п.), зачастую отмечают усиление симптомов во время эмоциональных потрясений или при продолжительном психологическом дискомфорте.

«Однако важно подчеркнуть, что психосоматический фактор – это не единственная и не основная причина аллергии, а скорее дополняющая. Если пища человеку просто не нравится, на нее не может возникнуть аллергического ответа, но часто неприятие вида или определенной текстуры пищи вызывает только дискомфорт, не более того», – предупреждает врач.

Почему не стоит проводить эксперименты на аллергиках

Фото - © Freepik.com

Исходя из объяснений медиков, вывод можно сделать вполне однозначный – эксперименты с аллергиками могут закончиться очень плохо, не только сыпью или отеком, но и смертью. Аллергия – это не про «нелюбимые продукты» или «привлечение внимания к себе», это заболевание, которое требует длительного лечения, контроля и наблюдения.

Важно понимать, что для установки диагноза нужно провести аллергопробы и грамотно составить лечение, если выявлена аллергия. Самому себе поставить диагноз не получится.

Кроме того, аллергику нужно защитить самого себя – ему нужно быть внимательнее к себе, к тому, что у него в тарелке, что его окружает. А если пытаться ставить эксперименты и маскировать аллергены, чтобы «проверять свои теории», то вполне возможно уголовное преследование и наказание, ведь человеку будет причинен значительный вред.

Врач аллерголог-иммунолог Анна Шуляева отмечает, что есть метод АСИТ, при котором медики специально дают человеку аллерген, на который он реагирует, тем самым снижая чувствительность организма к этому аллергену.

«Но делается это строго под контролем врача, и доза увеличивается и контролируется врачом. Давать аллерген в домашних условиях с целью проверить, поэкспериментировать, есть ли реакция – это покушение на убийство. Покушение на жизнь и здоровье человека, что влечет за собой уголовное наказание», – заключает доктор.