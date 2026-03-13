Возьмет ли ключевая ставка паузу: рынок разделился в ожиданиях решения ЦБ 20 марта

Накануне заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 20 марта, участники рынка и аналитики строят прогнозы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. С одной стороны, замедление инфляции и крепкий рубль дают повод для продолжения цикла снижения ставки. С другой — высокие инфляционные ожидания населения и риски разгона спекулятивного спроса заставляют регулятора проявлять осторожность.

Базовый сценарий: ставка может снизиться на 0,5%

Фото - © Unsplash.com

Базовым сценарием является снижение ключевой ставки на 50 б. п., считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. Однако существует большой фактор неопределенности — это решение Минфина в части цены отсечения для нефти и бюджетного правила в целом, уточняет он.

«В существующих реалиях Банк России мог бы снизить „ключ“ и на процент, но так как, по всей видимости, снижение цены отсечения для нефти и соответствующее снижение базовых нефтегазовых доходов будет компенсироваться увеличением программы заимствований (вероятно, 1.5-2.5 трлн, что в целом некритично), то скорее всего Банк России выберет консервативную политику и 50 б. п. с нейтральным сигналом», — комментирует Иванов.

Банк России ориентируется на широкий перечень показателей, характеризующих динамику производства, рынка труда, денежного рынка процентных ставок и так далее. Инфляционная картина, динамика производства сейчас складываются в пользу продолжения цикла снижения ставки, полагает аналитик.

«Курс рубля, остающийся крепким при условии сохранения на какое-то время высоких цен на нефть, также в ближайшее время будет оставаться сильным. Инфляционные ожидания, находящиеся на достаточно высоком уровне, все равно через какое-то время начнут снижаться: как правило, с лагом два-три месяца они реагируют на снижение инфляции», — отмечает эксперт Иванов.

Не исключено снижение ключевой ставки на 1–1,5%

Фото - © Unsplash.com

Резонно предположить, что при принятии решения о движении ключевой ставки ЦБ РФ будет исходить из текущей динамики инфляции, которая на сегодняшний день в годовом выражении находится в диапазоне 5,7-5,8%, инфляционные ожидания населения, которые составляют 13-13,2%, а также инфляционные ожидания предприятий, которые на текущий момент находятся в диапазоне 5,9-6,2%, считает доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

«Важным при принятии решения о ключевой ставке также станет показатель деловой активности, который на сегодняшний день находиться на уровне 50,8, то есть чуть выше порогового значения, а значит нуждается в поддержке в виде дальнейшего смягчения ДКП. При этом в условиях высоких цен на нефть, вызванных разгорающиеся конфликтом в Иране, важной задачей является некоторое ослабление курса национальной валюты для поддержания экономической эффективности экспортеров энергоресурсов накануне начала налогового периода», — высказывает свое мнение эксперт.

С другой стороны, резкое смягчение ДКП может создать дополнительное спекулятивное давление на рубль и нарушить так тщательно формируемую и поддерживанию макроэкономическую стабильность. В этой связи логично предположить, что по итогам заседания 20 марта ключевая ставка, может быть снижена в диапазоне 1-1,5 б. п. до уровня 14,5-14%, прогнозирует Хачатурян.

Реакция рынка: автобизнес и лизинг ждут ключевую ставку в 10–12%

Фото - © Unsplash.com

Российский авторынок и лизинговые компании работают в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом они настроены пока достаточно консервативно, так как инфляция остается значительной, отмечает финансовый директор ГК Интерлизинг Евгений Кочуров. Кроме того, увеличение ставок НДС в январе привело к росту цен на товары и услуги, усилив финансовую нагрузку на бизнес и конечного потребителя, добавляет он.

Возможно, на ближайшем заседании Центробанк либо оставит ключевую ставку на уровне действующего показателя, либо снизит ее всего на 0,5%, прогнозирует эксперт. Помимо инфляции и повышения налогов при принятии решения ЦБ должно учитывать необходимость поддержания стабильность национальной валюты и стимулирования восстановления инвестиционной активности бизнеса.

«Для нормализации ситуации на авторынке и в лизинговой сфере ключевым фактором является доступность привлечения заемных средств. Сегодня большинство потенциальных клиентов лизинговых компаний, как в корпоративном, так и в розничном сегментах, вынуждены откладывать или вовсе отказываться от обновления автопарков. Изменить ситуацию поможет значительно меньшая ставка — на уровне 10-12%», — рассказывает Кочуров.

По его мнению, есть вероятность, что до конца текущего года Центробанк снизит ключевую ставку до 12-14%, однако резкого влияния на авторынок это не окажет. Рост продаж новых авто может составить 10-20% к результату прошлого года, но это будет зависеть от ценовой политики производителей и дилеров, а также от сопутствующих факторов, например, условий и объемов импорта авто в РФ, уверен эксперт.