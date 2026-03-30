Вода по пояс и затопленные подвалы: причины и последствия паводка в Иркутской области

Почему затопило поселки в Иркутской области

В марте в Иркутской области началось активное таяние снега. С 30 марта в зоне подтопления оказались районы Приангарья Иркутской области. Под водой находятся участки в четырех муниципалитетах: село Хомутово и Урик Иркутского округа, Большая Елань Усольского района, Еланцы Ольхонского района и поселок Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

Причиной потопа стало активное таяние большого количества снега. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, основная водоотводная канава не справляется с потоками, и вода вышла на улицы Ракитная, Сельская, Белая, Еловая и переулок Западный.

С 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. Однако в Иркутскую область идет холодный фронт.

«Уже завтра по области ожидается северо-западный ветер до 15–20 метров в секунду с порывами до 25 метров, дождь, мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, гололедные явления, метели, на дорогах может образовываться снежный накат. Поэтому ситуация с подтоплениями может измениться», — написал губернатор.

Последствия потопа в поселках Иркутской области

В подтопленных населенных пунктах работают специалисты. Они откачивают воду, оказывают адресную помощь населению. В работах задействованы дорожные службы, сотрудники МВД и волонтеры.

Зафиксированы факты подтопления придомовых территорий, подвалов, септиков и скважин. Для откачки воды используют 12 мотопомп, 4 насосные станции, 2 вакуумные машины. Рабочие углубляют водоотводные канавы. Кроме того, в селе Хомутово, часть которого расположена в низине, развернуто два пункта временного размещения жителей. По данным властей, жители пока остаются в своих домах, а в пунктах размещаются волонтеры.

Участки жителей стоят в воде, уровень местами доходит до пояса. В населенных пунктах нет электричества, затоплены подвалы и погребы, вода попадает в дома, разрушаются насаждения, а борьба с потопом ведется уже третьи сутки.

Всего пострадали 98 приусадебных участков, четыре жилых дома и филиал областной больницы в Усть-Ордынском. От талых вод страдают Хомутово, Куда, Урик, Грановщина и Талька, а также Большая Елань в Усольском районе и Еланцы в Ольхонском районе. В Хомутово подтоплено 64 участка и один жилой дом, в Куде — семь участков, в Урике — три участка, в Грановщине, Тальке и Большой Елани — по одному участку. В Усть-Ордынском — подтопило 10 участков и больницу, а в Еланцах — 11 участков и три дома.

Ситуацию мониторят с помощью беспилотников. Из больницы эвакуировали 10 пациентов на случай отключения электроэнергии. Социальные объекты работают в штатном режиме.

В некоторых селах жители жалуются на то, что власти не справляются с потопом.

«Такая ситуация почти каждый год. 6 лет назад на улице, где живет моя мама, ее тоже топит, вырыли канаву вдоль дороги, но, видимо, сделали это неправильно. Мама уже неделю в администрацию пишет, звонит, заявление писала. Но у них много заявок, и они отвечают что-то вроде: “Если в дом вода не заходит, терпите”», — рассказала Екатерина, жительница села Урик.

Жители стараются справляться своими силами, отсыпают дома песко-гравийной смесью, чтобы остановить воду, пытаются углубить водоотводные канавы, а если строят дома, то делают фундамент повыше.

Как власти борются с потопом в Иркутской области

В Хомутово было проведено выездное заседание рабочей группы, на которой рассмотрели принимаемые меры и обеспечение работ по смягчению рисков для населения. Волонтеры помогают спасателям, подготовлены пункты временного размещения.

В МЧС региона сообщают, что силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России с необходимой техникой проводятся работы для отвода талых вод, откачки воды с подтопленных территорий, оказание адресной помощи.

В Хомутово задействована инженерная техника для углубления водоотводных канав, вскрывается дорожное полотно для увеличения пропускной способности талых вод. В селе Еланцы при помощи инженерной техники расчищаются сточные каналы ручьев, водоотводные канавы и водопропускные трубы. В случае ухудшения обстановки в готовности находятся 4 пункта временного размещения людей общей вместимостью 1800 человек.