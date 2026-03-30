Во всем признался: как психолог из Владикавказа «лечил» детей и сколько пострадавших от его действий

Светила психологии с безупречной репутацией

Соседи практикующего психолога Антона Ш., знающие его с детства, утверждают, что он нормальный человек и семьянин. У него есть жена и дочь, и он выглядел приличным человеком.

К специалисту на прием выстраивались очереди, к нему приезжали семьи из разных регионов страны, основываясь на положительных отзывах. Сам себя он называл «доктор мозг», и его стаж составляет 28 лет. Работал врач в основном с детьми со сложными диагнозами, такими как аутизм и синдром Дауна. В его соцсетях есть ролики с советами по воспитанию и развитию детей.

Подозрения в неадекватных действиях по отношению к детям появились, когда психолог начал настаивать на работе с пациентами без родителей. Его же коллеги отмечают, что такие методы неправильные.

«При работе с детьми, особенно с такими диагнозами, отсутствие родителей недопустимо. Работа любого специалиста должна быть выстроена вместе с законными представителями, в том числе и потому, что родители большую часть времени проводят с детьми и должны быть включены по процесс коррекции. Это всегда работа в связке: психолог-родитель-ребенок», — объясняет психолог Ольга Сорокина.

В чем подозревают психолога из Владикавказа

В итоге к специалисту появились вопросы, и первыми с заявлением в полицию обратились мамы двух мальчиков 5 и 6 лет с особенностями развития.

Выяснилось, что один из детей сам рассказал родителям о том, что происходит в кабинете психолога, а во второй семье мама заметила странное поведение сына. Врач, по словам его юных пациентов, запрещал рассказывать родителям о том, что происходит за закрытыми дверями. Он угрожал им и говорил, что если дети признаются, то их отдадут в детский дом.

В пабликах Владикавказа начали распространяться ролики с призывами отказаться от занятий у Антона Ш., родители оставляли послания на дверях его кабинета, из которого он съехал еще до того, как следователи им заинтересовались.

Сотрудники бизнес-центра, в котором у врача был кабинет, говорят, что даже не знают, как его зовут, и отмечают, что он был очень тихим и ни с кем не общался.

Психолога задержали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, но на самом деле пострадавших может оказаться больше.

Как ведется следствие по делу об изнасиловании детей

По данным Следственного комитета Российской Федерации по РСО – Алания, Антон Ш. с августа 2025 года по январь 2026 года проводил платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними и совершал с ними действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело, психолог задержан.

«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

По данным «Базы», Антон признался на допросе, что изнасилований было более 50. Не исключено, что за время следствия число пострадавших еще увеличится.