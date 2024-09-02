Визит Путина в Монголию: зачем нужен и есть ли опасность задержания президента РФ по ордеру МУС

Какую ценность для России представляет Монголия и что будут обсуждать главы государств, читайте в материале РИАМО.

В конце августа пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию. Как было сказано в сообщении, руководители двух стран обсудят «перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства» и «проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам». Кроме того, российский лидер должен принять участие в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на Халхин-Голе. Однако, как полагают аналитики, у этой поездки есть и другие, прямо не озвученные цели.

Что говорят о визите Путина в Монголию российские власти

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В преддверии своего визита в Улан-Батор Владимир Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор», где назвал конкретные темы предстоящих переговоров.

Одна из них – это поставки в Монголию топлива и ГСМ по льготным ценам. Как отметил российский лидер, РФ «неизменно откликается» на «просьбы монгольских друзей» такого рода и уже ведется подготовка соответствующего межправительственного соглашения.

Также Путин назвал конкретные проекты российско-монгольского сотрудничества в экономической сфере. Это строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан (Улан-Батор), реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-экспорт».

Особое внимание президент РФ уделил строительству газопровода «Сила Сибири – 2», который должен пройти из России в Китай через Монголию.

«Если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры», – сказал Путин в интервью монгольским журналистам.

Российский лидер также обратил внимание, что на протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году.

«Создана совместная компания специального назначения “Газопровод "Союз Восток"”, которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утвержденному графику. Продолжается проработка проекта газопровода "Союз Восток" протяженностью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации», – рассказал о развитии проекта Путин [«Союз Восток» – название монгольского участка газопровода «Сила Сибири – 2» – прим. РИАМО].

Еще одним вопросом сотрудничества между Россией и Монголией может стать строительство ГЭС на реке Эгийн-Гол, которое обсуждается много лет. В частности, этот вопрос поднимался президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане в июле текущего года. Тогда глава монгольского государства подчеркнул, что его страна испытывает «большой энергетический дефицит», а строительство ГЭС «решит эту проблему».

Как отмечает ТАСС, для России главный вопрос касательно реализации данного проекта – его влияние на экосистему Байкала.

В чем проблема с газопроводом «Сила Сибири – 2»

Фото - © Маршруты трубопроводов «Сила Сибири», включая проектируемые; для «Силы Сибири — 2» представлены два варианта проектов — прямой на территорию Китая и через Монголию. / Nahabino. Собственная работа/Wikipedia.org

Как сообщила 19 августа китайская газета The South China Morning Post, монгольское правительство исключило план строительства газопровода «Сила Сибири – 2» из своего долгосрочного плана развития до 2028 года. Это произошло вскоре после парламентских выборов, состоявшихся 28 июня. На них социал-демократическая Монгольская народная партия сохранила большинство мест в законодательном органе (68 из 126), но оппозиционная Демократическая партия сократила отставание от конкурента, получив 42 кресла.

Как сказал ТАСС профессор Монгольской академии наук, доктор экономических наук Авирмэд Даваасурэн, несмотря на исключение строительства «Силы Сибири – 2» из плана долгосрочного развития страны, Монголия очень заинтересована в прохождении газопровода по своей территории из РФ в КНР. По словам эксперта, указанный план – «это сугубо внутренний документ страны».

«Насколько я знаю, российская сторона выполнила свою часть проектно-изыскательских работ по прокладке участка "Силы Сибири-2" по территории Монголии. Как только соглашение между КНР и РФ по нему вступит в силу, я уверен, что газопровод войдет в программу национального развития страны», – сказал Даваасурэн. Авирмэд Даваасурэн профессор Монгольской академии наук

Как считает бывший народный депутат СССР и бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис, именно продавливание решения о строительстве «Силы Сибири – 2» («Союз-Восток») в Китай через монгольскую территорию является главной целью визита Владимира Путина в Улан-Батор.

«Предварительное решение о строительстве газопровода был принято еще в 2021 году. Но в августе этого года правительство Монголии исключило строительства этого газопровода из плана национального развития до 2028 года. Похоже, что Монголия сделала это под давлением Китая, который должен был стать основным потребителем газа из этого газопровода», – написал Алкснис в своем телеграм-канале.

По мнению политика, Китай выдвинул ультимативное требование к России, что газ должен поставляться по цене значительно дешевле общемировой, а именно по цене для российских потребителей, на которые распространены значительные льготы и скидки. Как отметил Алкснис, в ходе своего визита в Китай в мае этого года Путин пытался договориться с председателем КНР Си Цзиньпинем об увеличении цен на российский газ, но сделать это не получилось.

«Сегодня президент РФ в преддверии завтрашнего визита в Монголию объявил, что Монголия сможет использовать часть транзитного газа для своих нужд, а также о поставках в эту страну топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. Удастся ли ему подобным образом «купить» руководство Монголии? Учитывая, что, судя по всему, окончательное решение о строительстве газопровода “Союз-Восток” будет принимать отнюдь не Монголия, а “дружественный” нам Китай», – задался вопросом политик.

Есть ли риск ареста Владимира Путина в Монголии по ордеру МУС

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Еще одной громкой темой для обсуждения в преддверии визита российского лидера в Улан-Батор стало то, что Монголия является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), а этот орган еще в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина.

По этому поводу 30 августа высказался пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в связи с разговорами о возможном аресте Путина у РФ «нет переживаний».

«У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии» Дмитрий Песков

В тот же день американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Монголия пообещала не арестовывать российского президента во время его поездки в страну.

2 сентября руководитель пресс-службы президента Монголии Улзийбаярын Золбаяр назвал ложью сообщения о том, что МУС обращался к главе монгольского государства с «заявлениями и призывами» накануне визита Путина.

Сам вопрос о возможности ареста Путина в Монголии российский политолог Сергей Марков назвал «детским».

«Перед визитом принимающая сторона дает все обязательства не только в отношении главы делегации, но и всех, абсолютно всех членов делегации, что к ним не будет предъявлено никаких претензий по линии закона. Это рутинная дипломатическая практика», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

При этом, как отметил Марков, благодаря визиту Путина в Монголию будет создан прецедент, когда страна, подписавшая Римский статут, не реализует ордер МУС на арест президента России.

«Это пример другим странам – действовать как Монголия», – резюмировал политолог.