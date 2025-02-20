Ветряночные вечеринки: что это за тренд и почему врачи бьют тревогу

Могут ли быть полезны для ребенка так называемые «ветряночные вечеринки» и какими последствиями может быть чревата «принудительная» ветрянка – разбираемся в материале РИАМО.

Что такое «ветряночные вечеринки»

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Существует распространенное мнение, что переболеть ветряной оспой лучше всего в детстве. Считается, что у детей заболевание протекает легко, а если ветрянкой заразится взрослый, он будет болеть дольше и мучительнее. Поскольку после выздоровления развивается стойкий иммунитет, многие родители полагают, что лучше «спланировать» заболевание ребенка самостоятельно, пока ему не исполнилось 5-7 лет, и тем самым уберечь его от ветрянки во взрослом возрасте.

Если в кругу друзей или знакомых появляется заболевший ветрянкой ребенок, родители специально отправляют своих детей к нему в гости. Такие визиты одного или нескольких детей к больному называют «ветряночными вечеринками».

Чем опасны «ветряночные вечеринки»

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Мода на «ветряночные вечеринки», в частности, возникла из-за сообщений, что в государственных поликлиниках России отмечены серьезные перебои с импортными вакцинами, и теперь сделать прививку можно только платно в частной клинике.

Устраивая ребенку принудительную встречу с ветрянкой, родители преследуют несколько целей: создать ребенку иммунитет в раннем возрасте, самостоятельно выбрать удобное время для больничного – плюс сэкономить на вакцинации.

В последнее время в Интернете даже появилась услуга вида «поделюсь ветрянкой за небольшое вознаграждение» – когда детей приводят на «плановое заражение» к совершенно незнакомым людям, которые могут быть носителями не только ветряной оспы. Однако стоит отдавать себе отчет: если ребенок после такой вечеринки заразится, не факт, что ему придется столкнуться только с одним вирусом, без «добавления» гриппа, ОРВИ или других инфекций. В этом случае «ветряночная вечеринка» может стать очень опасным для здоровья экспериментом.

Своевременная иммунизация, в отличие от спонтанно перенесенной болезни, позволяет исключить риски осложнений и при этом минимизировать возникновение опоясывающего лишая во взрослом возрасте. А вот «ветряночные вечеринки» с практически 100% вероятностью подхватят вирус герпеса 3 типа – тенденция, которую медики считают крайне нездоровой.

Что представляет из себя ветряная оспа

Фото - © Фотобанк Лори

Ветрянка передается как воздушно-капельным, так и контактно-бытовым путем, причем вирус очень контагиозен: вероятность заразиться после контакта с больным приближается к 100% (многое зависит от состояния иммунной системы и здоровья человека, в среднем заражение происходит в 90-99 случаях из 100).

Возбудитель болезни принадлежит к семейству Herpesviridae, так что ветрянка, несмотря на распространенное название «ветряная оспа», по сути своей герпес. А конкретнее, вызывает ветрянку вирус герпеса 3 типа – Varicella zoster. Этот же вирус становится причиной опоясывающего лишая – тяжелой болезни нервной системы, которой подвержены люди пожилого возраста.

Почему ветрянкой лучше не болеть

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Несмотря на то, что ветрянку принято считать безобидной детской болезнью, она может давать серьезные осложнения. Среди них, например, воспалительные заболевания головного и спинного мозга: миелит, вирусный менингит и вирусный энцефалит. Иногда случаются осложнения в виде отита, пневмонии или нефрита – воспаления почек.

Еще одно последствие перенесенной ветрянки – опоясывающий лишай, заболевание с интенсивным болевым синдромом. Причина в том, что вирус герпеса 3 типа навсегда остается в организме: после выздоровления человека он перемещается по нервным волокнам в спинной мозг и в «спящем», латентном состоянии может существовать там десятилетиями. Как правило, опоясывающий лишай возникает в пожилом возрасте при ослаблении иммунитета, на фоне переутомления, стресса, переохлаждения или онкологии. Однако в последние годы эту болезнь все чаще регистрируют у людей 35-45 лет.

Профилактика ветряной оспы

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Медики уверены, что вариант «не болеть ветрянкой вовсе» значительно лучше варианта «специально заразиться и быстро переболеть».

Для профилактики заражения ветряной оспой рекомендуется вакцинация – формирование иммунитета от болезни при помощи инъекции ослабленного вируса. Вакцина от ветрянки была разработана в 1974 году и в последние десятилетия используется во многих странах мира. Например, в Японии, Австрии, Канаде, Германии и США иммунизация включена в национальный прививочный календарь.

После вакцинации вырабатывается такой же стойкий иммунитет, как после перенесенной «обычной» ветрянки. При этом сам вирус в крови не обнаруживается и вакцинированный не заразен для окружающих.

Как прививают от ветрянки

Фото - © Ирина Золина / Фотобанк Лори

В России иммунизация от ветрянки не входит в календарь прививок, но вакцинацию можно получить на платной основе. В РФ зарегистрированы и используются в практике вакцины, произведенные в Бельгии и Японии.

Медики рекомендуют следующую схему вакцинации в зависимости от возраста:

возраст от 12 месяцев до 13 лет – 1 доза вакцины однократно;

возраст от 13 лет – два укола по 1 дозе с интервалом 4-8 недель.

Если в коллективе появился больной ветрянкой, всем не переболевшим рекомендуется экстренная вакцинация в течение первых 48-72 часов.