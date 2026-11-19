«Великий чайный путь»: что известно о новом поезде РЖД в Китай, который обещают запустить в 2027 году

В материале РИАМО — о том, каким будет новый туристический поезд между Москвой и Китаем.

РЖД рассчитывают запустить в 2027 году новый поезд между Россией и Китаем. Но речь не о возвращении привычного рейса Москва — Пекин, а о туристическом составе с рабочим названием «Великий чайный путь».

От Москвы до Китая по «Великому чайному пути»: каким будет новый туристический поезд

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17 ноября заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников рассказал в интервью РИА Новости, что компания рассчитывает запустить новый туристский поезд между Россией и Китаем в 2027 году. Маршрут, по его словам, может пройти через Москву и Санкт-Петербург. Рабочее название проекта — «Великий чайный путь». В РЖД заинтересованы в поезде, который отправлялся бы из Китая в Россию, причем стартовой точкой необязательно станет Пекин: речь может идти и о северных районах страны.

Маршрут нового поезда до Китая: Байкал, Урал и, возможно, Петербург

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О том, как может выглядеть маршрут, можно судить по тестовой поездке, которую РЖД организовали в этом году для китайских турагентств, туроператоров и блогеров. Поездка предполагала возможность увидеть Байкал и остановки в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми и Москве. По словам Колесникова, китайские партнеры подтвердили интерес к таким перевозкам, но попросили включить в программу не только Москву, но и Санкт-Петербург. РЖД рассматривают это предложение: один из городов может войти в маршрут или стать конечной точкой прибытия.

Об этом проекте рассказывали и раньше. На августовской пресс-конференции Российского союза туриндустрии и «РЖД Тура» говорилось, что поезд должен соединить регионы России, Китая и Монголии. Тогда же представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что с середины 2027 года планируются встречи с администрациями Китая и Монголии, чтобы согласовать туристический бренд «Великого чайного пути» на межгосударственном уровне.

Почему новый поезд будет называться «чайный»

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Название перекликается с историческим Великим чайным путем — торговым маршрутом, по которому чай из Китая шел в Россию через Монголию и Кяхту. Сегодня его предлагают превратить в туристический бренд, объединяющий несколько стран и регионов вдоль железной дороги.

Что будет внутри: бар с караоке, спа и рестораны

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Для состава прорабатывают тематические вагоны: бар с караоке, спа-вагон с инфракрасной сауной, вагон с душем и один-два вагона-ресторана. Как рассказал гендиректор «РЖД Тура» Роман Бараковских, конфигурация может измениться в зависимости от пожеланий туроператоров: например, обсуждают отдельный вагон для багажа.

Круиз, а не рейсовый поезд: чем он отличается от поезда Москва — Пекин

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Это важная оговорка. Прямой международный поезд Москва — Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе когда-то ходил, но его движение приостановили в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса. В заявлениях РЖД о 2027 годе говорится именно о туристическом составе, а не о возвращении регулярного рейса между двумя столицами. Формат у такого поезда другой, больше похожий на круиз.

По словам Бараковских, сесть в поезд в произвольной точке пути, скорее всего, не получится. Воспользоваться им смогут туристы и из России, и из Китая. О стоимости билетов, по его словам, говорить рано.

Что нужно для запуска туристического поезда в Китай

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Главное условие, по словам Колесникова, — документально подтвержденная потребность в таких перевозках со стороны Китая. Он рассчитывает, что к весне 2027 года появится «некоторая конкретика» по организации поездов, а подготовительную работу РЖД ведут в полном объеме. При этом межгосударственное согласование бренда, как следует из слов Кондратьева, начнется лишь с середины 2027 года. Для запуска в том же году времени остается немного.

Почему вообще появилась потребность в таком поезде

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Спрос на направление в Китай сейчас растет. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2026 года турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% к аналогичному периоду прошлого года, а выезд российских туристов в Китай — на 62%. Всего за полгода страны обменялись примерно двумя миллионами поездок. Бараковских отметил, что меняется портрет китайского туриста: классический маршрут Москва — Санкт-Петербург уступает место интересу к регионам, самобытной культуре и комплексным продуктам, объединяющим несколько территорий. На этом принципе и строится «Великий чайный путь».

На июньском форуме «Путешествуй!» Колесников напомнил, что РЖД уже возят туристов на специальных составах в Белоруссию, Абхазию и КНДР. По данным компании, белорусскими поездами перевезли более 12,5 тысячи пассажиров, абхазскими — около 200 тысяч, северокорейскими — около тысячи. Министр транспорта Андрей Никитин говорил, что китайский маршрут должен быть экономически обоснованным и востребованным, и не исключал, что поезд будет уходить в Китай прямо из Москвы.

Дополнительный стимул — безвизовый режим: в мае сообщалось, что Россия и Китай продлят его.

Какие поезда в Китай ходят уже сегодня

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Регулярное сообщение возвращается на части пути. РЖД сообщили, что прямые поезда из Пекина в Иркутск начнут ходить 25 ноября 2026 года после шестилетнего перерыва, а встречный рейс из Иркутска впервые отправится 28 ноября. Поезд № 3/4 будет курсировать раз в неделю. Из Пекина он уходит по средам в 7:27 по местному времени, в четверг останавливается в Улан-Баторе, в пятницу в 14:55 прибывает в Иркутск. Обратно из Иркутска он отправляется по субботам в 6:58, в воскресенье проходит Улан-Батор, в понедельник в 14:35 прибывает в Пекин.

Кроме того, в этом году первый рейс выполнил турпоезд Владивосток — Суйфэньхэ — Владивосток. Он будет назначаться на отдельные даты по заявкам туроператора.

Что пока неизвестно о новом туристическом поезде «Великий чайный путь»

Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Открытыми остаются почти все практические вопросы: стоимость билетов, количество ночей в пути, точный маршрут, город отправления в Китае и конечная точка в России, Москва или Петербург. Больше определенности обещают к весне 2027 года, когда станет ясно, подтвердит ли китайская сторона потребность в этих перевозках.