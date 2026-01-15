Великая Миусская: в чем причина популярности снежной горы в центре Москвы и кто устраивает на ней концерты

В материале РИАМО рассказываем о самом популярном месте Москвы в январе 2026 года — Миусской улице.

Что такое «Великая Миусская дюна» и где она находится

В самом центре Москвы появилась снежная гора, которая стала настоящей городской достопримечательностью и местом, где можно кататься не только на санках, но и спускаться на горных лыжах.

На самом деле снежная гора, получившая почетное звание «Великой» образуется на Миусской площади регулярно, в последний раз она радовала жителей центра столицы в 2021 году. Гора имела статус городского мема, собственную табличку, аккаунты в соцсетях и даже праздник — День дюны, который отмечали 18 февраля. К сугробам приходили не просто пофотографироваться, тут катались на санках, ледянках, тюбингах, а самые смелые брали горные лыжи.

Сейчас у «Великой Миусской дюны» есть канал в Телеграм, она отмечена на «Яндекс.Картах» и жители Москвы продолжают традиции — катаются, проводят на ней время и даже устраивают концерты и вечеринки.

Снег привозят и увозят: откуда взялась «Миусская дюна»

Фото - © Telegram/Первый Московский

Достопримечательность из года в год образуется из-за того, что весь снег, который убирают коммунальщики в районе свозят на Миусскую площадь. В этом году материал для «Великой снежной дюны» любезно предоставил циклон «Фрэнсис», который принес в столицу небывалое количество снега.

Рядом с горами снега есть табличка: «Внимание!!! В соответствии с решением районного штаба по ликвидации последствий снегопада участок Миусской площади от ул. Александра Невского до Миусской площади д. 6 стр. 1 перекрыт. Просим использовать пути объезда (обхода). Приносим свои извинения за временные неудобства». Но это предупреждение никого не останавливает. Дети играют на горе и катаются, взрослые устраивают вечеринки и генерируют поводы для бесконечных публикаций в соцсетях.

Коммунальщики тем временем продолжают работать и частично снег с горы увозят, но другие самосвалы его туда привозят. Поэтому скорее всего Дюна будет еще радовать москвичей какое-то время. Масштабы горы в это году еще более впечатляющие — она заняла всю улицу.

«Миусская дюна» — место единения и братства

Фото - © РИА Новости

Жители и гости Москвы активно посещают Дюну и называют ее «центром всеобщего объединения». Просто куча снега стала полноценным городским объектом и точкой притяжения москвичей.

«Это удивительное городское место, правила игры в котором не заданы городом, а созданы самой Дюной, нагрянувшей из-за угла, и ее посетителями. Здесь все равны перед лицом внезапного островка абсурда, которым является Дюна — и стар, и млад. Здесь человек возвращается к первозданному, детскому веселью, которому практически не осталось места в нашей повседневной жизни. Здесь каждый открыт и дружелюбен и готов подать руку или подтолкнуть с горки своего случайного товарища по игре. Дюна задает особый настрой, и именно этим она уникальна», — написала одна из посетительниц снежной горы на Миусской.

Буквально накануне, 14 января, полиция разогнала участников вечеринки на Дюне. Москвичей попросили уйти петь в другое место, так как на снежных завалах работает техника.