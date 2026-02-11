В цифровое будущее: как искусственный интеллект меняет жизнь Подмосковья

Подробности о том, как искусственный интеллект меняет жизнь Подмосковья, читайте в материале РИАМО.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, школах, системе ЖКХ и на транспорте в Московской области позволило сэкономить 2,5 миллиарда рублей и снизить число жалоб на 30% — об этом в конце минувшего года сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. При этом в 2026 году в Подмосковье планируется запустить 30 новых проектов на основе ИИ с большими перспективами.

Что известно о ходе внедрения ИИ в Московской области

О том, что проекты с ИИ начиная с 2021 года позволили сэкономить в Московской области 2,5 миллиарда рублей и высвободить рабочее время 1,5 тысяч сотрудников, губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале в середине минувшего ноября. Он отметил, что в 2026 году в Подмосковье планируется запустить 30 новых проектов на основе искусственного интеллекта.

«Мы будем использовать ИИ в градостроительстве. Он поможет определять, где строить школы, дороги и другие объекты — на основе данных, минимизируя человеческий фактор. Создадим ИИ-агентов для врачей, учителей, чиновников, чтобы они тратили меньше времени на рутину» Андрей Воробьев губернатор Московской области

Кроме того, по словам губернатора Московской области, планируется расширение телемедицины — возможность дистанционного закрытия больничных не только по ОРВИ, но и по гипертонии, травмам и беременности. «Надеемся на поддержку на федеральном уровне», — отметил Андрей Воробьев.

«Подмосковье создало системную архитектуру для масштабирования ИИ: работает специализированный Центр искусственного интеллекта, функционирует региональная комиссия, которая координирует проекты между ведомствами. Здесь видна стратегия построения цифрового контура региона — от инфраструктуры до отраслевых агентов», — говорит в беседе с РИАМО директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов.

Почему Подмосковье перспективно для внедрения ИИ

Московская область является одним из наиболее перспективных регионов для масштабного применения ИИ: здесь высокая плотность населения, есть потребность и возможности для умных сервисов, а также сильная научно-технологическая база, рассказывает руководитель направления Т1 ИИ (IT-холдинг Т1) Сергей Голицын. Кроме того, регион уже прошел фазу пилотов: здесь уже реализованы десятки ИИ-проектов в здравоохранении, образовании и градостроении.

«В Подмосковье есть активные IT-кластеры и специализированные дата-центры, которые могут служить вычислительной основой для сложных ИИ-моделей. Эти факторы создают идеальные условия не только для пилотирования, но и для масштабирования комплексных ИИ-решений», — отмечает в беседе с РИАМО ведущий эксперт отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александр Самсонов.

Московская область совмещает высокоурбанизированные территории с сельскохозяйственными, промышленными и рекреационными зонами — это означает, что здесь можно апробировать ИИ-решения практически для любой отрасли, от контроля городской среды до агромониторинга, дополняет ведущий инженер-аналитик лаборатории технологий искусственного интеллекта аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ирина Меженева.

«Важен и масштаб: свыше восьми миллионов жителей — любое решение, обкатанное на таком объеме данных и обращений, получает репрезентативную выборку, достаточную для обучения качественных моделей. Для машинного обучения это принципиально: чем больше данных и чем они разнообразнее, тем надежнее результат» Александр Самсонов ведущий эксперт отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности»

Наконец, «критически важным фактором» Ирина Меженева называет институционную готовность: в Московской области с 2023 года действует региональная комиссия по ИИ и профильный Центр, выстроено стратегическое партнерство со «Сбером», «Яндексом» и «Билайном». Это инфраструктура принятия решений, без которой отдельные проекты остаются разрозненными пилотами. 67 реализованных проектов на текущий момент — это уже не эксперимент, а системная практика, отмечает специалист.

Какие проекты на основе ИИ реализуются в Московской области

Сегодня в Московской области уже реализованы 67 проектов с искусственным интеллектом. Среди них Сергей Голицын выделяет систему автоматизации данных в исполнительных органах, которая снижает бумажный документооборот и в два раза уменьшает объем отчетной документации. Еще один проект, который будет реализован в 2026 году — «Нейроюрист». Этот ИИ-агент будет приводить региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

В свою очередь ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец», эксперт в области информационной безопасности и ИИ-кадровой аналитики Алексей Миронов из уже реализованных в Подмосковье инициатив с ИИ наиболее значимой называет систему «Безопасный регион» с использованием видеоаналитики и цифровизацию госуслуг (внедрение роботов в МФЦ и call-центры).

«Однако с профессиональной точки зрения не менее интересны "невидимые" проекты внутри корпораций, внедрение DLP-систем с модулями поведенческой аналитики, которые помогают бизнесу Московской области предотвращать инциденты и оптимизировать бизнес-процессы, анализируя цифровой след сотрудников», — отмечает собеседник РИАМО.

Заслуживают внимания и те проекты, где ИИ напрямую влияет на городскую среду и качество услуг, дополняет Алексей Самсонов. Один из них — система «Чистая территория», которая анализирует поток с тысяч камер для автоматического выявления нарушений благоустройства, меняя подход к управлению городским хозяйством. В свою очередь проект «Контроль запаркованности газонов» решает конкретную проблему жителей, автоматизируя обнаружение и фиксацию нарушений.

«Также значим «Цифровой бригадир», использующий компьютерное зрение для мониторинга строительных площадок, отслеживания сроков и контроля соблюдения мер безопасности. Эти кейсы показывают, что внедрение ИИ направлено на получение измеримого результата в ключевых сферах жизни», — говорит эксперт.

Каковы перспективы внедрения ИИ в Подмосковье

Фото - © Freepik.com

Сегодня Московская область демонстрирует все признаки устойчивого и системно обеспеченного внедрения ИИ в жизнь, говорит Ирина Меженева. Вместе с тем ключевым вызовом в плане этой работы становится инфраструктурный — для обучения и эксплуатации моделей ИИ необходимы вычислительные мощности.

«Строительство собственного центра обработки данных (ЦОД) — это инвестиция порядка 40 миллиардов рублей, без федерального софинансирования недоступная большинству регионов. Подмосковье обозначило эту проблему на уровне Госсовета — и от ее решения во многом зависит скорость масштабирования», — отмечает собеседница РИАМО.

В целом, по мнению Ирины Меженевой, Московская область де-факто становится федеральной площадкой для отработки и тиражирования ИИ-практик. Решения, проверенные на восьмимиллионном регионе, могут быть адаптированы для других субъектов — и в этом главная стратегическая ценность того, что делает Подмосковье, подчеркивает эксперт.

В свою очередь Сергей Голицын прогнозирует, что в будущем в Московской области возможен переход от набора разрозненных решений к целым пакетам ИИ-сервисов, встроенным в конкретные процессы — в управление, социальную сферу и городскую среду. Планы региона по наращиванию числа ИИ-проектов до конца 2026 года показывают, что такие механизмы востребованы и эффективны. При этом ключевой фактор успеха — доверие: прозрачные правила работы с данными, понятные регламенты, контроль качества моделей и безопасность, особенно в таких чувствительных областях, как медицина.