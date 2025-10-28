В погоне за столицей: зачем в Санкт-Петербурге подняли цены на платные парковки и чем недовольны жители

Зачем в Санкт-Петербурге подняли цены на платные парковки и чем недовольны люди

В материале РИАМО читайте о том, для чего введены платные парковки в Северной столице и решают ли они транспортные проблемы города.

Кратное увеличение: парковки в Питере стали дороже почти в 4 раза

Фото - © РИА Новости, Нина Зотина

С 15 октября 2025 года СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» утвердило новые тарифы на месячные и годовые парковочные абонементы в Санкт-Петербурге. Платная парковка действует в четырех районах Северной столицы — Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском. Стоимость месячного абонемента для легковых авто выросла на 62% — до 32,5 тысяч рублей, а стоимость годового — на 96%, до 352,6 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге парковка разделена на три категории в зависимости от габаритов транспортного средства. Так, стоимость месячного абонемента для категорий А и М составляет 16 270 рублей, для категории В — 32 540 рублей, для иных категорий — 65 090 рублей. Годовые абонементы будут стоить 176 280 рублей, 352 570 рублей и 705 140 рублей.

Как и в Москве, жители домов, которые попадают в зону платной парковки, могут оформить льготный абонемент — для легкового автомобиля это будет сумма в 2640 рублей. Такая же льгота распространяется на многодетные семьи, инвалидов и собственников электромобилей.

Оплачивать парковку в Петербурге нужно при стоянке с 8:00 до 20:00. В ночное время стоянка бесплатная, в отличие от Москвы, где платить нужно круглосуточно. Тарифы, льготы и способы оплаты можно найти на сайте.

В каких районах работает платная парковка в Петербурге и сколько стоит

Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори

Платная парковка в Петербурге сегодня работает в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах:

Центральный (зоны «Смольнинское», «Литейный округ», «Дворцовый округ», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ», «Муниципальный округ № 78»),

Петроградский («Посадский», «Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский Остров», «Петровский», «Чкаловское»),

Василеостровский («Остров Декабристов», «Васильевский», «Муниципальный округ № 7», «Гавань», «Морской»),

Адмиралтейский («Адмиралтейский/Сенной округ», «Семеновский», «Коломна», «Измайловское», «Екатерингофский»).

Всего 827 улиц Петербурга, при этом из них можно исключить 172 улицы, где парковаться нельзя — узкие, пешеходные и подъезды к значимым объектам.

Как раньше платили за парковку в Санкт-Петербурге и что изменилось

Фото - © Сайганов Александр / Фотобанк Лори

Платные парковки в Петербурге ввели в сентябре 2015 года, потом их расширили до двух районов, Центрального и Адмиралтейского, затем, в 2023 году, зоны платных парковок появились в Петроградском районе, а позже — и в Василеостровском.

До 15 октября стоимость парковки в Питере определялась по транспортному средству и тариф был всегда одинаковый. Для легковых автомобилей час платной парковки стоил 100 рублей, для мотоциклов — 39 рублей, для грузовиков, автобусов и других подобных транспортных средств — 198 рублей, после второго часа начиналась поминутная оплата. Льготники имели право парковаться бесплатно, местные жители платили льготный тариф — 1800 рублей в год.

Такие правила действовали с 2021 года, а в 2025 году власти Северной столицы решили актуализировать тарифы и изменить методику расчетов. Теперь цена парковки зависит не только от транспортного средства, но и от загруженности конкретной улицы. Самым «дорогим» районом стал Центральный — как раз на этих улицах 72 зоны стали стоить 360 рублей в час. Больше всего «дешевых» зон, по 100 рублей в час, оказалось в Адмиралтейском районе.

Чем недовольны жители Санкт-Петербурга

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

Казалось бы, платные парковки решают транспортную проблему, заставляют пользоваться общественным транспортом, помогают развивать дорожную инфраструктуру и способствуют наведению порядка на улицах. Но жители Северной столицы уверены, что увеличение цен, да еще и сразу в несколько раз, — это просто способ пополнить бюджет, а не решить проблемы с транспортом.

«Я работаю в центре. Чтобы добраться до места, теперь доезжаю до ближайшей бесплатной парковки у станции метро, пересаживаюсь на метро и еду до работы. Проблема теперь не только в том, что нужно делать пересадки, но и в том, что так поступаю не я одна и найти теперь бесплатную парковку почти невозможно», — рассказывает жительница Петербурга Марина.

И в Питере жители столкнулись с проблемами столицы — те, кто не хочет оплачивать льготный абонемент, паркуются на ближайших бесплатных парковках, создавая дефицит мест там и, скорее всего, увеличивая шансы сделать и эти парковки платными — ведь на них есть повышенный спрос.

Сотрудник сервисного центра в Петербурге говорит, что в целом идея платных парковок здравая и в Москве есть свои хорошие результаты, но в городе на Неве нет такой развитой сети общественного транспорта.

«Какое у нас метро? Если сравнивать с Москвой — никакое. С автобусами и прочим тоже не так все радужно. У нас исторический центр, конечно, переполнен машинами, особенно в разгар сезона, но там и надо решать проблему. Может, вовсе запретить парковку и въезд на часть улиц. Но точно не должны сами жители города страдать. Отвезти ребенка на занятия в другой район теперь проблема — там льготного тарифа для жителя нет, и платить надо по полной, а это около тысячи в сутки», — делится собеседник агентства.

Мужчина добавляет, что хотели упорядочить движение в центре, а получили хаос на узких улочках и дальше от центра. Люди ищут дешевые и бесплатные места, блокируют проезды, заполняют все свободное бесплатное парковочное пространство. Все это приводит к напряжению.

«Стоит учесть еще и разницу в доходах у жителей двух столиц. Люди на аналогичной позиции, как у меня, в Москве получают минимум в 1,5 раза больше. У нас это повышение, такое резкое и сразу в несколько раз, вызвало, естественно, шок», — добавляет Марина.

Жители Северной столицы недовольны, депутаты призывают продумать льготы и бесплатные парковки для больших категорий граждан, предусмотреть перехватывающие парковки, улучшить работу общественного транспорта, учесть парковку у социальных объектов, а адвокат Ирина Баханович подала жалобу в УФАС, где просит ведомство разобраться с резким повышением тарифов на платную парковку. Она уверена, что механизм определения загруженности улиц не прозрачен, цена явно завышена и это нарушает действие антимонопольного законодательства.