Увеличение пособий и новые условия получения ипотеки: что изменится в законах с 1 февраля 2026 года

В материале РИАМО рассказываем, на каких условиях семьи смогут получать льготную ипотеку и на сколько вырастут социальные выплаты с 1 февраля.

Увеличение размера маткапитала с 1 февраля

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

С 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал. Он будет увеличен на размер инфляции прошлого года – на 5,6%. Таким образом, маткапитал на первого ребенка составит 728,9 тысяч рублей, 963,2 тысяч рублей (это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня) – на второго ребенка, если семья не получала выплату на первого ребенка, и 234,3 тысяч рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Если семья уже успела распорядиться частью материнского капитала, оставшиеся средства тоже будут проиндексированы на 5,6%. Узнать точную сумму маткапитала можно в личном кабинете Социального фонда России или на «Госуслугах» в разделе «Выписка об остатке материнского капитала».

Чаще всего маткапитал в России направляют на улучшение жилищных условий. Также выплату можно направить на образование детей, на накопительную часть пенсии для мамы, на товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячные выплаты. С 1 января 2024 года маткапитал на ребенка можно получить только при наличии у него российского гражданства со дня рождения.

Индексация социальных пособий с 1 февраля

Фото - © Элина Гаревская / Фотобанк Лори

Как и в предыдущие месяцы, бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в январе исполнилось 80 лет. Это будет двойная фиксированная сумма в размере 19 169, 38 рублей. Такую же сумму получат те пенсионеры, которые в январе получили первую группу инвалидности. Выплаты можно получить только по одному из оснований.

На размер инфляции, 5,6%, проиндексируют социальные выплаты. Это те выплаты, которые не привязаны к прожиточному минимуму, их индексируют раз в год.

В частности, вырастут единовременные пособия при рождении ребенка, единовременные пособия при усыновлении, минимальные ежемесячные пособия по уходу до полутора лет, единовременные пособия беременной жене призывника, ежемесячные пособия на ребенка призывника до трех лет. Так, пособие при рождении ребенка составит 28 450,45 рублей. Право на такое пособие имеют и родители, усыновившие ребенка.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 837,2 рублей, а максимальный — 83 021,18 рублей. Выплата рассчитывается как 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составит с 1 февраля 45 054,24 рублей, а ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 19 308,96 рублей.

Новые условия выдачи семейной ипотеки 1 февраля

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

С 1 февраля получить льготный кредит на покупку жилья под 6% можно будет только один на семью, оба супруга обязаны быть созаемщиками по одному договору. До нововведения такую ипотеку мог оформить каждый из супругов. Оформить вторую ипотеку на семью получится после погашения первого кредита и при рождении еще одного ребенка.

Получить кредит по льготной программе могут семьи:

где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно,

где есть ребенок-инвалид,

из малых городов до 50 тысяч жителей с двумя и более несовершеннолетними детьми,

с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития.

Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.

Если же доходов супругов не хватит для одобрения нужной суммы, по-прежнему можно привлекать третьих лиц, например родителей, в качестве созаемщиков или поручителей.