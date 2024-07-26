Увеличение пенсий и новые правила общения с должниками: что изменится в законах РФ с 1 августа

Читайте в материале РИАМО о том, что изменится в законах с 1 августа, как должны теперь работать с должниками и насколько увеличатся пенсии.

В августе начнется тестирование новой цифровой платформы для грузоперевозок, традиционно увеличатся пенсии, в том числе и для работающих пенсионеров, цифровой рубль можно будет оставлять в наследство, а местные депутаты смогут формировать администрации. Подробнее от изменениях — в материале.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

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В августе работающим пенсионерам увеличат пенсии. Прибавку получат пожилые люди, которые трудились в прошлом году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему. Перерасчет будет проходить по пенсионным коэффициентам, и эта категория граждан сможет получить 3 балла. Стоимость балла будет той, какой она была при выходе на пенсию.

Кроме того, прибавку к пенсии получат члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. Перерасчет производится в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Тут повышение будет зависеть от выслуги лет.

Традиционно выше пенсии станут у тех, кому в июле исполнилось 80 лет — их фиксированная сумма удваивается.

Тестирование новой цифровой платформы для грузоперевозок

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С 1 августа начнется эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов. Продлится он до 1 июня 2025 года.

Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и его участниками станут грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов, а также органы исполнительной власти.

Эксперимент проводится для того, чтобы понять, какие данные о перевозках включать в систему, протестировать технологию сбора данных перевозчиков, уточнить, как система будет обмениваться информацией с перевозчиками. В итоге должен быть создан электронный документооборот на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом и отработана технология выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна».

Кроме того, в ходе эксперимента будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков и отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.

Цифровые рубли можно оставить в наследство

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С 1 августа вступает в силу норма Федерального закона от 24.07.2023 № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», по которой владельцы цифровых рублей смогут оставлять завещательные распоряжения по этому активу.

Завещательные распоряжения — это отдельный вид завещания, по которому можно оставить в наследство деньги на вкладах и счетах. Оформляется такой документ в банке, в котором открыт конкретный счет. Теперь цифровой рубль наследники смогут получить по аналогии с безналичными и наличными деньгами. В том числе и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, но только для организации похорон.

Судебная экспертиза будет проводиться по предоплате

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Согласно Федеральному закону от 22.07.2024 № 191-ФЗ со 2 августа суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя только после внесения им средств на спецсчет. Без такой предоплаты судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где исследовали заключение.

При этом, положение, запрещающее экспертам отказываться от работы по мотиву невнесения предоплаты, утрачивает силу. Судья без предоплаты имеет право не назначать экспертизу и принять решение по имеющимся доказательствам. Если же вынести решение без экспертизы нельзя и ее назначает сам суд, то расходы лягут на федеральный бюджет, а если судья мировой — на региональный.

Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании администрации

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Со 2 августа Федеральный закон от 22.07.2024 № 209-ФЗ «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации.

В частности депутаты могут участвовать в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы местной администрации, руководителей отраслевых и территориальных органов местной администрации. Право такого участия, а также форму и порядок необходимо утвердить в уставе муниципального образования.

Закон разработан в целях совершенствования механизмов взаимодействия представительного органа муниципального образования и местной администрации.

Новые правила для банков и МФО при общении с должниками

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С 5 августа вступает в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 467-ФЗ об условиях деятельности по возврату просроченной задолженности, который регулирует требования к банкам и МФО. Теперь такие организации должны:

записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия;

иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации – к ним законом установлены требования;

уведомлять ФССП России о наличии оборудования и программного обеспечения;

хранить все документы, связанные с возвратом задолженности, не менее 3 лет.

Кроме того, кредитным организациям теперь запрещено взаимодействовать с должниками при несоответствии оборудования установленным требованиям.