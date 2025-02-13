USAID: чем занималось агентство и почему в администрации Трампа хотят его закрыть

Что известно о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) и каковы последствия прекращения его деятельности, читайте в материале РИАМО.

В начале февраля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа в рамках заморозки предоставления американской помощи зарубежным странам приостановило работу Агентства США по международному развитию (USAID). Однако это решение столкнулось с сопротивлением внутри Штатов, и исход противостояния по данному вопросу пока неясен.

Что такое USAID. История агентства

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USAID было образовано в 1961 году при президенте Джоне Кеннеди с целью консолидации в рамках единой структуры различных американских организаций и программ по оказанию международной помощи. В частности, это было вызвано противостоянием с СССР за глобальное влияние.

Согласно принятому американским конгрессом закону, USAID было напрямую подчинено госсекретарю США. При этом в 1998 году конгресс также постановил, что агентство не входит в структуру Госдепартамента и является независимым. Эта двойственность во многом и привела к конфликту 2025 года.

Бюджет USAID, объем и цели оказываемой помощи

Согласно уставу агентства, основными направлениями работы USAID являются поддержка экономики, здравоохранения и образования, экстренная гуманитарная помощь, а также поддержка демократии и «содействие по всему миру в осуществлении политических целей международной политики США».

С 2001 года USAID в среднем тратила на международную помощь около 23 миллиардов долларов в год. В 2022 и 2023 годах эта сумма превысила 40 миллиардов – за счет оказания помощи Украине.

В 2023 финансовом году Украина получила от USAID 16 миллиардов долларов, что составило 36,6% общих затрат агентства за год.

Что касается целей предоставляемой агентством помощи, то основной статьей расходов стало «государственное управление» (16,8 миллиарда), и только на втором месте расположилась гуманитарная помощь (10,5 миллиарда).

Конкретные примеры трат агентства были приведены 3 февраля на сайте Белого дома с целью продемонстрировать нелепость этих трат. В частности, среди них были указаны:

поставка «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ*) в Сирии;

1,5 миллиона долларов на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»;

2 миллиона долларов на перемену пола и ЛГБТ-активизм в Гватемале;

70 тысяч долларов на постановку мюзикла с тематикой «разнообразия, равенства и инклюзивности» в Ирландии;

47 тысяч долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии;

32 тысяч долларов на «трансгендерный комикс» в Перу;

6 миллионов долларов на развитие туризма в Египте;

финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах;

«сотни миллионов долларов» на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для беспрецедентных объемов выращивания мака и производства героина в Афганистане»;

миллионы долларов американской неправительственной организации EcoHealth Alliance, причастной к финансированию исследований в китайской лаборатории в Ухане, где, как утверждают многие американские официальные лица, был создан вирус COVID-19.

Хроника конфликта администрации Трампа с USAID

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Американская программа международной помощи была заморожена на 90 дней в конце января, вскоре после инаугурации Дональда Трампа, с целью пересмотра этих программ.

1 февраля без объяснения причин был отключен сайт USAID и аккаунт агентства в сети X.

На следующий день глава департамента эффективности правительства США (DOGE) и владелец X Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биологического оружия.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?», – написал бизнесмен в своей соцсети.

На следующий день Маск сообщил о полной ликвидации USAID. По его словам, агентство не подлежит восстановлению.

«Это не червивое яблоко, а просто комок червей... Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», – метафорически обрисовал ситуацию глава DOGE.

При этом президент Трамп в тот же день заявил, что решение о дальнейшей судьбе USAID еще не принято.

«USAID управляется радикальными безумцами, и мы их убираем, а потом примем решение», – сказал глава государства.

На следующий день ситуацию с агентством прокомментировал новый госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, речь о закрытии программ USAID не идет.

«Есть инициативы, которые действительно полезны, и есть такие, к которым у нас есть серьезные вопросы. Но главная проблема - это работа агентства как структуры. Оно должно следовать политическим директивам госдепа, но на практике этого не делает. Они совершенно не готовы к сотрудничеству, когда им задаются вопросы», – заявил Рубио журналистам, находясь с официальным визитом в Панаме.

Рубио отметил, что в агентстве «думают, что являются глобальной организацией и что их хозяин – это весь мир, а не Соединенные Штаты». Однако это не то, что написано в уставе организации, подчеркнул госсекретарь.

Вскоре Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал закрыть USAID, потому что коррупция в агентстве «была на невиданном уровне».

12 февраля суд в округе Колумбия временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID по всему миру и их отправке в административный отпуск. Как сообщили американские СМИ, решение суда запрещает американским властям отправить в административный отпуск около 2,2 тысячи сотрудников USAID и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно. Кроме того, судья постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, уже временно отстраненных от работы.

Это решение было принято в рамках производства по иску, поданному Американской федерацией государственных служащих и Американской ассоциацией государственной службы за границей (то есть профсоюзом чиновников и профессиональным объединением дипломатов). Организации требуют признать действия администрации Трампа по увольнению сотрудников USAID неконституционными и незаконными. По состоянию на 2023 год таких сотрудников насчитывалось более 10 тысяч. Слушание по делу назначено на 12 февраля.

Что известно о работе USAID в России

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В России агентство работало в 1992-2012 годах, сотрудничая как с органами государственной власти, так и с негосударственными организациями. За это время USAID профинансировало 57 российских организаций, общая сумма проектов составила около 2,7 миллиарда долларов. Примерно 60% из них были израсходованы на развитие демократии и защиту прав человека, остальная часть – на программы по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, по охране материнства и детства, помощи инвалидам.

В сентябре 2012 года деятельность USAID в России была прекращена по решению правительства РФ в связи с отсутствием необходимости в получении помощи из-за рубежа. Тогда официальный представитель МИД России Александр Лукашевич так прокомментировал деятельность USAID в России: «Характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность агентства в российских регионах, особенно на Северном Кавказе».

18 сентября 2012 года USAID объявило о сворачивании деятельности в России.