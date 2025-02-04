Уронить сеть: что стоит за глобальными сбоями в Рунете

Подробности о том, что стоит за глобальными сбоями в Рунете и могут ли они повториться вновь, читайте в материале РИАМО.

31 января российские пользователи заявили о сбоях в работе МТС, МГТС, Tele2, «Билайна», «Почты России» и других сервисов. По данным сайта Сбой.РФ, неполадки также фиксировались в функционировании соцсети VK и приложения «Госуслуги». Этот глобальный сбой в Рунете стал далеко не первым за последнее время: ранее пользователи заявляли о проблемах с сетью 14 и 24 января. Подробности о том, что стоит за глобальными сбоями в Рунете и могут ли они повториться вновь, читайте в материале РИАМО.

Причины глобальных сбоев в Рунете

Фото - © Евгения Золкина / Фотобанк Лори

Причины глобальных сбоев в Рунете – это однозначно ошибки, говорит в беседе с РИАМО руководитель технического центра «АйТи Бастион» Владимир Алтухов. Эти ошибки могут иметь случайный характер, программный, зависящий от человеческого фактора и нет. На чьей стороне они были допущены, остается лишь гадать, ориентируясь на официальные заявления Роскомнадзора (РКН) и операторов связи.

«Когда подобные ошибки связаны с обеспечением доступности информационных ресурсов, то сбой затрагивает почти все сферы деятельности граждан и государства» Владимир Алтухов руководитель технического центра «АйТи Бастион»

IT-архитектор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Черный дополняет, что представители операторов связи во время последних сбоев либо отказывались от комментариев, либо сообщали, что сбои происходят по независящим от них причинам.

Все это в комплексе с последующей информацией от Роскомнадзора (РКН) о восстановлении работы сетей связи силами специалистов говорит о том, что наиболее вероятная причина сбоев – некорректная работа технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены у всех операторов связи и находятся под управлением РКН, считает эксперт.

Как работа ТСПУ может влиять на сбои в Рунете

Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори

Технические средства противодействия угрозам установлены на узлах связи всех интернет-провайдеров в соответствии с действующим законодательством, объясняет в беседе с РИАМО технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин. Это коммуникационное оборудование управляется Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и используется для блокировки доступа к запрещенным сайтам.

«Так как это оборудование функционирует и управляется централизовано, существует потенциальная точка отказа в случае его сбоя», – говорит эксперт.

При этом Александр Щукин обращает внимание, что в своих аккаунтах в соцсетях Роскомнадзор косвенно признавал, что причиной последних сбоев было оборудование ТСПУ, находящееся в ведении ЦМУ ССОП, сообщая, что сбой был устранен именно его специалистами. В свою очередь Александр Черный отмечает, что во время глобального сбоя 14 января у некоторых пользователей полноценно работал замедляемый до и после этого видеохостинг YouTube – это также говорит о том, что первопричина неполадок, скорее всего, заключается в ошибке конфигурирования или обновления ТСПУ.

«ТСПУ необходимо тестировать, обновлять его оборудование и программное обеспечение. На каждом из этих этапов может что-то пойти не так, привести к сбою в функционировании системы целиком», – говорит управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев. По словам Царева, наличие ТСПУ в принципе не может не влиять на функционирование Рунета в целом. Появление нового оборудования в цепочке математически повышает риски сбоев.

Сбои в Рунете наносят ущерб экономике и пользователям

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Глобальные сбои в Рунете несут значительный экономический ущерб компаниям и пользователям сети. По словам Александра Щукина, в условиях современного широкого проникновения коммуникационных технологий в экономику и общественную жизнь каждый час неработоспособности Рунета может оборачиваться сотнями миллионов рублей убытков.

«Невозможность связаться с заказчиком или исполнителем, провести операцию по банковской карте, принять участие в электронных торгах – все это последствия недоступности и сбоев связи», – говорит собеседник РИАМО.

Владимир Алтухов дополняет: обычным пользователям глобальные сбои в Рунете грозят как испорченным настроением, так и финансовыми потерями – к примеру, у кого-то может сорваться собеседование на работу мечты, а кто-то не сможет выкупить билеты по выгодной цене и будет вынужден переплачивать, оформляя покупку на следующий день. Наконец, частые и длительные сбои создают ограничения для создания критичных IT-систем.

«Речь идет о невозможности коммуникаций, предоставления сервисов и полной остановке работы в целом. Такой сбой может иметь место на одну минуту раз в месяц, но сбои Рунета происходят чаще и на более длительный срок. Это совершенно недопустимо» Евгений Царев управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT

Как предотвратить новые глобальные сбои в Рунете

Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори

ТСПУ установлены у всех провайдеров и операторов связи РФ, поэтому РКН может случайно или преднамеренно заблокировать любой доступ во внешние сети связи и к любым сайтам. Однако глобальные сбои – это все же нештатная ситуация, и государство хорошо понимает важность стабильной работы Интернета для бизнеса и общества, говорит в беседе с РИАМО Александр Черный.

«Чтобы свести риски таких сбоев к минимуму, необходимо мониторить и управлять процессами, связанными с обновлением или обслуживанием инфраструктуры. Это касается как служб РКН, так и провайдеров связи», – говорит Владимир Алтухов.

По словам эксперта, первоочередная задача – это обеспечить безопасность периметра и зоны работ во избежание внешнего воздействия злоумышленников на инфраструктуру. Также необходимо иметь в оперативном доступе информацию о проделанных действиях специалистов, которые участвуют в настройках того или иного оборудования. Логика проста: всегда проще ликвидировать аварию, когда известны первоисточники ее возникновения.

Предусмотреть абсолютно все вероятные причины сбоев невозможно, но для сокращения издержек ответственные за работоспособность информационных ресурсов страны должны осознанно подходить к оценке рисков, иметь четкий алгоритм восстановления, а также план действий при нестандартных ситуациях, подчеркивает Владимир Алтухов.

«Причины возникновения сбоев находятся вне зоны ответственности пользователей – частных лиц или компаний: перезагрузка роутера здесь не поможет. Если есть возможность, имеет смысл поддерживать резервный канал связи от другого оператора в надежде, что очередной сбой может его не затронуть», – советует Александр Щукин.

По словам экспертов, опрошенных РИАМО, в плане борьбы с участившимися сбоями в Рунете стоит положиться на профессионализм и оперативность работников Роскомнадзора и ЦМУ ССОП. При этом, по мнению Евгения Царева, сбои должны находиться в рамках допусков – необходим целевой показатель бесперебойной работы, например 99,995% времени, за который должен отвечать уполномоченный орган власти. Лишь тогда ситуация с глобальными сбоями в Рунете улучшится, считает эксперт.