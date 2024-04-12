Упали до минимума: почему в России снизились продажи презервативов и что стало с ценами

Почему в 2024 году в России упали продажи презервативов и как изменились за год цены и динамика продаж, читайте в материале РИАМО.

В российских аптеках за январь – февраль 2024 года было продано 3,1 млн упаковок презервативов, подсчитала аналитическая компания DSM Group, что является минимальным показателем за последние пять лет. Для сравнения, за тот же период 2020 года в России продали 4,8 млн упаковок резинового изделия № 2, в 2021-ом – 3,9 млн, в 2022-ом – 3,5 млн, а в 2023-м – более 3,2 млн.

Почему упали продажи презервативов

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Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают снижение продаж с ростом популярности противозачаточных таблеток, спрос на которые вырос на 11,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Однако есть и другие мнения. Так, фармацевт Николай Беспалов отметил в интервью газете «Вечерняя Москва», что DSM Group анализирует этот сегмент рынка именно по продажам презервативов в аптеках, но не учитывает данные о реализации по другим каналам, например, через маркетплейсы и в супермаркетах.

«Падение продаж в аптеках может быть связано с перетоком потребителей в другие каналы, прежде всего, в интернет-магазины. Поэтому россияне отказываются от покупок в аптеках», – объясняет эксперт.

Еще в 2022 году аналитики компаний DSM Group и NielsenIQ отмечали, что россияне стали чаще покупать презервативы на маркетплейсах.

При этом Беспалов не исключает рост популярности других видов контрацептивов.

«На фоне снижения роста продаж презервативов произошел всплеск интереса к гормональным контрацептивам. Часть потребителей переключилась с барьерной контрацепции на другие методы предохранения», – полагает фармацевт.

Другой фармэксперт, Виктория Кузнецова, считает, что россияне стали меньше покупать презервативы из-за высоких цен на изделия.

«Вероятно, что это снижение связано с высокой стоимостью за упаковку привычных потребителям изделий. Это больно бьет по карману, поэтому трансформируется и спрос. Если проанализировать рынок, то продажи лекарственных средств в упаковках падают практически по всем категориям, хотя в деньгах рынок показывает небольшой прирост», – отмечает Кузнецова.

Как изменились цены на презервативы и динамика продаж

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По данным сервиса аналитики «Продажи.рф», разработанного в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД», в среднем за год презервативы подорожали в России на 8,17%. Что касается конкретных брендов, то по данным на 11 апреля 2024 года стоимость контрацептивов Durex выросла на 3%, Contex – на 6%, Vizit – на 1%, Luxe – на 7%, «Гороскоп любви» – на 5%, а Reflex – на 24%. Подешевели за год на 8% лишь изделия бренда Viva.

Объем продаж презервативов снизился, по данным сервиса, незначительно – всего на 0,37% в годовом выражении. Продажи контрацептивов Durex упали на 1%, Contex – на 16%, «Гороскопа любви» – на 5%, Viva – на 19%. Годовая динамика продаж у остальных брендов положительная: у Vizit – +8%, у Luxe – + 30%, у Reflex – +122%.