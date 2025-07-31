Упадет или устоит: каким будет курс российского рубля в августе 2025 года

О том, что произойдет с рублем в «роковой» для него месяц август, читайте в материале РИАМО.

Эксперты часто называют август неудачным, несчастливым и даже роковым для курса российской валюты. Судя по возобновившемуся росту курса иностранной валюты к рублю на этой неделе, август 2025 года тоже может подтвердить эту печальную традицию. Каком будет курс рубля к основным валютам в августе 2025 года, читайте в материале РИАМО.

В августе рубль неизбежно продолжит падение

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лор

Девальвация рубля неизбежна, и, собственно, она уже началась, отмечает профессор кафедры экономической теории Финансовый университет при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Рубль упал с 23 по 29 июля с 78,03 до 79,59. Уже несколько раз денежные власти страны выбирали именно август для начала девальвации рубля. Вспомним 2014 год, когда именно в августе курс рубля начал спурт с 34 и завершил год в 54 рубля за доллар. Психологически август удобен для начала девальвации — население уже закупило валюту для туризма и находится в отпусках», — комментирует экономист.

По его словам, текущие ресурсы для поддержки рубля заканчиваются: валютная выручка экспортеров сокращается, идти на снижение валютных резервов ради сохранения мифической стабильности рубля ЦБР не намерен.

«В августе рубль неизбежно продолжит падение. Все зависит от политики ЦБ. Если денежные власти выберут интенсивный режим девальвации, следует ожидать к концу августа отметки 90 руб. за доллар. Более мягкий режим управляемого падения рубля будет рассчитан на достижение уровня 100 руб. к концу 2025 года, тогда за август рубль обесценится до 83-84» Сергей Толкачев профессор кафедры экономической теории Финансовый университет при Правительстве РФ

Рубль сохранить стабильность в августе 2025 года

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Мы полагаем, что рубль продолжит сохранять стабильность в перспективе августа при отсутствии внешних шоков, высказывает свое мнение ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Несмотря на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики, депозитные ставки остаются на исторически высоких уровнях, что будет поддерживать высокий спрос на рублевые активы. Вместе с тем высокие ставки в экономике будут сдерживать потребительскую активность и спрос на валюту со стороны импортеров. Дополнительную поддержку рублю будет оказывать слабая позиция доллара США на мировой арене вследствие снижения доверия к доллару из-за политики Трампа, ожидаемого снижения ставки ФРС, что уменьшит привлекательность долларовых активов. В то же время индекс доллара находится под давлением глобальной неопределенности и роста привлекательности защитных активов и золота, в первую очередь, объясняет ситуацию аналитик.

«По нашим оценкам, в августе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 78-81 руб. за доллар США с постепенным движением в направлении верхней границы обозначенного диапазона, из которого сможет выйти ближе к осени по мере более активного восстановления импорта в преддверии восполнения запасок к новогодним праздникам», — полагает Пырьева.

Август — роковой месяц для российского рубля

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В августе мы ожидаем курс доллара в рамках 80-86 руб., евро — 92-98 руб., юань — в коридоре 11-11,7 руб., говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых 25 июля, на наш взгляд, заложило основы тенденции падения рубля в конце июля и августе, отмечает она.

«Помогла» российской валюте также подешеветь риторика президента США Трампа в адрес России, которая 28 июля резко сменилась на недружелюбную в отношении РФ. Негатив от заявлений Трампа оказался отыгран в последние дни июля всего за один день, но, тем не менее, это не должно изменить общей тенденции к тому, что в августе рубль будет более слабым, чем в первой половине лета. Как известно, август в России традиционно считается «роковым месяцем» для рубля, история котировок пары USD/RUB показывает, что ослабление рубля достаточно часто приходилось на август или начиналось в августе, усиливаясь в последние месяцы года. Скорее всего, грядущий август 2025 года исключением не будет», — комментирует Мильчакова.

В августе Банк России не будет проводить заседаний по ключевой ставке, не будет также и заседаний других центральных банков по процентным ставкам, хотя в первые дни июля на рубль могут влиять последствия решения ФРС США по процентным ставкам, которое будет объявлено 30 июля, и, скорее всего, если ФРС процентные ставки опять сохранит, это будет работать против рубля, полагает аналитик.

«В первой декаде августа может состояться новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, по крайней мере, президент Трамп настаивает именно на этом. Теоретически, если бы это была встреча на высшем уровне, и тем более, с участием президента США, такое событие могло бы вновь возобновить хотя бы краткосрочную тенденцию к укреплению рубля, но, скорее всего, события будут развиваться как они развиваются сейчас, без сенсаций», — говорит Мильчакова.

Минфин РФ в первой декаде августа, вероятно, объявит о возобновлении покупок валюты, и это окажет дополнительное давление на курс рубля. Вторичные санкции, которыми Трамп угрожает импортерам российской нефти, скорее всего, окажутся неосуществимыми на практике, и для рубля это окажется позитивом, но в среднесрочном периоде, не ранее.