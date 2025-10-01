Уничтожение памятника: чем знаменита усадьба Никольское-Урюпино и почему ее часть рухнула

В материале РИАМО рассказываем о доме усадьбы Голицыных, его истории, о том, почему общественники боятся полного разрушения памятника и как его можно спасти.

Усадьба со сложной судьбой: история Никольского-Урюпина

Никольское-Урюпино (Николо-Урюпино) — бывшая усадьба князей Голицыных. Расположена она в селе Николо-Урюпино горокруга Красногорск Московской области неподалеку от Архангельского.

Впервые упоминания об усадьбе датированы концом XVI века. Она фигурировала в составе дворцового села Павшино, которое в начале XVII века принадлежало дьяку Богдану Кашкину. В 1621 году Урюпино было пожаловано в поместье князю Ивану Одоевскому, с 1629 года принадлежало дьяку Федору Лихачеву, в 1635 году село опять вернулось в род Одоевских, которые владели Никольским-Урюпиным до 1721 года.

Потом усадьба перешла в род Долгоруких, отписана Александру Кайсарову, который опять вернул ее Долгоруким, и в итоге в 1774 году Никольское-Урюпино было продано князю Николаю Голицыну, потомки которого владели усадьбой до 1917 года.

В усадьбе были построены помещичий дом, деревянная церковь, каменная Никольская церковь с колокольней, напротив храма располагалась усадьба Голицыных, изюминкой которой является знаменитый садовый павильон «Белый домик». Его искусствоведы сегодня называют «Подмосковным Трианоном», сравнивая его с шедеврами Версаля. Рядом с Белым домиком располагалось главное здание Николо-Урюпинского ансамбля — так называемый Большой дом, главный (зимний) дом усадьбы.

В 1918 году усадьба была национализирована. Опись имения, составленная в январе 1919 года, подтверждает, что все строения, имущество и инвентарь бывшей усадьбы находились в полной сохранности. В Большом доме организовали музей, который в 1929 году был закрыт, а материалы переданы в музей «Архангельское». В 1930-х годах военные проводили в окрестностях усадьбы первый в СССР запуск жидкостной ракеты. Служебные и хозяйственные постройки были полностью уничтожены.

До начала 1990-х годов усадьба использовалась как общежитие для курсантов инженерных войск. Последней госструктурой, занимавшей помещения в Большом доме вплоть до середины 1990-х годов, была подведомственная Министерству обороны организация. В это время интерьеры были утрачены из-за перепланировки.

Потом усадьба перешла на баланс Комитета по культуре Московской области. В 1990-е годы противоположный от дворца берег пруда был застроен коттеджами, в результате чего усадьба утратила ценность архитектурно-ландшафтного ансамбля.

В 1999 году известный в те годы депутат и бизнесмен Владимир Брынцалов заключил на поместье договор аренды на три года и взял на себя обязательство полностью восстановить его. Но этого не случилось. В 2001 году договор с Брынцаловым был расторгнут. Большой дом остался без хозяина, и усадьба продолжала разрушаться. В 2002 году усадьба Николо-Урюпино по распоряжению Минимущества была официально передана в ведение Министерства культуры.

13 декабря 2004 года в Большом доме начался пожар, который полностью уничтожил здание изнутри. Павильон «Белый домик» при пожаре не пострадал, но весь усадебный комплекс как единое целое прекратил свое существование. Осенью 2005 года началась реставрация усадьбы.

Что с усадьбой Никольское-Урюпино сейчас и кому она принадлежит

В усадьбе, отстроенной в стиле классицизм, было фактически два барских дома, расположенных рядом друг с другом. В итоге сохранились руины Большого дома 1790-х гг., который выгорел изнутри, и одноэтажный с антресолями Белый (Охотничий) домик 1776–1780 гг., построенный в стиле раннего классицизма. Этот дом пострадал от разрушений в 2000-е годы. Тогда выгорели интерьеры, была повреждена или уничтожена внутренняя отделка, в том числе живопись, камины, искусственный мрамор.

Частично сохранился липовый парк конца XVIII в. с прудами (один из них с островом), пейзажный парк из смешанных пород деревьев XIX в. на берегу запруженной реки Липенки. Стоит Никольская церковь 1664–1665 годов с колокольней и старыми надгробиями, в том числе и владельцев усадьбы.

Хозяйственные здания, статуи сфинксов у Большого дома, парковая скульптура и Руинные ворота утрачены.

Осенью 2005 года в усадьбе началась реставрация, которая почти ничем не закончилась.

В декабре 2021 года усадьба была выставлена на продажу за 828 млн рублей с возможностью «коммерческого использования». Аналогичным образом ранее была продана усадьба «Гребнево».

В августе 2025 года распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба „Никольское-Урюпино”». Сейчас собственником усадьбы является президент Союза армян России Ара Абрамян.

Что произошло с усадьбой Никольское-Урюпино в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года рухнула часть стены усадьбы с колоннадой — северный фасад Большого дома. Активисты и краеведы называют это ничем иным, как планируемым уничтожением памятника.

Общественники бить тревогу начали не сейчас. Об отношении нового собственника здания они сообщали ранее. Так, в мае этого года люди писали о том, что он «крайне непоследовательно и безответственно относится к проведению реставрационных работ на памятнике, нарушая все возможные нормы законодательства и требования к проведению работ на объектах культурного наследия».

Вот часть зафиксированных активистами нарушений:

Территория усадьбы и усадебного парка превратилась в место складирования строительного и прочего мусора. Территория захламлена мешками, древесными остатками, кучами грунта и ила, образовавшимися после чистки одного из усадебных прудов. Мусор не вывозится.

Сообщается, что нет утвержденного проекта реставрации и А.А. Абрамян отказывается сотрудничать с сертифицированной для работы на ОКН архитектурной компанией. Все текущие работы в усадьбе также ведут рабочие, не имеющие соответствующей профессиональной квалификации, подготовки и допусков.

В итоге произошло обрушение последней аварийной стены Кухонного флигеля напротив Главного усадебного дома, которая не была законсервирована. При схожих обстоятельствах («укрепление фундаментов») несколько лет назад, при другом арендаторе, произошло обрушение портика на другом ценном памятнике усадьбы Никольское-Урюпино — «Белом домике». Получается, что обрушение фасада Большого дома уже не первое.

Волонтеры отмечают, что на территорию усадьбы нет доступа для специалистов и текущее состояние интерьеров, росписей и лепнины неизвестно.

Активисты предполагают, что такое варварское отношение к объекту культурного наследия имеет исключительно коммерческие цели.

«Это часть хитроумного плана нового собственника усадьбы ради застройки территории, которая расположена в 15 километрах от МКАД», — говорится в посте.

Ну а представитель собственника сообщил, что планировалась «научная реставрация», однако при работах были повреждены сваи фундамента, что, вероятно, и привело к обрушению.

Реакция правоохранительных органов на обрушение стены в Никольском-Урюпино

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения усадьбы Никольское-Урюпино.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

С участием следователей-криминалистов запланировано проведение повторного осмотра места происшествия. В Главном управлении культурного наследия Московской области запрошены необходимые документы на объект, запланированы допросы должностных лиц и назначение строительно-технической экспертизы.

На месте работают следователи и криминалисты, совместно с экспертом СЭЦ СК России и представителем Главного управления культурного наследия региона.