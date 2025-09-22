«Умный дом»: как его сделать, сколько это стоит и каких ошибок важно избежать

Почему в Подмосковье растет число «умных» домов и какие варианты существуют на рынке, читайте в материале РИАМО.

Жители Подмосковья все активнее внедряют «умные» гаджеты в свои дома. Однако повышение «интеллекта» дома — не такая уж простая задача, и ее решение необходимо хорошо продумать.

На сколько выросло количество «умных домов» в Подмосковье

За последний год число пользователей «умных» устройств в Московской области выросло на 10%, а трафик с таких устройств в среднем увеличился на 50%, следует из данных аналитиков «МегаФона», которые имеются в распоряжении РИАМО.

Среди областных поселений первые три места по числу подключенных устройств в 2025 году занимают Раменское, Истра и Одинцово.

«За ними следуют Домодедово и Мытищи. При этом наиболее высокую динамику подключений „умных“ устройств показали Михнево (+57%), Чехов (+53%), Бронницы (+39%), Черноголовка (+33%) и Коломна (+22%)», — рассказали эксперты.

По данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, жители Подмосковья в этом году стали чаще приобретать датчики температуры воздуха (+117%), мультироутеры с комплектами датчиков (+100%) и моторы для рулонных штор (+40%).

При этом в абсолютных показателях топ продаж «умных» устройств в Подмосковье возглавили колонки, вокруг которых концентрируется экосистема умного дома.

За ними следуют хабы — основные устройства, которые позволяют управлять всем домом и соединять между собой технику для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, в котором через одно приложение можно подключить устройства разных производителей.

На третьем месте по популярности оказались «умные» розетки и датчики.

«Среди владельцев „умных домов“ в Подмосковье преобладают люди в возрастной категории 35-44 года — это 35% от общего числа. При этом на мужчин приходится 80% подключений», — отметили специалисты.

С чем связана популярность «умных домов» в Подмосковье

Доля числа «умных домов» в Московской области растет вместе с наполнением рынка жилья крупными застройщиками, которые идут в ногу с современными реалиями: удаленным форматом работы, ростом доступности технологий и общей цифровизацией общества, говорит в беседе с РИАМО руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

«Именно эти реалии и вынуждают застройщиков включать систему „умный дом“ во все строящиеся комплексы», — объясняет эксперт.

Так, четыре крупнейших застройщика рынка Подмосковья («Самолет», ФСК, «Брусника» и MR), составляющих 30% от всех площадей, находящихся в реализации в регионе, предоставляют во всех своих проектах квартиры с системой «умный дом», отмечает Чегодаева.

На рост интереса к современным технологиям влияет наступление эры искусственного интеллекта и «умных» помощников: люди стремятся интегрировать их в дом, чтобы сделать его максимально функциональным, дополняет руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров. Это подтверждают данные опроса «Авито»: у половины москвичей (55%) уже есть хотя бы одно устройство с функцией «умного дома» — и эта тенденция набирает силу.

«Главные преимущества „умного дома“ — удобство, безопасность и экономия ресурсов. Голосовые помощники и сценарии автоматизации позволяют управлять светом, климатом и техникой буквально одной фразой», — отмечает эксперт.

Датчики движения и утечки воды помогают вовремя предотвратить неприятности, а «умное» освещение и климат-контроль делают жилье удобнее и экономичнее: свет включается только там, где он нужен, а отопление или кондиционер не работают напрасно.

Как сделать свой дом «умным» и с чего начать

Для того чтобы сделать свой дом «умным», можно пойти тремя путями, рассказывает Елена Чегодаева:

Выбрать жилой комплекс, в котором данная система предлагается от застройщика и уже внедрена в квартиру. Обратиться в компанию, занимающуюся установкой «умных домов» под ключ. Делать свой дом «умным» самостоятельно с помощью современных устройств автоматизации.

«Если в первом варианте стоимость „умного дома“ включена в стоимость квартиры, то во втором варианте стоимость варьируется от 2 до 4 миллионов рублей (в зависимости от составляющих)», — говорит собеседница РИАМО.

Поэтому, по словам Чегодаевой, наиболее частый вариант, которым пользуются люди, живущие в квартирах без встроенного «умного дома», — это использование устройств автоматизации. В среднем, переоборудование однокомнатной квартиры в формат «умного дома» обойдется в 140 тысяч рублей, двухкомнатной квартиры — в 180 тысяч рублей, трехкомнатной квартиры — от 230 тысяч рублей.

Обустраивать «умный» дом лучше постепенно, начиная с простых решений, которые моментально делают жизнь удобнее: добавить управление светом, подключить колонку с голосовым ассистентом или заменить привычные бытовые приборы на более технологичные, дополняет Павел Комаров. Такой подход помогает без стресса привыкнуть к новым технологиям и со временем выстроить целую экосистему.

По данным опроса «Авито», москвичи действительно чаще всего начинают именно с базовых вещей: с бытовой техники (38%), «умного» освещения (31%) и устройств для развлечений — колонок, ТВ или домашних кинотеатров (28%). Также часто выбирают системы безопасности (29%) и климат-контроль (22%).

Какие типичные ошибки допускаются при обустройстве «умного» дома

Люди, которые хотят жить в «умных» домах, нередко допускают при их обустройстве типичные ошибки. Первая — выбор неподходящей технологии и попытка построить «умный дом» в коттедже на беспроводных гаджетах, говорит в беседе с РИАМО основатель компании INSYTE Electronics (производителя системы «Умный Дом INSYTE») Сергей Грибанов.

«Это приводит к разочарованию: функционал таких систем покрывает не более 10% от возможностей профессионального решения, появляется „зоопарк“ приложений, а надежность оставляет желать лучшего. Для коттеджа необходимо выбирать только профессиональные проводные системы с локальной логикой работы», — рассказывает специалист.

Вторая распространенная ошибка — это отсутствие единого подрядчика. По словам Грибанова, разделение работ между разными компаниями (электрики, слаботочники, программисты) — верный путь к хаосу. В случае проблем подрядчики будут перекладывать вину друг на друга. Лучший выход из ситуации — это выбрать одну надежную компанию-интегратора, которая возьмет на себя полную ответственность за весь проект: от проектирования и прокладки всех кабелей до программирования и сервисного обслуживания.

В свою очередь, работа без проекта и прозрачного договора ведет к постоянному росту стоимости, недопониманию и невозможности развивать систему. Поэтому важно настаивать на разработке проекта и заключать договор с четко фиксированной стоимостью, которая не может быть изменена, если вы не вносите изменения в техзадание.

«Кроме того, порой при обустройстве „умных домов“ заказчики выбирают ненадежного поставщика или производителя. Многие новые компании исчезают с рынка, не обеспечивая гарантийного обслуживания», — отмечает Грибанов.

Чтобы избежать подобного риска, необходимо выбирать проверенных игроков рынка с долгой историей и положительной репутацией. Обязательно посещайте шоу-румы компании, чтобы своими глазами увидеть и протестировать работу системы перед принятием решения. Также эксперт советует полагаться на отечественных производителей систем, а не зарубежных, из-за ряда факторов — начиная от обслуживания и заканчивая стоимостью.

«Умный дом» — это сложная инженерная система, которая устанавливается на весь срок «жизни» здания. Ее создание требует профессионального подхода, тщательного проектирования и ответственного выбора партнера-интегратора. Правильно реализованный проект станет надежным фундаментом для комфортной и безопасной жизни на долгие годы.