«Умереть» в 2025 году станет дороже: сколько будут стоить похороны в Москве и Московской области

«Умереть» в Москве в 2025 году станет дороже на 10-15 тыс. рублей

Каким может быть ценник на похороны в Москве и Московской области в 2025 году, по мнению экспертов, читайте в РИАМО.

Уход из жизни человека — всегда большая непоправимая трагедия. Но помимо эмоциональных аспектов этого события, существуют и организационные — решение вопросов с погребением тела усопшего. И здесь неизменно возникает вопрос о финансовых расходах, которые, к сожалению, год от года становятся только выше. Сколько будут стоить похороны в Москве и Московской области в текущем году и какие факторы влияют на ценник?

Цены на похороны в 2025 году диктует инфляция

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Изменение цен за последний два года коснулось всех сфер жизни общества и похоронное дело не является исключением. Прогнозировать точную стоимость похорон на 2025 год — задача сложная, так как на нее влияет множество факторов. Однако, можно сделать предположения на основе текущих тенденций и экономической ситуации, говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Инфляция — это основной фактор, который определяет рост цен на все виды услуг в России в последнее время. Рост цен на товары и услуги напрямую влияет на стоимость похоронных принадлежностей, услуг, аренды транспорта и т. д.

«Фактор инфляционных процессов безусловно продолжит влиять и на стоимость похоронных принадлежностей (гробы, венки, одежда для усопшего, ритуальные принадлежности — все это подвержено колебаниям цен), стоимость услуг ритуальных агентств (стоимость услуг по организации похорон, включая оформление документов, транспортировку тела, подготовку к прощанию, зависит от тарифов конкретного агентства и выбранного пакета услуг) и дополнительных услуг (аренда зала для прощания и кремация/захоронение, поминальный обед, музыкальное сопровождение, услуги священника, фото- и видеосъемка — все это также может увеличить общую стоимость похорон). Цены на ритуальные услуги во многом зависят от материалов, сложности изготовления и производителя», — отмечает эксперт.

Динамика цен в 2025 году пока является только прогнозом, но обычно в начале года цены могут быть на уровне конца предыдущего года, но уже с учетом инфляционных изменений. К концу года, скорее всего, произойдет дальнейшее повышение цен из-за продолжающейся инфляции и возможного увеличения стоимости услуг и материалов, считает Поляков. Следует отметить, что само колебание цен в этой сфере зависит во многом не от сезонности (в случае с похоронным делом — заказ услуги не откладывается на определенное время или в ожидании «скидок» от ритуальных компаний, спрос на услуги здесь постоянен), а напрямую от инфляционных процессов внутри страны.

«Учитывая постоянство спроса в данной сфере, можно предположить, что общий уровень цен в 2025 году будет увеличиваться пропорционально уровню инфляции» Михаил Поляков доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ

По его мнению, общая стоимость ритуальных услуг в Москве и Московской области приблизительно сопоставима (отличие может быть в стоимости отдельных услуг) и начинается от 60 тысяч рублей за самый базовый вариант. При этом предельная стоимость ритуальных услуг не ограничена.

Сколько стоят эконом-похороны в Москве и Подмосковье без места на кладбище в 2025 году

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Среднюю стоимость похорон оценить сложно, так как организаций по Москве и области довольно много, а ценник у всех разный. При этом производителей ритуальной продукции не так уж много, и они поднимают цену как правило в связи с инфляцией, объясняет генеральный директор Первого областного похоронного дома Константин Кусакин.

«На данный момент в Москве стоимость эконом похорон обойдется в 250 000 — 400 000 рублей, в Московской области — от 200 000 — 300 000 руб. При условии, что у родственников имеется свое место на кладбище, то есть его не нужно приобретать», — говорит он.

На конец года стоимость, скорее всего, не изменятся, так как производители обычно держат цены до конца года, а поднимают — как правило в начале, отмечает Кусакин.

В 2025 году похоронные услуги подорожают минимум на 15-20%

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Логично, что стоимость похорон будет зависеть в первую очередь от выбранных ритуальных принадлежностей, катафалка, предоставляемых ритуальных услуг в морге, на кладбище или крематории, констатирует профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

«На фоне общего роста стоимости материалов, производства, логистических услуг, рабочей силы можно смело закладывать подорожание похоронных услуг в 2025 году минимум на 15-20%. Исходя из того, что средняя стоимость похорон в Москве в 2024 году составила порядка 82 тыс. руб., „умереть“ в 2025 году станет дороже на 10-15 тыс. руб.» Наталья Проданова профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова приводит следующий ценник на похоронные принадлежности и услуги.

Минимальная стоимость захоронения складывается из:

стоимости гроба (3300 руб.), комплекта принадлежностей к нему (4200 руб.), креста с табличкой (3500 руб.), венка (2500 руб.), транспорта (6200 руб.);

стоимости захоронения (обязательные услуги по захоронению на кладбище 28 тыс., 5 тыс. рытье могилы и ее оформление, стоимость места захоронения (от 20 тыс. руб. до 3 млн руб.).

В случае кремации стоимость похорон увеличивается на услуги крематория и покупку урны: минимум 21 тыс. руб. за процедуру кремации, кроме того, надо учитывать цены на урну для праха, занос гроба для прощания.

Стоимость кремации в 2025 году в Москве составляет минимум 24 тыс. руб., говорит Борисова. При этом сюда не входит цена на гроб, венки, захоронения урны на кладбище. К концу года их стоимость возрастет на величину инфляции, уверена эксперт.

Какие есть социальные пособия для организации похорон в России в 2025 году

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В России установлены различные социальные пособия для организации похорон, напоминает доцент ГУУ Поляков. Федеральный закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» устанавливает предельный размер социального пособия на погребение. Согласно статье 10 (пункт 11) данного закона, пособие индексируется один раз в год, с 1 февраля, на величину индекса потребительских цен за предыдущий год.

Коэффициент индексации утверждается Правительством Российской Федерации. Действующий размер социального пособия установлен в размере 8 370,20 руб. (действует до 1 февраля 2025 года).

Однако существуют также и другие социальные выплаты. Например, в Москве установлена дополнительная региональная выплата от Правительства Москвы (15 386 руб.) для организации похорон лиц, которые на день смерти не работали или были неработающими пенсионерами. В Московской области социальные пособия установлены региональными нормативно-правовыми актами о погребении и похоронном деле, отмечает эксперт.