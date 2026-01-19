Уголовное дело Айны Манкиевой: почему девушка из Ингушетии сбежала от своей семьи

В материале РИАМО — о девушке из Ингушетии, которая уже больше года прячется от своей семьи.

Почему Айна Манкиева сбежала из дома

0:39

Студентка из Ингушетии Айна Манкиева в апреле 2025 года покинула родительский дом, заявив в своем обращении, что сделала это добровольно и боится возвращения из-за угрозы своей жизни и безопасности.

«Я ушла добровольно из дома 28 апреля 2025 года. Моей жизни, здоровью и безопасности ничего не угрожает. Прошу меня не искать, в розыск не подавать. Также прошу не сообщать никакую информацию обо мне моим родственникам. Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности», – говорила она на записи.

Ранее, будучи школьницей, девушка обращалась в правоохранительные органы с жалобами на домашнее насилие, однако тогда дело не возбудили, сославшись на отсутствие доказательств.

Правозащитная группа «Марем» сообщает, что 21-летняя Айна Манкиева с детства жила под жестким контролем родных, регулярно сталкивалась с унижениями, побоями и эксплуатацией. После одного из эпизодов насилия девушка тяжело заболела и восемь месяцев практически не выходила из дома.

Что говорят родные Айны по поводу ее исчезновения

Фото - © Айна Манькиева написала заявление с требованием возбудщить уголовное дело против ее родственников.

Отец пропавшей девушки Айны Манкиевой, Хамбор Манкиев, рассказал изданию «Осторожно Media», что его дочь недавно покинула дом, и о ее местонахождении семье пока ничего неизвестно. По его словам, поиски начались примерно полгода назад, и родственники активно участвуют в них совместно с правоохранительными органами.

Манкиев подчеркнул, что расследование ведет большое количество сотрудников разных ведомств, включая полицию, прокуратуру и спецслужбы. Несмотря на активные меры, родители и власти продолжают следить за ходом дела и регулярно получают обновления ситуации.

Семья утверждает, что причина ухода дочери неизвестна. Родители подчеркнули, что не видели никаких признаков конфликта перед исчезновением Айны.

«Да какое там ругались, не ругались, ничего не сделал, не бил. Она что-то, наверное, делала. Она потихоньку, потихоньку что-то подготовила, кто-то помог ей. <...> А как ее не искать? Я тебе сейчас вопрос задаю, ты анализируй его, как умный человек. Например, твоя дочь по зрению инвалид. Ты к ней очень нежно относилась. Все, что у тебя есть, ты ей все покупала, ухаживала, все для нее делала. Ты отдала ее, чтобы она образованным человеком была, отдала в училище после школы. Чтобы зарабатывала деньги, чтобы просто жила счастливой. Мы ей квартиру купили, ремонт делали», — говорил отец.

Сам Манкиев также убежден, что девушку могли убедить покинуть дом сторонние лица, возможно, стремящиеся разрушить семью. Он выразил желание выяснить личности тех, кто мог повлиять на решение дочери, считая, что подобные случаи угрожают другим семьям.

Несмотря на тяжелое положение своей семьи, Хамбор настроен решительно и намерен продолжать поиски вплоть до выяснения всех обстоятельств и возвращения дочери домой. Он также указал, что правительство принимает активное участие в расследовании, демонстрируя готовность действовать на самом высоком уровне.

Что известно о семье Айны Манкиевой

Фото - © Pukhov K / Фотобанк Лори

Семью Манкиевых отличают серьезные проблемы со здоровьем, включая нарушение зрения у главы семьи Хамбора Манкиева и некоторых членов семьи. Это также объясняет особенности поведения девушки на видеозаписи обращения — она странно моргает.

Хамбор Манкиев и его жена получили известность в связи с делом о торговле ребенком в 2012 году. Тогда пара пыталась продать свою приемную дочь, и покупатели оказались полицейскими, задержавшими супругов.

Сделка проходила поздним вечером. Мужчина, представившийся отцом девочки, сел в автомобиль сотрудников полиции, предварительно согласовав цену в размере 50 тысяч рублей. Без долгих переговоров он получил деньги и вернулся домой. Вскоре вышла его супруга, державшая на руках плачущую девочку, укрытую одеялом. Она передала ребенка покупателю, не сказав ни слова, и вернулась обратно.

Сразу же после передачи малышки оба родителя были арестованы сотрудниками полиции.

Приемные родители рассказали следователям, что девочка появилась в их доме около четырех месяцев назад благодаря знакомству сестры мужчины, Хеди, которая свела их с биологической матерью девочки, Фатимой. Последняя пообещала регулярно перечислять средства на содержание ребенка, однако вскоре исчезла, оставив семью самостоятельно заботиться о девочке. У супругов Манкиевых уже имелось четверо собственных детей возрастом от двух до девяти лет.

Хамбор Манкиев, будучи инвалидом детства по зрению, вместе с женой находился в тяжелом финансовом положении, поскольку единственным источником доходов была небольшая пенсия мужа. Отсутствие финансовой поддержки от матери девочки привело к решению ее продать. По словам соседей, Хамбор открыто предлагал девочку знакомым женщинам, прося ее приобрести.

По итогам проведенной полицейскими операции возбуждено уголовное дело против обоих родителей по статье «Торговля людьми». Мужчине и женщине грозило длительное тюремное заключение сроком до десяти лет.

Позже жизнь Манкиева изменилась: он участвовал в социальных проектах, обучал детей искусству рисования и даже выступал героем документального фильма телеканала ВГТРК, рассказывающего о жизни жителей Магаса.

Известно также, что семья Айны относится к баталхаджинцам — закрытому и влиятельному религиозному сообществу с крайне жесткими правилами, особенно в отношении женщин. Правозащитники указывают, что именно в этой среде практикуется женское обрезание.

Айну задержали в одном из хостелов столицы

Фото - © Медиасток.рф

В ночь на 15 января 2026 года полиция Москвы задержала Айну Минкиеву в одном из хостелов столицы по заявлению родственников о краже денег. Заявление о краже поступило от матери девушки. Несмотря на добровольный уход, мать объявила дочь в федеральный розыск. Вскоре девушка оказалась в федеральном розыске по статье 158 УК РФ («Кража»).

После задержания девушку доставили в отдел полиции района Свиблово. Полицейские подтвердили намерение утром следующего дня передать ее представителям силовых структур Ингушетии, несмотря на отсутствие доказательств преступлений и серьезные опасения относительно безопасности Айны в руках родственников.

Благодаря активному вмешательству общественных организаций и появлению адвоката девушка избежала отправки в Ингушетию и смогла покинуть здание полиции. Сейчас она находится в безопасном месте.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании после заявления Айны. По этой статье УК РФ обвиняемому может грозить от трех лет до пожизненного лишения свободы.

В СК России по республике Ингушетия подчеркнули, что по поручению руководителя ведомства Асхабова А.М. уголовное дело возбуждено незамедлительно, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе сбор доказательств и опрос свидетелей. Следователи заявили, что ход и результаты расследования находятся под личным контролем руководства следственного управления по Республике Ингушетия, а все выявленные данные тщательно фиксируются и проверяются для принятия решений о дальнейших мерах.

Депутат Даванков о ситуации вокруг Айны Манкиевой

Фото - © РИА Новости

Инцидент с задержанием девушки из Ингушетии привлек внимание депутата Владислава Даванкова. Он считает, что необходимо внести новый законопроект, который предотвращал бы риск насилия и нарушения прав женщин.

«Пишут, что девушку отпустили из ОВД Свиблово и сейчас она в безопасности. Но легко представить, что было бы, если бы дело не предали огласке. Айну бы вывезли в Ингушетию, а на следующий день выпустили из полиции к тем самым родственникам. К сожалению, похожие истории ничем хорошим не заканчиваются. Чтобы они не повторялись, внесу в Госдуму закон: если задержанный заявляет о риске насилия в случае его перевода в другой регион, перевод допускается только после проверки заявления и с согласия суда. А не просто по решению полиции», — отметил он.

Кроме того, политик подчеркнул, что он лично собирается принять участие в защите Айны Манкиевой и готовит обращение к главе МВД.

«Айна до сих пор числится в розыске по делу о краже. Это значит, ее в любой момент могут задержать другие полицейские и отправить домой. Готовлю обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы он взял дело под личный контроль. Спасибо всем, кто добивался огласки и помог защитить Айну. Это хорошая и важная история для всего гражданского общества», — добавил Даванков в своем Telegram-канале.