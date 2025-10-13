Цены на зимнюю резину в России в 2025 году: от 2,5 до 50 тыс. руб. за покрышку

Какие цены на зимнюю резину в этом сезоне, читайте в материале РИАМО.

С приходом холодов автовладельцы начали активную подготовку к зиме. В этом сезоне цены на зимнюю резину варьируются от 2,5 до 50 тысяч рублей за шину в зависимости от бренда, типа (шипованная или липучка) и размера. Эксперты отмечают рост стоимости на 10–15% по сравнению с прошлым годом и советуют не откладывать покупку до последнего. О стоимости зимней резины в этом сезоне читайте в материале РИАМО.

Китайские и корейские шины стали более доступными для россиян

Фото - © Медиасток.рф

Ценовая динамика на зимние шины формируется под влиянием целого комплекса факторов, отмечает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Главным драйвером роста себестоимости, как утверждают производители резины, является устойчивое подорожание сырья, материалов, логистики и энергоносителей, а также рост затрат на оплату труда.

«За последний год это привело к подорожанию зимней резины в среднем на 3,9%, а для некоторых брендов — до 6%. При этом усиливается и конкурентное давление со стороны импорта. Стабилизация рубля сделала китайские и корейские шины более доступными, что сдерживает аппетиты локальных производителей» Ирина Франк генеральный директор компании Frank Auto

По ее словам, дополнительным фактором является структурная перестройка рынка: спрос сместился в сторону крупных типоразмеров для новых автомобилей, тогда как производство шин для старых моделей постепенно сокращается. На этом фоне производители дают осторожный прогноз на будущее, в среднем рост цен в следующем году может составить около 5%.

Таким образом, текущая ценовая ситуация — это результат сложного баланса между растущими издержками и высокой конкуренцией на фоне меняющейся структуры спроса, резюмирует Франк.

Разброс цен на резину очень широкий, а дефицита зимней резины быть не должно

Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Что касается стоимости зимней резины, то здесь картина довольно разнообразна, но дефицита покрышек в сезоне 2025-2026 годов быть не должно, отмечает представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников.

Средняя цена на рынке по состоянию на конец лета составляла около 9,3 тысячи рублей за одну шину, причем в июле-августе отмечалась даже небольшая отрицательная динамика в 2,6%. Однако эта цифра — лишь усредненный ориентир. Реальная стоимость сильно зависит от типоразмера и бренда, говорит эксперт.

«Для бюджетных отечественных автомобилей, таких как Lada Granta, в размере 175/65 R14 можно найти предложения от 4-5 тысяч рублей за штуку. В то же время владельцы новых кроссоверов с крупными дисками, например, размером 265/45 R21, должны быть готовы к ценам в 25-30 тысяч рублей и даже выше», — констатирует Колесников.

Важно отметить, что рынок быстро адаптировался к притоку китайских автомобилей, и проблем с наличием нестандартных типоразмеров сегодня практически нет благодаря оперативной работе локальных производителей, добавляет он.

Цены на зимнюю резину прокомментировал также владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов. «На сегодняшний день средний комплект зимних шин для легковых автомобилей в России обходится около 27–28 тысяч рублей. Разброс, конечно, весьма широкий — бюджетные варианты можно найти от 2,5 тысячи рублей за одну покрышку, а премиальные модели доходят до 50 тысяч и даже выше за штуку. За два последних сезона рост цен составил порядка 30%, что связано, прежде всего, с объективными факторами на мировом рынке сырья», — отмечает он.

Почему дорожает резина в 2025 году

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

По словам Иванова, ключевая причина подорожания — сложности с поставками натурального каучука из Юго-Восточной Азии, где в 2024 году случился плохой урожай из-за аномальных дождей. Цены на это сырье выросли на 35%. Параллельно подорожал и синтетический каучук на фоне общего удорожания нефтепродуктов. Все это неизбежно отразилось на конечной стоимости шин, отмечает эксперт.

«При этом российский шинный рынок демонстрирует устойчивость и адаптируется к новым условиям. Отечественные производители увеличили свою долю до 45%, активно заполняя нишу ушедших брендов. Одновременно выросла доля качественных китайских шин — они занимают уже 31% рынка, предлагая автовладельцам достойную альтернативу по более доступным ценам. Ассортимент расширяется, появляются новые модели, адаптированные специально под российские условия», — рассказывает Иванов.

Аналитики прогнозируют, что цены будут расти как минимум до середины 2026 года. Но важно понимать, что речь идет не о резких скачках, а о плавной корректировке. Рынок перестраивается, развивается собственное производство, налаживаются новые логистические маршруты, резюмирует эксперт.