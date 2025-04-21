Цены на автомобили с 1 мая: россиян ждет очередное подорожание

Что будет с ценами на автомобили в ближайшие месяцы, читайте в материале РИАМО.

В первые три месяца 2025 года на российском авторынке наблюдалось падение: спрос на машины значительно снизился, автодилеры не могли распродать накопленные запасы. Эксперты рассказали, что происходит с авторынком в России в настоящее время, как изменятся цены в связи с повышением утильсбора с 1 мая.

Некоторые автоконцерны и дилеры уже обновили ценники в преддверие 1 мая

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С мая текущего года новые автомобили могут подорожать, в том числе поставки по параллельному импорту до 20%, из-за новых правил расчета утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в Россию с территорий стран ЕАЭС. Прежде всего, повышение коснется автомобилей, привозимых по параллельному импорту. Например, представителей премиум-класса, официальные поставки которых в страну сейчас не осуществляются, отмечает руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша.

«Некоторые автоконцерны и дилеры обновили свои прайсы уже сейчас. Например, за первые две недели апреля на 18 тысяч рублей подорожал кросс-хетчбэк Solaris KRX в комплектации Prestige, хотя производитель наименее зависим от импорта. Это стандартная практика, которую рынок наблюдал еще в декабре 2024 года, когда в преддверии повышения утилизационного сбора в январе 2025 года сразу 12 брендов увеличили цены на свои модели в среднем на 80 тысяч рублей. Такой подход используется практически перед каждым изменением на российском рынке, чтобы потребители не ощутили резкого повышения цен и спрос в сегменте новых авто не снизился до критических минимумов», — комментирует эксперт.

Премиум-сегмент автомобилей подорожает сильнее всего с 1 мая 2025 года

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«Анализируя текущее состояние автомобильного рынка РФ, мы можем сделать вывод о том, что с 1 мая 2025 года цены на автомобили в России вырастут на 25%. Это связано с ужесточением правил расчета утилизационного сбора и закрытием лазеек для льготной растаможки через страны ЕАЭС», — говорит CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Нововведения приведут к увеличению стоимости как новых, так и подержанных автомобилей, но особенно это затронет премиум-сегмент. Модели таких брендов, как Mercedes-Benz G-Класс, Range Rover и Lexus, скорее всего, подорожают сильнее всего, так как их импорт сопровождается дополнительными логистическими и пошлинными затратами. Кроме того, рост цен будет стимулирован растущей инфляцией и девальвацией рубля, усугубляющей удорожание иностранных автомобилей, зависимых от импорта комплектующих и технологий, отмечает эксперт.

Курс рубля — важный фактор стоимости автомобилей в РФ

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Цены на новые автомобили в России в мае и летом 2025 года продолжат расти, причем наиболее ощутимый скачок произойдет примерно в конце апреля, когда у дилеров закончатся складские запасы машин предыдущих моделей, прогнозирует генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Уже к майским праздникам рост цен на новые авто может достичь 10–12%, что связано с повышением утилизационного сбора (на 10–20% с января 2025 года), ужесточением правил растаможки и ростом транспортного налога в Москве. Например, для легковых автомобилей с двигателем 1–2 литра сбор увеличился на 111,2 тысяч рублей, говорит эксперт.

«Важным фактором станет курс рубля. Возможное ослабление национальной валюты (даже до 108 рублей за доллар) автоматически добавит 15,4% к стоимости импортных машин из-за их привязки к юаню и доллару. Российские автомобили подорожают умереннее (на 7–9% для моделей с полной локализацией, таких как Lada Granta), но их цена также зависит от импортных компонентов (58% деталей для АвтоВАЗа — зарубежные)» Ирина Франк генеральный директор компании FRANK AUTO

Летом 2025 года рост затронет и вторичный рынок: спрос на подержанные авто увеличится из-за дороговизны новых, что приведет к повышению цен на машины трех–пятилетней давности на 15–18%. Однако автомобили старше 10 лет могут подешеветь на 5–7% из-за ужесточения требований к техосмотру, считает эксперт.

Почему падает авторынок в России в 2025 году

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Авторынок падает: по итогам 1 квартала текущего года были куплены четверть миллиона легковушек, а это на 25% меньше, чем за первые три месяца 2024 года, констатирует генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Не такое очевидное, как в первые 3 месяца этого года, падение продаж новых машин началось еще в конце прошлого года. Эксперт перечислил факторы, которые приводят к падению авторынка в России.

Во-первых, двухэтапный рост утилизационного сбора. До 1 октября прошлого года за модель из массового сегмента с объемом двигателя до 2 литра платили 310 тысяч рублей, а с 1 января 2025 года этот сбор уже достиг 670 тысяч рублей.

«Следствием увеличения утильсбора стало затоваривание рынка. До 1 октября дистрибьюторы гнали и гнали автомобили в РФ. Но никто из них не мог предположить, что с ноября спрос начнет падать, и им не удастся реализовать машины 2024 года выпуска. На 1 января 2025 года на складах простаивали около полумиллиона легковушек» Дмитрий Матвеев генеральный директор компании «Мой Автопрокат»

Во-вторых, рост ключевой ставки, которая удорожает кредиты. В конце осени прошлого года новый автомобиль в среднем по России стоил 3,7 миллионов. Для банков важен первоначальный взнос, он должен быть не менее 30%, а при высоких ценах на машины, такие деньги есть не у всех, объясняет Матвеев.

Кроме того, растет популярность вкладов и держать деньги под выгодные проценты в банке сейчас для многих выгоднее, чем «вкладывать» их в автомобили.

В-третьих, потенциальные покупатели выжидают возвращения в РФ ушедших на фоне обострения геополитической ситуации в 2022 году зарубежных брендов.

Наконец, повсеместный рост затрат на содержание автомобилей.

«Сложившаяся ситуация вынуждает дилеров продавать машины даже себе в убыток, но она будет продолжаться недолго. Месяца через три «залежи» 2024 года будут распроданы. Если машина нужна здесь и сейчас — воспользуйтесь нынешними акциями и скидками и приобретите авто», — рекомендует эксперт.