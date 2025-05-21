Цена школьного выпускного в 2025 году: от 30 до 80 тысяч рублей на человека

Сколько стоит организовать школьный выпускной в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Конец июня — это традиционное время проведения школьных выпускных по всей стране. Ребята, красивые и нарядные, юные и уже одновременно взрослые, отпразднуют окончание школы и сдачу ЕГЭ. Это торжественный и волнующий момент как для вчерашних школьников, так и для их родителей, к которому готовятся заранее не только потому, что нужно продумать все детали наряда и банкета, но и потому, что это требует значительных денежных расходов.

Цены на выпускной бал для выпускников – 2025 выросли по сравнению с прошлым годом

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Стоимость школьного выпускного в 2025 году выросла по сравнению с прошлыми годами, как и на все иные виды мероприятий, отмечает предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин.

Большая часть расходов пойдет на аренду локации и банкет. В среднем банкет на одного человека обойдется в 6,5-8 тысяч рублей, говорит он.

Как и на других мероприятиях, на выпускных крайне важен ведущий, который умеет завлечь: артистичный, бодрый, легко находит общий язык. Средняя цена начинается от 120 тысяч рублей за весь период проведения мероприятия, если считать вместе с услугами диджея.

На мероприятии данного формата можно сэкономить на фотографе и декоре, считает Акалупин. Фотографа можно взять не на весь рабочий день, а лишь на пару часов, что урежет расходы вдвое. Средний чек фотографа на выпускной — 4-5 тысяч рублей за час.

При этом много декора на выпускном не нужно, достаточно сделать одну хорошую фотозону.

Для шоу-программы чаще выбирают кавер-группу или соло-исполнителя, чтобы выпускники могли потанцевать. Это стоит около 90 тысяч рублей. Однако данную статью расходов можно оптимизировать благодаря хорошему диджею, говорит предприниматель event-индустрии.

«Таким образом, минимально выпускной на среднестатистический класс из 25 человек обойдется в 550-650 тысяч рублей, то есть 22-26 тысяч рублей на человека, но лучше закладывать до 30 тысяч рублей на человека» Роман Акалупин генеральный директор агентства Darsy

Чтобы значительно уменьшить чек на одного человека, можно организовать выпускной совместно с несколькими классами. Это позволит разделить расходы на площадку и подрядчиков на большее количество гостей. Неизменной останется только банкетная часть. В таком случае расход на одного человека может быть 12-15 тысяч рублей, добавляет предприниматель event-индустрии.

Конечная стоимость выпускного в 2025 году: из чего формируется итоговая цена

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Итоговая стоимость выпускного вечера для школьников в 2025 году будет зависеть от множества факторов, включая уровень образовательного учреждения (школа в мегаполисе или небольшом городе), формат мероприятия (торжественный вечер, банкет, поездка), а также предпочтения родителей и выпускников, объясняет инвестиционный советник реестра ЦБ, основатель университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова.

При этом эксперт выделила основные статьи расходов, которые традиционно включаются в расчет:

Одежда для выпускников в 2025 году

Платье для девушек — от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от бренда и сложности дизайна.

Костюм для юношей — от 8 до 30 тысяч рублей.

Обувь и аксессуары — дополнительно 5 –15 тысяч рублей.

Прическа и макияж для девушек на выпускной-2025

В среднем стоимость прически и макияжа для девушек будет стоить от 2 до 10 тысяч рублей.

Транспортные расходы

Аренда автомобиля или лимузина — от 5 до 15 тысяч рублей на группу.

Трансфер до места проведения выпускного — от одной до трех тысяч рублей на человека.

Организация банкета

Стоимость на одного человека — от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от уровня ресторана.

Декор зала, аренда оборудования и светозвукового сопровождения обойдется в сумму от 10 до 50 тысяч рублей на группу.

Фотограф и видеосъемка

Фото- и видеосъемка — от 10 до 30 тысяч рублей на группу.

Печать фотоальбомов и создание видеоролика — дополнительно 3 –10 тысяч рублей на человека.

Подарки преподавателям и организаторам

Данная статья расходов составит от одной до пяти тысяч рублей на человека.

Развлекательная программа

Ведущий и музыкальная группа — от 15 до 50 тысяч рублей.

Дополнительные активности (фотобудка, шоу-программа) — 5 –20 тысяч рублей.

«Таким образом, для среднего выпускного вечера в Москве или крупном городе затраты на одного школьника составят от 30 до 80 тысяч рублей, в зависимости от выбора формата и уровня мероприятий. В регионах эта сумма может быть ниже, начиная от 15 тысяч рублей» Юлия Кузнецова основатель университета инвестиций «Финансология»

Как можно оптимизировать расходы на выпускной вечер в 2025 году

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Для семей, которые хотят организовать запоминающийся выпускной вечер, но при этом избежать чрезмерных трат, существует несколько эффективных способов оптимизации расходов, говорит инвестиционный советник Кузнецова.

Коллективное планирование и организация

Объединение усилий родителей и выпускников для группового заказа услуг (аренда зала, транспорт, ведущий) позволяет снизить затраты за счет оптовых скидок.

Создание родительского комитета, который возьмет на себя переговоры с подрядчиками и организацию вечеринки.

Выбор оптимального места проведения

Вместо дорогого ресторана можно арендовать банкетный зал в школе или воспользоваться корпоративной зоной в парке отдыха. Рассмотрите варианты open-air выпускного на свежем воздухе — это не только экономично, но и создает атмосферу свободы.

Программа без лишних затрат

Вместо приглашения дорогостоящих звездных ведущих и артистов можно организовать развлекательную программу силами самих выпускников или молодых талантов.

Можно использовать музыкальный плейлист с заранее подготовленными любимыми треками вместо живой группы.

Умеренный выбор одежды

Девушки могут выбрать элегантные платья массовых брендов или сшить наряд у частного мастера по более доступной цене.

Юношам стоит рассмотреть аренду костюма вместо его покупки, если в будущем он не будет использоваться.

Совместная фотосессия

Вместо заказа индивидуального фотографа для каждого выпускника можно организовать коллективную фотосессию и видеосъемку, распределив расходы между всеми участниками.

Подарки преподавателям

Вместо дорогих индивидуальных подарков можно объединиться и выбрать символичные подарки от всего класса, например, именные благодарственные дипломы, цветы или памятные сувениры.

Экономия на транспорте

Вместо аренды лимузинов можно воспользоваться групповой арендой автобуса или комфортабельного микроавтобуса. Если выпускной проводится в черте города, можно организовать трансфер на такси через групповой заказ.

Совместная организация с соседними классами

Если в школе несколько выпускных классов, можно объединить усилия и провести общий праздник, что значительно снизит затраты на аренду зала, декор и развлекательную программу.

Эксперт Кузнецова привела пример расчета выпускного с оптимизацией.

Для группы из 20 выпускников при коллективной организации выпускного итоговая стоимость на одного человека может быть снижена до 20 –30 тысяч рублей, что включает: