Целевое обучение в 2024 году: в чем суть поправок в закон «Об образовании»
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В материале РИАМО – об изменениях в сфере образования.
С 1 мая 2024 года вступают в силу поправки в закон «Об образовании», касающиеся целевого обучения. В чем суть изменений и чего ждать абитуриентам — рассказываем в материале.
Как было организовано целевое обучение раньше
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В предыдущие годы потенциальный студент должен был самостоятельно находить заказчика обучения и заключать с ним договор. В роли заказчика, как правило, выступал работодатель либо, как вариант, «материнская» компания работодателя. Договор позволял абитуриенту поступать в вуз на бюджетные места по квоте на целевое обучение (квота обеспечивается правительством РФ). После окончания учебного заведения у выпускника появлялось обязательство не менее трех лет трудиться на рабочем месте, предоставленном заказчиком.
Целевое обучение в 2024 году: что изменилось
Фото - © Медиасток.рф
С 1 мая 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 14.04.2023 № 124-ФЗ. Поправки в закон действуют для всех выпускников 2024 года и последующих лет.
Изменения, вступившие в силу 1 мая, затронули сразу несколько аспектов.
1. Поиск заказчика обучения
Поиск заказчика обучения ранее был сопряжен с определенными трудностями: будущий студент мог просто не знать обо всех работодателях в своем регионе и в целом в России и не догадываться о том, что какая-либо компания могла бы заключить с ним договор целевого обучения. Впрочем, многие вузы выкладывали на своих сайтах список потенциальных заказчиков, что облегчало абитуриентам выбор.
Предполагается, что с 1 мая работодатели могут размещать предложения для абитуриентов на единой платформе «Работа в России». В предложении должны быть указаны критерии отбора потенциальных соискателей, требования к успеваемости студента, возможности для прохождения практической подготовки, а также сведения о трудовой деятельности и месте работы молодого специалиста после выпуска из учебного заведения.
Кроме того, заказчик может описать в своем предложении меры поддержки, например, материальную помощь студенту, оплату профессионального обучения или дополнительного образования за рамками обязательной программы, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения на период целевого обучения.
2. Количество договоров
Ранее потенциальный студент мог заключить несколько договоров с заказчиками и поступать в разные вузы. Это давало некоторый «простор для маневра»: не пройдя по целевому конкурсу в один из вузов, абитуриент мог попытать счастья в другом и в итоге получить заветное бюджетное место.
С 1 мая абитуриент сможет заключить только один договор — с одним заказчиком, одним вузом и на одну программу подготовки (одну специальность). Если пройти по конкурсу не удалось, то «запасного» варианта попасть на бюджет по квоте у абитуриента не будет.
При этом договора на целевое обучение, заключенные в предыдущие годы, остаются в силе.
3. Сроки заключения договора
Ранее договор нужно было заключать до начала приемной кампании, теперь — после того, как абитуриент поступит по квоте на целевое обучение в выбранный вуз. При этом если студент передумает заключать договор — он лишится бюджетного места в учебном заведении.
Сергей Будыкин, руководитель Приемной комиссии МГППУ, разъясняет последовательность действий поступающего в случае, если он хочет воспользоваться целевой квотой уже в 2024 году:
- До 10 июня 2024 года заказчики размещают предложения на Единой цифровой платформе (ЕЦП) «Работа в России». После 10 июня предложения уже не могут быть изменены.
- Абитуриенты подают заявку о своем желании заключить договор о целевом обучении (не позднее дня завершения приема документов от поступающих на обучение).
- Заказчик согласовывает или отклоняет заявку (не позднее дня, следующего за днем завершения приема документов).
- Если заявка согласована, поступающий участвует в конкурсе по целевой квоте.
- Если поступающий прошел по конкурсу и был зачислен, заключается договор с Заказчиком (не позднее 1 сентября 2024 года).
- Если поступающий не прошел по конкурсу, договор с Заказчиком не заключается.
4. Срок отработки
С 1 мая 2024 срок отработки меняется — если раньше существовал норматив «не менее трех лет», то теперь в договоре прописывается «не менее трех и не более пяти лет». По мнению авторов поправок, это позволит избежать «закабаления» молодых специалистов и принуждения их на протяжении многих лет работать на заказчика целевого обучения.
5. Требования к заказчикам обучения
В число заказчиков не могут войти лица, признанные иностранными агентами, а также лица из стран, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Как узнать о квотах приема на целевое обучение в выбранный вуз
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Квоты приема на целевое обучение были утверждены Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в феврале 2024 года. Ознакомиться с документом можно на сайте Правительства России.
Возможности для дистанционной подачи документов
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Руководитель Приемной комиссии МГППУ Сергей Будыкин напоминает, что одним из самых удобных и быстрых способов подачи документов является сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале государственных услуг Российской Федерации.
«Чтобы подать заявление о приеме на 1 курс, можно пройти по адресу. Также абитуриент может запустить умный поиск с голосовым помощником Роботом Максом на „Госуслугах“ и, например, указать запрос „Подать документы в вуз“, а далее перейти по ссылке, которую предложит Робот. Удобство подачи документов через портал заключается в том, что не требуется предоставление отсканированного варианта паспорта, документа об образовании и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), если данные документы подтверждены на портале „Госуслуг“», — поясняет Будыкин.
При этом сканы дополнительных документов, например, подтверждающих индивидуальные достижения и/или особые права, необходимо будет загрузить в Личный кабинет портала «Госуслуг».
Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме в вуз в 2024 году
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В 2024 году Минобрнауки РФ расширило возможный перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме, напоминает Будыкин.
Теперь по решению вуза дополнительные баллы можно получить за:
- наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени;
- прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации;
- пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.