Целевое обучение в 2024 году: в чем суть поправок в закон «Об образовании»

В материале РИАМО – об изменениях в сфере образования.

С 1 мая 2024 года вступают в силу поправки в закон «Об образовании», касающиеся целевого обучения. В чем суть изменений и чего ждать абитуриентам — рассказываем в материале.

Как было организовано целевое обучение раньше

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В предыдущие годы потенциальный студент должен был самостоятельно находить заказчика обучения и заключать с ним договор. В роли заказчика, как правило, выступал работодатель либо, как вариант, «материнская» компания работодателя. Договор позволял абитуриенту поступать в вуз на бюджетные места по квоте на целевое обучение (квота обеспечивается правительством РФ). После окончания учебного заведения у выпускника появлялось обязательство не менее трех лет трудиться на рабочем месте, предоставленном заказчиком.

Целевое обучение в 2024 году: что изменилось

Фото - © Медиасток.рф

С 1 мая 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 14.04.2023 № 124-ФЗ. Поправки в закон действуют для всех выпускников 2024 года и последующих лет.

Изменения, вступившие в силу 1 мая, затронули сразу несколько аспектов.

1. Поиск заказчика обучения

Поиск заказчика обучения ранее был сопряжен с определенными трудностями: будущий студент мог просто не знать обо всех работодателях в своем регионе и в целом в России и не догадываться о том, что какая-либо компания могла бы заключить с ним договор целевого обучения. Впрочем, многие вузы выкладывали на своих сайтах список потенциальных заказчиков, что облегчало абитуриентам выбор.

Предполагается, что с 1 мая работодатели могут размещать предложения для абитуриентов на единой платформе «Работа в России». В предложении должны быть указаны критерии отбора потенциальных соискателей, требования к успеваемости студента, возможности для прохождения практической подготовки, а также сведения о трудовой деятельности и месте работы молодого специалиста после выпуска из учебного заведения.

Кроме того, заказчик может описать в своем предложении меры поддержки, например, материальную помощь студенту, оплату профессионального обучения или дополнительного образования за рамками обязательной программы, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения на период целевого обучения.

2. Количество договоров

Ранее потенциальный студент мог заключить несколько договоров с заказчиками и поступать в разные вузы. Это давало некоторый «простор для маневра»: не пройдя по целевому конкурсу в один из вузов, абитуриент мог попытать счастья в другом и в итоге получить заветное бюджетное место.

С 1 мая абитуриент сможет заключить только один договор — с одним заказчиком, одним вузом и на одну программу подготовки (одну специальность). Если пройти по конкурсу не удалось, то «запасного» варианта попасть на бюджет по квоте у абитуриента не будет.

При этом договора на целевое обучение, заключенные в предыдущие годы, остаются в силе.

3. Сроки заключения договора

Ранее договор нужно было заключать до начала приемной кампании, теперь — после того, как абитуриент поступит по квоте на целевое обучение в выбранный вуз. При этом если студент передумает заключать договор — он лишится бюджетного места в учебном заведении.

Сергей Будыкин, руководитель Приемной комиссии МГППУ, разъясняет последовательность действий поступающего в случае, если он хочет воспользоваться целевой квотой уже в 2024 году:

До 10 июня 2024 года заказчики размещают предложения на Единой цифровой платформе (ЕЦП) «Работа в России». После 10 июня предложения уже не могут быть изменены.

Абитуриенты подают заявку о своем желании заключить договор о целевом обучении (не позднее дня завершения приема документов от поступающих на обучение).

Заказчик согласовывает или отклоняет заявку (не позднее дня, следующего за днем завершения приема документов).

Если заявка согласована, поступающий участвует в конкурсе по целевой квоте.

Если поступающий прошел по конкурсу и был зачислен, заключается договор с Заказчиком (не позднее 1 сентября 2024 года).

Если поступающий не прошел по конкурсу, договор с Заказчиком не заключается.

4. Срок отработки

С 1 мая 2024 срок отработки меняется — если раньше существовал норматив «не менее трех лет», то теперь в договоре прописывается «не менее трех и не более пяти лет». По мнению авторов поправок, это позволит избежать «закабаления» молодых специалистов и принуждения их на протяжении многих лет работать на заказчика целевого обучения.

5. Требования к заказчикам обучения

В число заказчиков не могут войти лица, признанные иностранными агентами, а также лица из стран, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Как узнать о квотах приема на целевое обучение в выбранный вуз

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Квоты приема на целевое обучение были утверждены Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в феврале 2024 года. Ознакомиться с документом можно на сайте Правительства России.

Возможности для дистанционной подачи документов

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Руководитель Приемной комиссии МГППУ Сергей Будыкин напоминает, что одним из самых удобных и быстрых способов подачи документов является сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале государственных услуг Российской Федерации.

«Чтобы подать заявление о приеме на 1 курс, можно пройти по адресу. Также абитуриент может запустить умный поиск с голосовым помощником Роботом Максом на „Госуслугах“ и, например, указать запрос „Подать документы в вуз“, а далее перейти по ссылке, которую предложит Робот. Удобство подачи документов через портал заключается в том, что не требуется предоставление отсканированного варианта паспорта, документа об образовании и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), если данные документы подтверждены на портале „Госуслуг“», — поясняет Будыкин.

При этом сканы дополнительных документов, например, подтверждающих индивидуальные достижения и/или особые права, необходимо будет загрузить в Личный кабинет портала «Госуслуг».

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме в вуз в 2024 году

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В 2024 году Минобрнауки РФ расширило возможный перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме, напоминает Будыкин.

Теперь по решению вуза дополнительные баллы можно получить за: