ЦБ пошел на новый рекорд: ключевая ставка выросла до 21% годовых

Как повышение ключевой ставки 25 октября 2024 года до 21% повлияет на экономику, россиян и курс рубля, читайте в материале РИАМО.

25 октября на заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 21%. Обсудили с экспертами, каких изменений в экономической жизни страны можно ожидать.

Повышение ключевой ставки ЦБ: замедлится не только экономический рост, но и инфляция

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Решение Центрального Банка отразится на экономике России замедлением темпов экономического роста и инфляции, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Ужесточение условий кредитования снизит активность в экономике, так как бизнесу будет сложнее привлекать и обслуживать кредиты, что приведет к замедлению развития и возможным банкротствам. В свою очередь, снижение потребительского спроса за счет повышения стоимости обслуживания займов должно сдержать темпы роста цен на товары и услуги, что и является одной из целей повышения ставки. Таким образом, политика ЦБ направлена на сдерживание инфляции за счет сокращения кредитной активности», — комментирует аналитик.

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин также считает, что повышение ставки может привести к замедлению экономической активности и отразится на инфляции.

Повышение ключевой ставки — это очередное ужесточение ДКП ЦБ, означающее увеличение долговой и кредитной нагрузки на различные виды маржинального бизнеса, что в свою очередь приведет к снижению темпов роста экономического развития и замедлению инфляции, а этого, собственно говоря, ЦБ и добивается, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Повышение ключевой ставки призвано сократить инфляционное давление, надеемся, принятых мер будет достаточно для того, чтобы сформировать устойчивый тренд снижения потребительских цен» Владимир Малиновский главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь»

Что будет с кредитами и депозитами после повышения ключевой ставки

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Банк России по-прежнему, и ставка это подтверждает, мотивирует население меньше тратить и больше сохранять, уверен аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

«Ставки по вкладам продолжают расти, и мы ожидаем, что приток в депозиты продолжится. Но ставки по депозитам находятся в районе 18-20% уже почти год, а значит, у многих физических лиц все ближе срок погашения. Захотят ли они реинвестировать полученный процентный доход? Или эти деньги уже пойдут на потребление? Эти вопросы тоже со временем могут стать актуальными для Банка России», — говорит эксперт.

По его словам, для компаний, особенно с высокой долговой нагрузкой, повышение ставки имеет прямые последствия, потому что в основном бизнес кредитуется под плавающие ставки.

«С каждым повышением ставки, особенно когда это продолжается уже не первый месяц, шансы, что кто-то перестанет быть платежеспособным и начнутся просрочки по кредитам, конечно, растут» Иван Ефанов аналитик «Цифра брокер»

«Кредитование физических лиц продолжает замедляться. Корпоративный кредит поддерживается ожиданиями роста выручки и выплатами из бюджета ряду предприятий ОПК. При этом и корпоративный кредит не может расти до небес и все равно будет замедляться под воздействием высоких ставок», — высказывает свое мнение главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Наиболее заметным следствием повышения ключевой ставки для россиян может стать рост доходности депозитов, говорит Малиновский. Хотя многие банки уже заранее увеличили ставки по вкладам и, согласно данным ЦБ, максимальная процентная ставка по депозитам 10 крупнейших банков в первой декаде октября 2024 года уже превысила текущий размер ключевой ставки, составив 19,78%, добавляет он.

«Из-за повышения ключевой ставки стоимость кредитования для бизнеса также увеличится, так как большинство кредитов в настоящее время привязано именно к размеру "ключа"», — констатирует главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь».

Что будет с курсом рубля после повышения ключевой ставки ЦБ

Фото - © Фотобанк Лори

Повышение ставки может хорошо сказаться на укреплении рубля, так как это делает активы в рублях более привлекательными для инвесторов, считает Тумин.

На курс рубля повышение ставки влияет весьма опосредованно, полагает Ефанов.

«Это имело бы больший эффект, если бы наш рынок оставался открытым для глобальных инвесторов, которые под предлогом интересной доходности в облигациях, продавали бы свои валютные активы и перекладывались в рублевые, что укрепляло бы рубль» Иван Ефанов аналитик «Цифра брокер»

По словам Федорова, курс рубля сейчас находится под давлением из-за проблем с платежами и сокращения предложения валюты из-за роста доли рубля в расчетах, что является основной причиной ухода курса на отметку 96 рублей за доллар.

«Мы ожидаем, что курс имеет шансы немного укрепиться. В целом текущее движения курса не является критическими. Правительство, скорее всего, не будет вмешиваться в курсообразование», — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций»

По мнению Малиновского, сценарий, при котором регулятор вновь дает рынку «жесткий» сигнал должен оказывать рублю поддержку, как и понимание того, что рубль дешевле 100 за доллар и 14 за юань — весомый проинфляционный фактор, который ЦБ вряд ли хотел бы получить в своей борьбе за контроль над инфляцией.

«Также напомним, что во второй половине октября техническую поддержку рублю окажет спрос российских экспортеров на рублевую ликвидность перед уплатой налогов. Этот спрос будет выше, чем в сентябре из-за уплаты квартального НДД», — отмечает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь».