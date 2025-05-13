Триллион долларов на кону: зачем Дональд Трамп едет на Ближний Восток

Официально в повестке турне президента США по странам Персидского залива с 13 по 16 мая акцент сделан на торгово-инвестиционном взаимодействии Штатов с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Планируется, что сначала Дональд Трамп посетит заседание Саудовско-американского инвестиционного форума, на следующий день примет участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде, после чего отправится в Катар и завершит визит в Объединенных Арабских Эмиратах. Почему в качестве первой зарубежной поездки лидер США выбрал именно этот регион и чего он хочет добиться своим визитом, читайте в материале РИАМО.

Политика + экономика = большие деньги

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Одна из целей визита — политическая, отмечает руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ), эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Кристина Танцюра. Катар сегодня является основным посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта, и Трамп, безусловно, стремится к достижению договоренностей в этом вопросе. Саудовская Аравия также играет важную роль, поскольку оказывает значительную финансовую и политическую поддержку Палестине. Поэтому политический контекст визита — один из ключевых, считает эксперт.

Что касается экономической составляющей, то еще при вступлении в должность Трамп заявил, что его первый международный визит будет именно в Саудовскую Аравию, напомнила Танцюра. В СМИ тогда уже звучали оценки возможных очень крупных инвестиций в экономику США со стороны стран Персидского залива.

«Насколько это реалистично — сказать сложно. При предыдущем президенте, Джо Байдене, отношения США и Саудовской Аравии заметно охладели. Политика Байдена вызвала негативную реакцию у нынешнего саудовского руководства, что проявилось, в том числе, в отказе от использования нефтедоллара» Кристина Танцюра эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке

Экономические цели визита президента Трампа в США тесно переплетены с политическими, уверен доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Евгений Сумароков.

«В соответствии с экономической направленностью поездки г-н Трамп, вероятно, будет стремиться к обсуждению крупных сделок в таких областях, как энергетика, вооружения, финансовые услуги и новые технологии. Для государств Персидского залива визит американского президента может стать неплохой возможностью ускорить диверсификацию своей экономики, добиваясь снижения зависимости от нефти и газа, особенно сейчас, когда мировые цены на нефть падают», — считает Сумароков.

Он напомнил, что Саудовская Аравия не так давно заявила о намерении инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет, поэтому согласование условий и перспектив столь масштабной сделки, вероятно, займёт центральное место в переговорах.

Кроме того, страна заинтересована в сотрудничестве с США по развитию альтернативной энергетики в рамках реализации программы Vision 2030.

ОАЭ, в свою очередь, рассматривают возможность инвестировать 1,4 триллиона долларов в американскую экономику в течение следующего десятилетия. По предварительным данным, инвестиции будут направлены на проекты в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, энергетическом секторе и промышленности, об этом уже ранее заявлял представитель Абу-Даби в ходе мартовского визита в Вашингтон.

«Можно предположить, что и Катар, будучи одной из крупнейших газодобывающих стран, также предложит крупномасштабные и перспективные варианты торгово-инвестиционного взаимодействия. Например, уже обсуждалась возможность покупки катарским авиаперевозчиком Qatar Airways примерно 100 самолетов у американского Boeing на сумму, превышающую 30 миллиардов долларов», — отмечает Сумароков.

Итого Трамп надеяться собрать около 1 трлн долларов инвестиций для США в странах Персидского залива, посчитало издание Axios.

Позиция Трампа: нефть — только за доллары

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Сейчас Трамп, вероятно, будет добиваться возврата к практике продажи нефти исключительно за доллары, считает Танцюра. Это критически важно для США с точки зрения сохранения доллара как главной валюты международных расчетов. Однако Саудовская Аравия — уже не та страна, что была в первый срок Трампа. Это экономически более сильное и независимое государство, выстраивающее у себя международный хаб. Саудовцы будут исходить из своей выгоды и, вероятнее всего, согласятся только на те соглашения, которые отвечают их интересам, уверена она. Сообщается, что к подписанию запланировано порядка 13 соглашений — они будут подписаны лишь в случае, если условия окажутся выгодны Саудовской Аравии.

«Важно помнить, что после ареста активов России в 2022 году Саудовская Аравия, как и другие страны Персидского залива, начала активно обсуждать пути защиты собственных инвестиций. Это вопрос, который, скорее всего, будет затронут на переговорах, пусть и не публично. Страх перед нелегитимной конфискацией активов сильно повлиял на позицию ближневосточных стран, обладающих значительными зарубежными инвестициями, в том числе в экономику США» Кристина Танцюра эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке

Что касается ОАЭ, их позиция более умеренная. Они стараются не вступать в конфликты и сохраняют нейтралитет в международной политике. В отношениях с США они все еще сохраняют определенную зависимость, и поэтому диалог с ними будет более гибким, считает Танцюра. Тем не менее, и в случае с ОАЭ вопросы гарантий безопасности инвестиций также могут быть подняты.

«Насколько Трампу удастся реализовать свою экономическую программу по привлечению инвестиций — вопрос открытый. Хотя и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ фиксируется рост ВВП, у обеих стран также растет государственный долг. Это ставит под сомнение готовность к масштабным инвестициям. Все будет зависеть от уровня предоставленных гарантий и конкретных выгод для этих стран. Мир изменился с первого срока Трампа, и теперь все три государства — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — действуют в первую очередь исходя из собственных интересов», — резюмирует эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ хотят от США дипломатической поддержки и оружия

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Вашингтон будет стремиться развеять сомнения относительно ослабления влияния США в регионе и укрепить долгосрочные связи страны с основными партнерами из государств Персидского залива, полагает Сумароков. Для этого президенту Трампу потребуется сформулировать свое видение дальнейшего развития региона, включая стратегию по прекращению войны в Газе, заключению сделки с Ираном, расширению стратегического сотрудничества США в регионе, а также углублению региональной интеграции, необходимой для долгосрочной стабильности и безопасности, уверен эксперт.

«В то же время Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ заинтересованы в дипломатической поддержке США, равно как и в приобретении современного оружия с целью подтверждения своего растущего статуса в качестве глобальных игроков на экономической и дипломатической сцене», — говорит Сумароков.