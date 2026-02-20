Трансграничные риски: как сохранить бизнес при передаче по наследству в России и ОАЭ

О том, что нужно знать при наследовании бизнеса в России и ОАЭ, читайте в материале РИАМО.

Наследование бизнеса остается одной из самых недооцененных тем у владельцев активов в России и ОАЭ. Пока все работает, вопрос часто откладывают, однако в случае ухода собственника выясняется, что бизнес унаследовать значительно сложнее, чем личное имущество, особенно при трансграничной структуре. В разных юрисдикциях действуют настолько разные механизмы, что единое завещание, составленное на родине, может оказаться бесполезным для активов за рубежом. О том, почему передача компании наследникам требует стратегии, а не простой формальности, РИАМО рассказал директор юридической фирмы Asseal в ОАЭ Кирилл Григорьев.

Российский подход: обязательная доля и корпоративные риски

Фото - © Adobe Stock

В России наследование основано на гражданском праве. Имущество переходит либо по закону, либо по завещанию, но на практике важную роль играет обязательная доля. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и родители могут претендовать как минимум на половину той доли, которая причиталась бы им по закону, независимо от содержания завещания.

«Для бизнеса это означает, что доли в компаниях или акции могут перейти к наследникам, не участвующим в управлении и не связанным с бизнесом» Кирилл Григорьев директор юридической фирмы Asseal в ОАЭ

Пока наследство не оформлено, корпоративные решения часто блокируются, а после распределения долей нередко возникают конфликты между новыми участниками, что ставит под угрозу дальнейшую деятельность предприятия, отмечает он.

ОАЭ: шариатское право как база и исключения для немусульман

Фото - © Unsplash.com

В ОАЭ логика наследования принципиально иная. По умолчанию применяется шариатское право, которое предусматривает заранее определенное распределение долей между родственниками. Как правило, супруг или супруга получают фиксированную часть, остальное распределяется между детьми и ближайшими родственниками, причем мужские наследники в ряде случаев получают большую долю, чем женские. Эти правила не учитывают корпоративную структуру, договоренности между партнерами или управленческую логику бизнеса, поэтому для иностранцев предусмотрена возможность отступить от шариата с помощью завещания, говорит Григорьев.

Для немусульман в ОАЭ ключевым инструментом становится завещание, и здесь важно различать два режима, обращает внимание эксперт.

Статутное завещание оформляется по федеральному законодательству ОАЭ через судебный департамент эмирата, будь то ADJD в Абу-Даби или Dubai Courts в Дубае. Оно позволяет немусульманам отступить от шариатских правил, однако поскольку его исполнение происходит в рамках общей судебной системы, оно обычно строже формализовано и чувствительно к местной правоприменительной практике.

Завещание DIFC (завещание, оформленное в Dubai International Financial Centre (DIFC) — прим. ред.) в ОАЭ оформляется в специальной экономической зоне, которая работает по принципам общего права, составляется на английском языке и администрируется судами DIFC, что на практике делает его более предсказуемым и удобным для наследования бизнеса, банковских счетов и корпоративных прав.

Трансграничные риски: почему российское завещание не работает в Эмиратах

Фото - © Adobe Stock

Важно понимать, что завещание, составленное в России, с трудом поддается применению в ОАЭ. Его признание требует легализации и судебного процесса в Эмиратах, что связано с материальными и временными затратами, и почти всегда приводит к заморозке счетов и корпоративных прав на время разбирательств.

«Поэтому для активов, расположенных в ОАЭ, целесообразно оформлять отдельное локальное завещание, даже если общее завещание уже существует в России. В этой ситуации необходимо убедиться, что два документа не противоречат друг другу и формируют единую, непротиворечивую стратегию передачи имущества» Кирилл Григорьев директор юридической фирмы Asseal в ОАЭ

Налоговый аспект: иллюзия нейтральности

Фото - © Unsplash.com

Отдельно стоит вопрос налогов, напоминает Григорьев. Ни в России, ни в ОАЭ налога на наследство как такового нет, и само получение бизнеса или иных активов по наследству налогом не облагается. Однако это не означает налоговой нейтральности – ключевое значение имеет налоговое резидентство наследников. Если наследник является резидентом страны, где действует налог на наследство, например Франции или Великобритании, такая страна вправе обложить налогом все полученное наследство, включая активы в РФ и ОАЭ, объясняет эксперт.

При этом международные соглашения об избежании двойного налогообложения в сфере наследства, как правило, не работают, оставляя наследников один на один с фискальными органами.

Вывод: стратегия вместо формальности

Фото - © сгенерировано ИИ

В трансграничных структурах проблема возникает не из-за налогов как таковых, а из-за отсутствия планирования рисков. В России это обязательная доля, в ОАЭ — шариат по умолчанию, а на международном уровне — налоговое резидентство наследников.

«По сути, завещание существует всегда. Его составляет либо собственник, либо государство по своим, не всегда привычным правилам. Наследование бизнеса — вопрос не формальности, а стратегии и практических решений, и откладывать его может дорого обойтись как наследникам, так и самому бизнесу», — резюмирует Григорьев.