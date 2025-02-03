Трамп все уронил: последствия новых торговых тарифов США для мира, России и крипты

Что будет с мировой и российской экономикой после введения торговых пошлин со стороны США для Канады, Мексики и Китая, читайте в материале РИАМО.

Президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Канады, Мексики и Китая, которые приведут к введению нового значительного налога на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. Эксперты предупреждают, что это может иметь широкомасштабные последствия для американской экономики. Мексика и Канада ответили ответными тарифами. Также резко упала стоимость криптовалюты — биткоина, Ethereum, Toncoin. Что происходит в мировой экономике и какие последствия это может иметь, читайте в материале РИАМО.

Введение тарифов в отношении Мексики, Канады и Китая с 1 февраля

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1 февраля президент США Трамп объявил о новых, довольно агрессивных тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая, подписав соответствующие документы. Администрация Трампа заявила, что тарифы направлены на сдерживание потока наркотиков и нелегальных иммигрантов в США. Однако одновременно они могут привести к значительному росту цен для американских потребителей на широкий спектр товаров общего назначения, от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

В ответ буквально через несколько часов президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее страна введет ответные тарифы, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущих» ответных пошлинах. Министерство торговли Китая сообщило, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) и «примет соответствующие контрмеры», не вдаваясь в подробности.

Тарифы и последующие ответные меры способны разжечь масштабную торговую войну, которая нанесет значительный ущерб экономике не только всех трех стран, но и США. При этом новый исполнительный акт Трампа включает в себя пункт, который позволяет президенту расширять тарифы, если страна вводит новые тарифы в отношении Соединенных Штатов.

Новая политика представляет собой отмену практически беспошлинной торговли между тремя североамериканскими странами, которая существовала в течение нескольких лет, и расширение холодной торговой войны между Китаем и США, которая обострилась в последние годы.

Что будет с мировой и российской экономикой после новых пошлин Трампа

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«Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая оказывает значительное влияние на мировую экономику. Эти меры могут привести к росту цен на импортируемые товары в США, включая продукты питания и промышленные изделия, что, в свою очередь, способно вызвать инфляционное давление и замедление экономического роста не только в США, но по всему миру, так как все зависят от доллара», — комментирует ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Партнеры США, такие как Канада и Мексика, уже объявили о введении ответных тарифов на американские товары, что может привести к снижению объемов мировой торговли и усилению общей напряженности в международных экономических отношениях, добавляет он.

Для России последствия этих пошлин могут быть двоякими, считает Расторгуев. С одной стороны, сокращение торговли между США и их традиционными партнерами может открыть новые возможности для российских экспортеров, особенно в тех секторах, где российская продукция может заменить товары из США.

С другой стороны, общее замедление мировой экономики из-за торговых войн может негативно сказаться на спросе на российские экспортные товары, такие как нефть и газ, что приведет к снижению доходов страны.

Биткоин упал: чего ожидать дальше

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Введение новых тарифов в США стало триггером для разворота крипторынка. После длительного восходящего тренда инвесторы столкнулись с новой волной неопределенности, вызванной торговыми ограничениями и возможным замедлением мировой экономики.

Крипторынок сильно зависим от слухов и эмоций, а их теперь удобно отслеживать по платформе предсказаний Polymarket. За последние пару дней вероятность роста биткоина до 110,000 долларов сократилась почти в два раза, с 60% до 34% и одновременно до 72% выросла вероятность падения биткоина до 90000 долларов. Шансы увидеть биткоин по 85000 долларов повысились до 38%. Самой популярной ставкой по Ethereum, который обрушился сильнее биткоина и теперь торгуется на полугодовом минимуме, теперь видится 2000 долларов, объясняет CEO Crypto Simmit Алексей Зюзин.

«Текущая ситуация резко повышает вероятность так называемого "черного февраля" для криптовалют, когда распродажи могут усилиться, а восстановление рынка затянется. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с торговой войной, которую по сути объявила администрация Дональда Трампа» Алексей Зюзин CEO Crypto Simmit

Что будет с криптовалютой после заявлений Трампа

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Инвесторы обеспокоены последствиями введения американской администрацией повышенных тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая. Участники рынка опасаются, что это лишь один из шагов глобальной торговой войны, которая приведет к замедлению мировой экономики и может спровоцировать еще один виток инфляции в США, говорит главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Индекс страха и жадности криптовалют падал до 39 баллов против вчерашних 60, что свидетельствует о резкой смене настроений в среде инвесторов, подчеркивает он.

«Нынешняя распродажа может быть компенсирована в ближайшие 24 или 48 часов, так как после резких падений на крипторынке традиционно происходит отскок, но восстановления до прежних уровней может не произойти из-за тревожных настроений у инвесторов. Вероятность негативного сценария для февраля на крипторынке резко возросла. После небольшой коррекции, которая может последовать за нынешней распродажей, не исключена еще одна волна снижения, которая вынесет криптовалюты к многомесячным минимумам», — комментирует Ли.