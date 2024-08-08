Трамп против Харрис: кто выиграет выборы в США и что это даст России

Как эксперты оценивают шансы кандидатов на президентский пост в Штатах и что будет в случае успеха каждого из них, читайте в материале РИАМО.

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США и действующего вице-президента страны Камалы Харрис отказался от предложения республиканца Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News. В ответ Трамп обвинил Харрис в низком IQ. По мере приближения к ноябрьским выборам напряжение борьбы нарастает, а эксперты гадают, кто же в итоге одержит верх.

Как эксперты оценивают шансы кандидатов в президенты США

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Отказ Джо Байдена продолжать предвыборную гонку после неудачных дебатов и выдвижение кандидатом от демократов Камалы Харрис стало явной неожиданностью для республиканцев, говорит в беседе с РИАМО замначальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. На это, в частности, косвенно указывает первая реакция Дональда Трампа, когда он позволил себе прямые оскорбления Камалы Харрис.

«Несомненно, выдвижение Харрис, женщины, афроамериканки, было сильным ходом демократов. На данный момент в гонке нет выраженного лидера. С учетом возможных погрешностей при проведении опросов Трампа поддерживает 47% зарегистрированных избирателей, Харрис — 46% [здесь и далее — данные американских СМИ, прим. РИАМО]» Александр Рудой

По словам специалиста, сторонники демократов поддержали решение Байдена сойти с дистанции и остаться у руля страны до выборов. К кандидатуре Харрис они отнеслись очень благосклонно. За нее готовы проголосовать 95% из тех, кто поддерживал Байдена. Трампа готовы поддержать 92% из тех, кто голосовал за него ранее. Из тех, кто не поддерживал ни Байдена, ни Трампа, 30% готовы отдать голоса Харрис, а 27% Трампу. Остальные опрошенные признались, что, скорее всего, голосовать не будут, рассказывает Александр Рудой.

В то же время примерно 50% из тех, кто готов голосовать за Харрис, отметили, что таким образом голосуют против Трампа. В опросе, проведенном месяцем ранее, только 37% сказали, что проголосуют за Байдена, чтобы поддержать действующего президента.

За Трампа как за кандидата в президенты, а не против Харрис, собираются проголосовать 74% избирателей. Месяцем ранее эта цифра составляла 66%.

Что обещают кандидаты в президенты США в случае победы

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В отношении внутренней политики Камила Харрис обещает сделать ставку на средний класс и его укрепление, рассказывает РИАМО политолог и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Во внешней политике, очевидно, с ее стороны ожидаются действия по дальнейшей эскалации военных конфликтов на Украине, в секторе Газа, а также по усилению конфликтов в Азии для ослабления позиции Китая.

«Камала Харрис представляет либеральную политическую партию. Она выступает за поддержание и укрепление гражданских прав и свобод и обещает широкие меры социальной поддержки. На повестке дня демократов также стоит вопрос об изменении климата» Александр Рудой

В противовес обещаниям кандидата от демократической партии, Дональд Трамп подчеркивает желание вывести США из НАТО и прекратить оказывать военную помощь как Украине, так и Израилю, отмечает Инна Литвиненко. Что касается внутренней политики, то Трамп, скорее всего, поставит на первое место роль крупных корпораций для повышения темпов экономического роста, снижения безработицы и инфляции.

«Дональд Трамп — представитель партии консерваторов. Они выступают за снижение налогового бремени, сокращение правительственного аппарата, поддерживают право на ношение оружия, обещают ужесточить права мигрантов и ограничить возможности для абортов» Александр Рудой

Риторика Трампа действительно больше направлена на решение внутренних вопросов США, в том числе создание рабочих мест, снижение госдолга США, а также решение экологических и миграционных проблем внутри страны, подчеркивает политолог Никита Донцов. В то же время Трамп остается довольно непредсказуемым человеком и, безусловно, будет стремиться к радикальным решениям, которые принесут ему одобрение избирателей.

Что говорят кандидаты в президенты США о России

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По словам Инны Литвиненко, позиция Камилы Харрис в отношении России полностью соответствует той полемике, которую диктует действующий президент США Байден, и вряд ли изменится в сторону смягчения. Скорее всего, в случае победы Харрис противоборство с Россией со стороны Штатов лишь усилится, считает эксперт.

«Позиция Камалы Харрис совпадает с позицией Джо Байдена. Она — ярый критик России, поддерживает Украину и высказывается за необходимость укрепления и расширения НАТО» Александр Рудой

Что касается Дональда Трампа, то в случае его победы ждать налаживания или восстановления отношений с Кремлем в кратчайшие сроки не стоит, считает Инна Литвиненко. Такое возможно лишь после достижения мирного соглашения с Украиной, на что и будут направлены основные усилия Трампа после избрания президентом.

Дональд Трамп периодически интригует мир, заявляя, что знает, как остановить конфликт на Украине, отмечает Александр Рудой. Однако риторика Трампа в основном сводится к критике Байдена, который допустил, что Америку перестали уважать. Трамп недавно отметил, что, когда он был президентом, Россия и Китай его боялись. По его словам, он думает про ослабление санкций, поскольку ими Штаты «только отталкивают всех от себя».

«Линия поведения Трампа в случае победы менее предсказуема, нежели Камилы Харрис. В тоже время желание Трампа остановить военную помощь Киеву является более выгодным для России условием — конечно, если он выполнит свои предвыборные обещания» Инна Литвиненко

Дональд Трамп — непредсказуемый и эпатажный политик, где-то даже популист. Его слова больше направлены на привлечение внимания и не всегда совпадают с действиями, указывает Александр Рудой. Для России лучше прагматичный вариант «плохого» американского президента, который ведет себя понятно и конкретно. По меньшей мере, ясно, о чем и как нужно будет договариваться.

Что будет с отношениями России и США после выборов

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Нельзя сказать, что для России предпочтительна победа республиканцев или демократов: хотя многие эксперты считают, что именно Трамп во главе США для России выгоднее, но на самом деле, не все так однозначно, говорит Никита Донцов. Дело в том, что в американском обществе существует запрос на «возвращение великой Америки», которому соответствует главный тезис Трампа. В этой связи он будет стремиться контрастировать со своим предшественником Байденом и может спутать России многие карты.

«Самый неоднозначный прогноз связан с украинским кризисом: Байден, безусловно, работал против России, но его поддержка Украины „заглохла“, ее объемы снизились, резервы исчерпались. Трамп же обещает быстро „решить кризис“, а значит может начать энергично включаться в конфликт» Никита Донцов

Такой сценарий не выгоден России, говорит эксперт — куда предпочтительнее держать США на расстоянии и не позволять им влиять на российские зоны интересов. При этом на сегодняшний день Донцов называет именно победу Трампа наиболее вероятной: он яркий кандидат, у него много сторонников, а американское общество устало от Байдена и политики демократов.

В целом, вне зависимости от исхода выборов, после них взаимоотношения России и США вряд ли резко изменятся в сторону потепления либо усиления охлаждения, считает Инна Литвиненко. Очевидно, что выстраиваться отношения будут через посредников — в первую очередь по ситуации на Украине, прогнозирует эксперт. А к прямому диалогу Россия и США, вероятно, придут лишь в случае избрания Дональда Трампа, но не ранее, чем через 2-3 года.

При этом в Штатах при любом исходе выборов будут достаточно сильны государственные институты и государственная машина — и избранный президент будет строить свою политику в рамках генеральной линии.