Трамп против Харрис: кто способен решить проблему госдолга США

В какую экономическую ловушку попади Соединенные Штаты и почему реальный выход из нее не может предложить ни один из кандидатов в президенты, читайте в материале РИАМО.

Американская экономика имеет одну очень большую проблему, которая существует на протяжении многих десятилетий и продолжает усугубляться — это стабильно растущий государственный долг США. Ни Дональд Трамп, ни Камалла Харрис как кандидаты в президенты не предлагают ее эффективного решения. Почему именно госдолг должен волновать будущего президента США, читайте в материале РИАМО.

Проблема госдолга США: новый президент будет жить с бюджетом предшественника

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«У американской экономики есть одна большая проблема, которая накапливалась десятилетиями, и пока я не вижу, чтобы кто-то из кандидатов предлагал эффективные механизмы ее решения, — это проблема госдолга» Артур Мейнхард руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle

«У американской экономики есть одна большая проблема, которая накапливалась десятилетиями, и пока я не вижу, чтобы кто-то из кандидатов предлагал эффективные механизмы ее решения, — это проблема госдолга», — говорит руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его мнению, все остальные экономические пункты программы, будь то сдерживание роста цен на определенные категории товаров, как предлагает Камала Харрис, или политика активной поддержки криптовалюты, которая ведется Дональдом Трампом на протяжении всей кампании, – это скорее попытка воздействовать на определенные электоральные группы.

Кстати, есть один интересный нюанс, связанный именно с выборами. Дело в том, что первый год в Белом доме новый глава государства фактически живет с тем бюджетом, который оставил ему предшественник, так что его возможности по активному влиянию на госдолг минимальны,ипроблема усугубится в следующем году, полагает аналитик.

Траты на обслуживание госдолга США превышают расходы на оборону

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Высокая динамика заимствований Правительством США уже создала такой большой госдолг, какого еще не было в мировой истории. И виноваты в этом как президенты-демократы, так и президенты-республиканцы, считает Мейнхард.

Да, в истории США был период, когда государственный долг в процентном отношении к ВВП резко сократился — это произошло сразу после окончания Второй мировой войны при президенте Гарри Трумэне. Тогда США и многие другие страны переживали период послевоенного экономического подъема. Но уже примерно с середины 1970-х годов и позже госдолг США стал увеличиваться быстрее, чем ВВП.

В итоге на конец июня 2024 года федеральный долг достиг 35 трлн долларов и продолжает увеличиваться на 1 трлн долларов каждые 100 дней. Уже сегодня Правительство США тратит более 1 трлн долларов каждый год только на выплату процентов, что превышает траты на оборону страны – одну из самых больших статей расхода федерального бюджета. Несмотря на это, кредитный рейтинг США остается на уровне «АА» как у высоконадежного заемщика, отмечает аналитик.

Через 10 лет госдолг США превысит 50 трлн долларов

В 2023 году совокупная сумма продаж государственных облигаций американским Казначейством составила 22 трлн долларов. Их активно покупали страны-партнеры США. Однако темпы спиралевидного роста долговой нагрузки не снижаются,и этоуже начало проявляться на аукционах, констатирует Мейнхард.

По его словам, в этом году наблюдается более слабый спрос на новые трежерис (долговые обязательства правительства США, например, векселя, ноты, облигации — прим. ред.). Ряд иностранных государств, в частности, Китай, активно распродают американский госдолг последние пару лет, учитывая связанные с ними геополитические риски, вместо его покупки. Внутренним же американским инвесторам становится затруднительно справится с потоком новых облигаций.

Инвесторы видят, что у Правительства США около 20% от всей доходной части бюджета уходит на выплату процентов — это критически много. Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, через 10 лет госдолг США увеличится до 50,7 трлн долларов или 122% ВВП страны. При этом, как показывает практика, управление всегда ошибалось в своих прогнозах, таккакони реализовывались раньше, говорит руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

США в экономической ловушке

«США сейчас находятся в ловушке: для того, чтобы обслуживать старые выпуски гособлигаций, им критически важно продавать новые. При этом растущий госдолг ставит под сомнение, смогут ли Штаты продолжать выплачивать его без перебоев. Массовая потеря доверия инвесторов к гособлигациям США как к безопасному убежищу приведет к потрясениям на финансовых рынках из-за огромного объема долга Штатов, удерживаемого институтами по всему миру», — объясняет Мейнхард.

Сегодня единственным путем обуздания высокого долга является устойчивый экономический рост на величину выше роста госдолга, но проблема в том, что он растет гораздо быстрее экономики, подчеркивает эксперт. Так, по данным ФРС, за последнее десятилетие сальдо государственного долга выросло на 86,0%, а ВВП — на 63,0%. И это та самая проблема, которая в первую очередь должна беспокоить будущего президента США, чего, к сожалению, не происходит, полагает Мейнхард.

Трамп или Харрис: кто еще больше увеличат госдолга США

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«Предложения от обоих кандидатов по очистке финансов страны в корне несерьезны. Трамп говорил об использовании криптовалюты или бурении нефтяных скважин для погашения государственного долга — идеи, которые представляют собой полную чушь. Хотя г-жа Харрис пообещала сократить дефицит, она отказалась предложить какой-либо существенный план для этого», — пишет The Economist.

Американские эксперты сталкиваются с несколькими проблемами при толковании экономических взглядов Трампа и Харрис. Так, платформы кандидатов, особенно Харрис, более расплывчаты, чем обычно и оставляют много места для интерпретации.

А некоторые из идей Трампа настолько потенциально разрушительны, что они вступают в противоречие с базовыми бюджетными моделями.

Один из выводов аналитиков заключается в том, что разговоры Харрис о сокращении дефицита вводят в заблуждение.

«У нее либо есть большой дополнительный источник сокращения дефицита, о котором она нам не сказала, либо (она будет наблюдать — прим. ред.) за увеличением дефицита» Джейсон Фурман председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме

Другой вывод заключается в том, что политика Трампа несколько более ясна, но также почти наверняка будет более дорогостоящей. При этом он даже не утруждает себя тем, чтобы скрыть это с помощью бюджетных уловок, говорят эксперты.

Таким образом, бюджетная политика США будет выглядеть по-разному в зависимости от того, что произойдет в ноябре 2024 года. Главным приоритетом для Трампа будет снижение налогов и введение тарифов. Харрис, напротив, будет стремиться к повышению налогов для богатых плюс дополнительные расходы, направленные на тех, у кого более низкие доходы. Оба эти подхода еще больше увеличат госдолг страны. Тем не менее, у американцев есть два различных финансовых взгляда на выбор, даже если благоразумие не присутствует ни в одном из них, резюмируют эксперты The Economist.