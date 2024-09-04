«Товарищ Камала»: что будет с экономикой США, если на президентских выборах победит Камала Харрис

Каковы экономические планы кандидата в президенты США от демократов и насколько они совместимы с реальностью, читайте в материале РИАМО.

Прозвище «товарищ Камала» дал кандидату в президенты США ее соперник Дональд Трамп, явно намекая на социально-экономические идеи в ее предвыборной программе. Экс-президент страны уверен, что действующий вице-президент — коммунистка, которая приведет Соединенные Штаты к краху.

«Коммунистка» Харрис разрушит экономику США

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«Товарищ Камала Харрис — это ужасная перспектива для нашей страны. Она — коммунист, она всегда была коммунистом, и она всегда будет коммунистом. При ее правлении США очень быстро потерпят крах. Мы не позволим этому случиться!» — написал Трамп в соцсети Truth Social 19 августа.

Двумя днями ранее, 17 августа, на предвыборном митинге в Пенсильвании Трамп разнес в пух и прах экономический план Харрис, в котором речь шла о введении запрета на «взвинчивание цен» на продукты питания и рецептурные лекарства, а также о предоставлении субсидий и налоговых льгот для среднего класса и малоимущих.

«Товарищ Камала объявила, что хочет ввести социалистический контроль цен. Вы это видели? Никогда раньше это не работало», — сказал Трамп, заявив, что мера приведет к «голоду и резкому росту цен».

«Этот план попробовали там (в СССР), и чем закончился Советский Союз?» — задал риторический вопрос экс-президент США.

Запрет на «взвинчивание цен» от Камалы Харрис: что это

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Одним из пунктов своей предвыборной программы Харрис сделала обещание ввести федеральный запрет на «взвинчивание цен» на продукты питания и бакалейные товары, сообщала CNN.

«Мы все знаем, что цены выросли во время пандемии, когда цепочки поставок были прерваны. Но наши цепочки поставок улучшились, а цены по-прежнему слишком высоки», — сказала Харрис, обвинив в этом корпорации.

Речь идет о том, что колебания стоимости — это нормальная практика в условиях свободного рынка, однако кандидат в президенты США наблюдает серьезную разницу между справедливыми установлением цены и чрезмерным ценообразованием, которое никоим образом не связано с издержками на ведение бизнеса, рассказали в штабе Харрис.

В случае победы на выборах демократы планируют установить ясные и четкие правила, чтобы на продуктах питания и бакалейных товарах не зарабатывали сверхприбыль, а генпрокурор и Федеральная торговая комиссия получат новые полномочия по введению высоких штрафов.

Помимо того, что Харрис хочет регулировать цены на продукты и рецептурные лекарства и ввести субсидии для среднего класса и малоимущих, она планирует поддержать бюджетный план администрации действующего президента Джо Байдена и существенно повысить налоги для обеспеченных американцев, причем не только поднять верхнюю границу, но и обложить их активы новым налогом на «нереализованный прирост капитала».

Харрис — «за все хорошее, против всего плохого»

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Победа Харрис на президентских выборах США усилит кризис американской экономики, причем с негативным влиянием на мировую экономику, считает политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«Как кандидат Харрис делала несколько популистских заявлений по экономическому вопросу, чтобы привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей. Хотя ее планы якобы оздоровления ситуации в этой сфере нашли своих критиков в среде самих же демократов. Так, она хочет снизить расходы бюджета, увеличить налоги для богатых и снизить налоги для бедных американцев. Согласитесь, звучит как „за все хорошее, против всего плохого“. Но даже эти меры, по мнению экспертов, лишь увеличат дефицит бюджета еще больше. И, как следствие, еще больше ввергнут страну в кризис и даже, возможно, в нестабильность», — высказывает свое мнение эксперт.

Из важных инициатив Харрис политолог отмечает запрет ценового манипулирования продуктами питания, выделение до 25 тысяч долларов в качестве поддержки первоначального взноса для приобретающих жилье в первый раз, увеличение субсидирования в страховании жизни и ограничение цен на лекарства.

«Кроме того, серьезным расходом для бюджета является поддержка режимов-сателлитов в Европе, Азии и Латинской Америке. Харрис заявляла, что намерена и дальше поддерживать Украину, что бьет по американскому бюджету», — комментирует Миронов.

Харрис продолжит экономическую политику Байдена

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Политика Харрис не будет нарушать экономическую линию Федеральной резервной системы (ФРС), которая наблюдается сейчас, считает экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов.

«Харрис не сможет договориться со всеми сторонами бизнеса и геополитики. Она продолжит политику Байдена в экономике и поддержке режима Зеленского. Таким образом образуется зависимость от дешевой трудовой силы из Южной Америки. Далее госдолг будет только нарастать в прогрессии, что приведет к необратимым последствиям. Например, начнется сокращение персонала на предприятиях, возможно увеличение ключевой ставки ФРС до 10%», — высказывает свою точку зрения эксперт.

Харрис продолжит линию «байденомики» на государственные вливания в некоторые высокотехнологичные сектора — новую энергетику, чипы и остальную микроэлектронику, констатирует профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Харрис — левоцентрист, сдвигающаяся еще левее на этапе выборов. Стоит ожидать продолжения байденовской линии на усиление прогрессивного налогообложения и роста социальных выплат», — отмечает эксперт.

В случае победы Харрис США ждет бешеный виток инфляции

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Если демократы продолжат оставаться у руля правления США, то им явно что-то нужно делать с банковской системой, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Дело в том, что госдолг США уже превысил 35 триллионов долларов и продолжает расти. Более того, впервые в истории страны обслуживание долга в период правления демократов превысило в реальном выражении военные расходы. При этом действующий администрации нужно как-то поддерживать систему в рабочем состоянии, значит они вновь будут печатать деньги и увеличивать госдолг страны, что автоматически будет приводить к снижению уровня жизни населения», — комментирует эксперт.

Однако руководство корпораций, особенно ВПК, будут чувствовать себя отлично и считать прибыли, продолжая говорить волшебную фразу «так работает капитализм». Банкротства несистемных банков будут продолжаться, однако ФРС сохранит свою работоспособность и в дальнейшем и приоритеты в финансировании предприятий страны изменять не будет, добавляет Вавилов.

«Если к власти придет Харрис, то последует новое печатание денег, бешеный виток инфляции с увеличением процентной ставки и постепенное убийство высокотехнологичной гражданской промышленности США в угоду интересам и прибылям военных корпораций», — резюмирует специалист.