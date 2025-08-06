Только для взрослых: почему в России на маркетплейсах решили внедрить биометрию

Подробности о том, почему в России решили внедрить биометрию на маркетплейсах, читайте в материале РИАМО.

В России готовится эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями через маркетплейсы с подтверждением возраста через Единую биометрическую систему (ЕБС). Пилотный проект позволит совершеннолетним покупать энергетики, пиротехнику и другие товары «18+» онлайн после верификации в ЕБС. При этом, по мнению экспертов, в перспективе эксперимент может стать ключом к онлайн-торговле алкоголем и табаком.

Что известно про эксперимент с биометрией на маркетплейсах

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О том, что в России готовится эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями через маркетплейсы с подтверждением возраста через ЕБС, 25 июля сообщили «Ведомости». По данным издания, соответствующее поручение вице-премьера Дмитрия Григоренко, поддержанное президентом, уже разослано в профильные министерства.

Пилотный проект позволит совершеннолетним покупать энергетики, пиротехнику и другие товары «18+» онлайн после верификации в ЕБС. Подтверждение возраста будет происходить либо при оформлении заказа через приложение, либо при получении товара — через устройство курьера или терминал в пункте выдачи. Система использует 119 миллионов существующих биометрических профилей из ЕБС.

Как говорит в беседе с РИАМО председатель совета и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая, совсем недавно АУРЭК и другие отраслевые объединения активно выступили против идеи обязательного биометрического входа на маркетплейсы для всех пользователей как высокорисковую.

«Передача и хранение биометрии в таких масштабах — это всегда повышенная мишень для злоумышленников. Любую систему можно взломать. Готовы ли мы как общество к таким рискам?», — задается вопросом эксперт.

Почему биометрию вводят только для товаров «18+»

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Внедрение единой биометрической системы на платформах — это сложнейшая и очень дорогая интеграция, требующая масштабных изменений инфраструктуры, рассказывает Евгения Черницкая. По словам собеседницы РИАМО, эти миллиардные расходы неизбежно лягут на бизнес, а значит приведут к росту цен для потребителей.

«Мы благодарны правительству за то, что наша позиция была услышана — и от широкого внедрения биометрии на маркетплейсах отказались. При этом, если говорить о пилоте для товаров "18+", то речь идет пока исключительно о продаже энергетиков и пиротехники», — рассказывает эксперт.

Хотя пилотный проект официально касается только «второстепенных» категорий товаров — энергетиков, пиротехники и товаров для взрослых — реальный экономический интерес государства находится совсем в другой плоскости, отмечает руководитель отдела продаж по каналу электронной коммерции компании «Постнофф и Ко» Дмитрий Шевцов. Дело в том, что оборот этих категорий товаров не сопоставим по масштабу с рынком алкогольной и табачной продукции.

По данным аналитиков, легальный оборот алкоголя в России составляет триллионы рублей в год, а табачный рынок — сотни миллиардов. При этом значительная часть оборота до сих пор проходит через офлайн, где сохраняются серые зоны, фальсификат и неучтенные поставки.

«Разрешение на онлайн-продажу алкоголя и табака с биометрическим контролем откроет государству масштабный источник налоговых поступлений, а также позволит повысить прозрачность цепочек поставок, усилит контроль над оборотом акцизной продукции, упростит надзор за возрастными ограничениями и обеспечит равные условия конкуренции между сетями и e-commerce» Дмитрий Шевцов руководитель отдела продаж по каналу электронной коммерции компании «Постнофф и Ко»

Таким образом, эксперимент с ЕБС — это не столько про пиротехнику или газовые баллончики, сколько про создание модели, способной «расчистить путь» к крупнейшим бюджетным сегментам рынка, говорит эксперт. Текущий формат эксперимента — лишь безопасный старт для последующего масштабирования. Формально эксперимент служит «тестовой площадкой» для подготовки нормативной и технологической базы, необходимой для возможного будущего допуска дистанционной продажи этих видов продукции.

Какие возможности открывает внедрение ЕБС на маркетплейсах

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В настоящее время продажа алкоголя и табачных изделий через интернет в России запрещена (ФЗ-171 и другие нормативные акты), рассказывает Дмитрий Шевцов. Основная причина — невозможность гарантированно установить возраст покупателя дистанционно. Именно поэтому столь чувствительные категории товаров доступны только в офлайн-ретейле.

«Эксперимент с ЕБС призван отработать безопасную, прозрачную и юридически корректную схему верификации возраста, которая в перспективе может стать основой для легализации онлайн-продажи алкоголя и табака», — отмечает собеседник РИАМО.

Евгения Черницкая указывает на то, что сегодня российские виноделы нуждаются в поддержке и новых каналах сбыта в рамках импортозамещения — однако, для них действует архаичный запрет. Из этой ситуации может быть два выхода. Первый — идти по пути высоких технологий и значительных затрат для всех категорий товаров «18+», включая алкоголь.

Второй — находить более сбалансированные и экономически целесообразные решения для контроля возраста, которые не лягут неподъемным грузом на бизнес и конечного покупателя, при этом параллельно снимать неоправданные барьеры, мешающие развитию российских производителей.

«Эксперимент с ЕБС на маркетплейсах — это первый путь, осознанный тестовый запуск инфраструктуры, которая потенциально откроет доступ к одному из самых строго регулируемых сегментов рынка — продаже алкоголя и табака в интернете», — считает Дмитрий Шевцов.

Именно поэтому к проекту привлечено столько внимания со стороны государства, бизнеса и общества. Его успех или провал определит траекторию регулирования e-commerce в России на ближайшие годы, подчеркивает эксперт.

Какие сложности могут возникнуть с биометрией на маркетплейсах

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Несмотря на широкие перспективы, которые открывает эксперимент с внедрением ЕБС на маркетплейсах, в перспективе такая интеграция может столкнуться с определенными проблемами, говорит в беседе с РИАМО директор по развитию сервиса Sellplus финтех-платформы ROWI Зарина Шаянова. В частности, следует учитывать потенциальную настороженность пользователей.

«Несмотря на преимущества технологии, часть покупателей может демонстрировать низкую готовность к биометрической идентификации — в первую очередь из-за опасений, связанных с безопасностью персональных данных» Зарина Шаянова директор по развитию сервиса Sellplus финтех-платформы ROWI

Кроме того, с технической стороны внедрение ЕБС потребует значительной адаптации со стороны участников рынка. Интеграция с инфраструктурой маркетплейсов повлечет за собой дополнительные расходы, крупные площадки смогут их компенсировать за счет своего масштаба, но для малого и среднего бизнеса это может обернуться дополнительной финансовой нагрузкой, считает Зарина Шаянова. Кроме того, не исключено, что будет введена отдельная комиссия за подключение к ЕБС для продажи товаров категории «18+», что повлияет на юнит-экономику селлеров.

Также рассматривается потенциал развития автоматизированной торговли, например, установка вендинговых аппаратов с функцией биометрической верификации в зонах самообслуживания. Однако такие решения будут эффективны лишь при наличии необходимой инфраструктуры. Пользователи из удаленных регионов или те, кто не располагает современными гаджетами, могут испытывать затруднения при прохождении идентификации, и это создает риски ограничения доступа для части аудитории.

«Однако, при комплексной реализации инициатива обладает значительным потенциалом, так как она может усилить доверие к онлайн-продажам, снизить юридические и операционные риски, а также способствовать развитию e-commerce в "чувствительных" товарных категориях», — заключает Зарина Шаянова.