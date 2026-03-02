Тюльпан за 2000 и роза с сюрпризом: можно ли разориться на букете к 8 Марта в этом году

Как изменится стоимость цветов к 8 Марта в этом году, читайте в материале РИАМО.

До Международного женского дня осталось совсем мало времени, а это значит, что на полках цветочных магазинов вот-вот обновятся ценники. Традиционно к 8 Марта стоимость букетов взлетает, но в этом году разброс цен особенно велик: одни цветы прибавят в цене символические 2%, а другие — все 40%. На какие цветы мы увидим рекордные наценки, какие тренды диктуют моду в этом году и почему вечером 8 марта можно уйти с шикарным букетом за полцены, читайте в материале РИАМО.

Математика 8 Марта: какие цветы подорожают, а какие останутся без изменений

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Нет сомнений, что за счет высокого спроса цены на цветы к 8 Марта вырастут, при этом стоимость монобукетов будет существенно варьироваться, считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Борисова Ольга.

«Розы обойдутся от 4000 руб. (+2,5%), лилии от 5600 руб. (+18%), тюльпаны от 2000 руб. (+9,5%), хризантемы от 3500 руб. (+5-7%), ирисы от 2700 руб. (+15), герберы от 1500 руб. (+25%), альстромерии от 3000 руб. (+18). Аналитики ожидают минимального роста цен к 8 Марта на букеты из отечественных цветов и наиболее существенного всплеска стоимости на более дорогие и редкие разновидности, привезенные из-за границы, что будет связано с ростом спроса», — говорит эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день доля цветов отечественного производства составляет порядка 25%, что не позволяет полностью удовлетворить потребности российского рынка. Изменение стоимости роз к 8 Марта будет зависеть от сорта, подчеркивает Борисова. Стандартные сорта прибавят в цене 8-10%, отдельные премиальные из Эквадора, Кении, Колумбии — до 25%, в горшочке останутся практически без изменений.

Рост стоимости тюльпанов российского производства прогнозируется в диапазоне 5-7%, отдельные редкие сорта могут вырасти в цене до 40%. Лилии в среднем подорожают на 9-12%, ирисы вырастут на 8%.

«Как свидетельствует практика, рост стоимости букетов определяется не только повышением стоимости самих цветов, но и ростом расходов цветочных салонов» Ольга Борисова доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета

Весенний спрос: от классических тюльпанов до магнолий — какие цветы ищут россияне к празднику

Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Традиционно цены на цветы к Международному женскому дню взлетают на 15-20%, отмечает доцент Финансового университета Воронова Елена.

«Большинство покупателей предпочитают красиво оформленные букеты, что увеличивает расход на упаковочный материал. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются по-прежнему такие первые весенние цветы, как мимоза и тюльпаны, а также классические розы. Поскольку до сих пор большой процент роз и тюльпанов ввозится на сегодняшний день из Нидерландов, Эквадора, Колумбии и Кении, то нынешние сложности логистического процесса отражаются на стоимости этих цветов», — комментирует эксперт.

По ее словам, российские производители, учитывая высокий спрос на цветы перед праздником, также поднимают цены иногда на 20-25%.

"Российские производители, учитывая высокий спрос на цветы перед праздником, также поднимают цены иногда на 20-25%" Елена Воронова доцент Финансового университета

Однако, тем не менее, непосредственно в день праздника 8 Марта цветы несколько падают в цене по сравнению с ценами предпраздничной недели, поскольку продавцы все-таки стремятся реализовать свой товар, добавляет Воронова.

Лепестки наружу и садовый шик: 5 флористических трендов этого 8 Марта

Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости

В этом весеннем сезоне в преддверии праздника 8 Марта стоимость букетов возросла примерно на 30%, отмечает генеральный директор цветочной фирмы «АЛИРА», эксперт в области цветочного бизнеса Алена Арефьева. При этом появился спрос не только на тюльпаны и мимозу, но и на первоцветы и декоративные ветки цветущих форзиций и магнолий.

«Такие первоцветы, как мускари, крокусы, нарциссы и гиацинты, комплектуют в милые композиции в стильных деревянных ящиках, стеклянных вазах или в плетенных корзинках. Спрос на тюльпаны и ирисы тоже высок, как и в прошлых сезонах. Также набирают популярность с каждым годом ранункулюсы, анемоны и сирень, которая обычно расцветает в мае», — делится наблюдениями Арефьева.

8 Марта обычно наряду с тюльпанами покупают королеву цветов — розу. При этом стало очень стильно выворачивать розовые лепестки, после этого сам бутон смотрится ажурно и шикарно, рассказывает эксперт по цветочному бизнесу. Также покупатели стали предпочитать ароматные садовые пионовидные розы наряду с классическими чайно-гибридными. И очень полюбились розы кустовые разных милых нежных расцветок, описывает ситуацию с розами Арефьева.

В сборных букетах часто используют гортензию, которая сразу дает объем всей композиции, говорит она.

Любители домашних садиков предпочитают дарить растения в горшках, разнообразие которых радует с каждым годом, заключает директор цветочной фирмы.