В материале РИАМО о том, как объясняются столь высокие температуры этой зимой.

Какую погоду прогнозировали синоптики на зиму 2024-2025

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Январь выдался для жителей Москвы и Московской области довольно теплым, а ведь еще в ноябре метеорологи «Яндекс Погоды» прогнозировали положительное отклонение от климатической нормы, впрочем, не исключая и разовых сильных похолоданий.

«Зима в европейской части России, на Урале и в Сибири будет теплее, чем в прошлом году. Самые значительные отклонения прогнозируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Средняя зимняя температура в Санкт-Петербурге (–3,4 градуса) может оказаться выше, чем в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже», — отметили осенью синоптики.

Среднесезонная температура в Москве, говорили специалисты, превысит климатическую норму на 1,4 градуса и будет теплее прошлогодней на 2,2 градуса. «Самым холодным месяцем будет январь: температура будет на уровне –5,8 градуса. Самым теплым — декабрь, –3,7 градуса. Ожидаемое количество осадков окажется в пределах средних многолетних показателей и достигнет примерно 144 мм — на 15% меньше, чем выпало в 2023-м», — говорилось в заявлении.

Прогноз специалистов отчасти сбывается, дневная температура в Москве и Московской области преимущественно стоит околонулевая или с небольшим плюсом, а по ночам не опускается ниже минус восьми. Более того, 11 января москвичи запомнили как день, когда прошел вполне весенний ливень.

В чем причины теплой зимы 2024-2025 в России

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В Москве температура стоит на 6-9 градусов выше климатической нормы, она соответствует периоду конца марта — начала апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что такой температурный фон объясняется поступлением теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки.

«В этом году с начала декабря погода на европейской территории России, а также на Урале, в западной и в средней Сибири управляется атлантическим воздухом, что бывает крайне редко», — рассказал Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру».

Континентальный климат, объясняет метеоролог, подразумевает его формирование без участия воздушных масс с океана. Но в этом году правило было нарушено: воздушные массы, по словам Вильфанда, перемещаются не просто из Атлантики, а из самых южных акваторий, со Средиземного моря и северных районов Африки.

«Циклон при этом очень глубокий. Глубокий настолько, что его влияние распространяется на большую территорию. Поэтому у нас сейчас весенняя погода, идет дождь, снега будет очень мало», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Для всей Европейской России температура превышает норму на 8–10 градусов, что ставит рекорды для этого времени года. Как минимум до конца января 2025 года говорить о похолодании не приходится, отметил Вильфанд.

С этим мнением согласен и коллега Вильфанда — ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец. «Зима явно в упадке. Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части нашей страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4-9 °C, а местами 12 °C. Про таких говорят — „сбитый летчик“», — резко охарактеризовал зиму Тишковец.

Теплая зима 2025 — признак глобального потепления?

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Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «МЕТЕО», отмечает, что прямо сейчас происходят изменения климата, поэтому повышается глобальная температура, климат меняется в сторону потепления. Это, в свою очередь привело к аномально теплой зиме, которая наблюдается во многих частях России — на ее европейской территории, западной Сибири, Урале, и вплоть до Якутии.

Климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок отмечает, что, согласно наблюдениям, зима во многих регионах России с годами становится короче, а теплый период — длиннее.

«Есть тенденция уменьшения зимнего периода и увеличения летнего по продолжительности. <…> Это вещи, которые фиксируются только на длинных рядах продолжительностью 10-20 лет», — сообщил он.

Специалист-климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев убежден, что идет общее глобальное потепление, при этом если говорить именно о территории РФ, то оно происходит в 2,7 раз интенсивнее, нежели в среднем по всему Земному шару.

«И это, конечно, отражается на температурах, причем не только зимних. Зимнее потепление идет несколько интенсивнее, чем летнее. Есть еще одно проявление глобального потепления. Это опасные гидрометеорологические явления. По-простому, это засухи, ливни, сходы лавин, ветра. По сравнению с концом прошлого века сейчас таких случаев стало вдвое больше», — добавляет эксперт.

Будут ли зимы теперь только теплые — вопрос спорный. Киселев утверждает, что нельзя точно сказать, будет следующая зима теплее или холоднее текущей.

«Если говорить о десятилетии, то эта тенденция сохранится, но это не значит, что каждая следующая зима будет теплее предыдущей», — заключает он.

Какой будет погода в последние два месяца зимы 2025

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По словам Евгения Тишковца, вероятно, настоящей зимы в 2025 году не будет. Несмотря на снегопады и некоторое похолодание, которое ожидается на следующей неделе, «снежный покров будет влачить жалкое существование». По его прогнозу, европейская часть России в скором времени может лишиться значимых сугробов. Также не исключает он и раннюю и теплую весну. Тишковец объясняет такое положение дел влиянием эффекта «Эль-Ниньо» и глобального потепления.

В московском и центральном регионе в январе и феврале ожидается похолодание «ниже нормы», считает климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. «Снегопады и морозы в этом регионе следует ожидать в январе и феврале. Конечно же, морозы не такие, как были раньше. Во всяком случае, будет более холодная погода, чем в декабре, но она и по климату более холодная. [В центральном и московском регионах] следует ожидать понижение температуры ниже 10-20 градусов, несмотря на то, что год оказался теплым», — поделился климатолог.

Метеоролог Тишковец также предупреждает, что весна 2025 года может наступить раньше срока, а снег в Москве растаять уже в начале апреля.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова солидарна с коллегами и считает, что сильных холодов ждать не стоит.

«В Крещенскую ночь, на 19 января, скорее всего, будет чуть ниже ноля. И это хорошо для тех, кто соберется окунаться в прорубь — не такой большой контраст температур, как при сильной стуже. А днем на Крещение около ноля. Оттепельная погода сохранится в Москве до Татьяниного дня, 25 января. А вот в последней пятидневке января и начале февраля ждем волну холодов. Это будут не лютые морозы, но хотя бы отрицательная температура не только по ночам, но и днем», — сообщила она.