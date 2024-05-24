Тень «Березки»: что известно о новых магазинах беспошлинной торговли МИД России

Зачем МИД создает свои магазины и что в них будет продаваться, читайте в материале РИАМО.

Сотрудники МИД России готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. В сети их поспешили сравнить со знаменитыми советскими «Березками», которые могли посещать как иностранцы, так и граждане СССР при наличии чеков Внешпосылторга — однако в МИД такое сравнение назвали ошибочным.

Что известно о магазинах МИД России

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О работе по оформлению документов для возможного открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК) сообщили 19 мая.

«В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — пояснили в управлении.

Уже известно, что беспошлинную торговлю, в частности, планируется организовать для «дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории РФ».

В управлении также отметили, что работа по открытию магазинов для дипломатов ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года. Согласно документу, цены на товары в магазинах установят в рублях, долларах и евро, а попасть туда можно будет, лишь предъявив документы, подтверждающие аккредитацию при МИД России. После совершения покупок дипломатам планируют выдавать чеки с надписью Duty Free, где могут, среди прочего, указываться и сведения о покупателях.

«[Магазины — прим. РИАМО ] ошибочно считать возрождением „Березок“ советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга», — подчеркнули в управлении.

Какие аналоги были у магазинов МИД в истории

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Как говорит в беседе с РИАМО управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов, новые магазины Duty Free для дипломатов напоминают магазины Торгсина — Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами, которое существовало в 30-е годы ХХ века, в период острого валютного кризиса. Эти магазины обслуживали гостей из-за рубежа и граждан СССР, имевших валюту, драгметаллы (серебро, золото, платину) и драгоценные камни.

«Ценности можно было обменять на специальные талоны — боны. На выбор покупателей были представлены дефицитные потребительские и продовольственные товары без ограничений», — рассказывает эксперт.

По словам Богоутдинова, именно в магазине Торгсина, расположенном на Арбате (сейчас гастроном «Смоленский»), герои «Мастера и Маргариты» Коровьев и Бегемот увидели райское изобилие: лососину, отборную сельдь, мандарины, шоколад, миндальные пирожные, ткани и другое. По разным оценкам, за время своего существования Торгсин заработал от 270 до 287 миллионов золотых рублей.

С 1961 года в Советском Союзе начали работать магазины «Березка». Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Безсмертная рассказывает, что в первые годы эти магазины обслуживали только иностранцев: расчеты были безналичными, а в оплату принималась только валюта.

«Позднее делать покупки в этих магазинах смогли и граждане СССР, откомандированные за рубеж, получившие легальные доходы, исчисляемые в валюте, и обмениваемые при возврате на родину на сертификаты Внешпосылторга (а с 1976 года — чеки)», — объясняет экономист.

Ассортимент «Березок», который по сегодняшним меркам показался бы россиянам скудным и ограниченным, в советское время, когда продукты и товары повседневного спроса были в остром дефиците, поражал воображение обычных граждан. В связи с этим сертификаты и чеки Внешпосылторга становились объектом активных спекуляций. «Березки» в 1960-1980-хх годах были своего рода символом кастовости общества, поскольку на легальной основе попасть в эти магазины могли лишь отдельные категории граждан. А для государства торговля в «Березках» в 1960-е годы была дополнительным способом заработка иностранной валюты.

Почему в МИД решили открыть магазины

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По мнению Бориса Богоутдинова, сегодня в России происходит ренессанс советской модели общественных отношений. Это закономерный процесс, поскольку история развивается по спирали. При этом возрождаются и пресловутые привилегии. Как отмечает собеседник РИАМО, в СССР не было социального равенства.

«Группа людей, которые занимали руководящие должности в партийном аппарате, министерствах, учреждениях науки и культуры, и ряд других граждан получали доступ к благам, недоступным остальным людям», — говорит эксперт.

По его словам, к этим благам относились и импортные товары, которые в сети фирменных розничных магазинов «Березка» можно было купить за иностранную валюту или за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. В то же время в СССР была и работающая система социальных лифтов. Она позволяла умным и способным молодым людям получить бесплатное образование и сделать успешную карьеру.

Как считает Богоутдинов, сегодня «магазины для избранных» возрождаются, но масштаб не тот. В двух магазинах беспошлинной торговли для дипломатов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, алкоголь, табак, косметику, парфюмерию, часы, ювелирные украшения и другие товары будут покупать только те, кто предъявит документы, удостоверяющие аккредитацию при МИД РФ. Это дипломатические работники, специалисты международных организаций, консульских учреждений и члены их семей.

«Такая мера повысит статус дипломатов и престиж работы в этой сфере. Поскольку в России сейчас нет товарного дефицита, вряд ли это вызовет негативную реакцию в обществе», — подчеркивает специалист.

Что даст экономике открытие магазинов МИД России

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Между тем у открытия магазинов беспошлинной торговли МИД России есть и сугубо экономическая сторона, говорит Богоутдинов. Так, в 2022 году США, Евросоюз и другие страны ввели масштабные санкции против России, в рамках которых был наложен запрет на ввоз в нашу страну люксовых товаров. Проблему решили, но их стоимость существенно возросла.

«Магазины Duty Free для дипломатов откроют своим покупателям доступ к таким товарам по более комфортным ценам. Кроме того, в России существует дефицит иностранной валюты. В магазинах МИД можно будет рассчитываться долларами, евро и рублями, что выгодно государству», — объясняет собеседник РИАМО.

В то же время, по словам эксперта, в России сокращается количество магазинов Duty Free. В прошлом году их стало на 32% меньше, а в аэропортах закрылись 40% этих торговых точек. В 2022 году, после значительного сокращения международного пассажиропотока, магазины Duty Free оказались в сложной ситуации и просили государство их поддержать. И открытие магазинов для дипломатов как раз может стать одной из мер такой поддержки.

Екатерина Безсмертная дополняет, что магазины, предназначенные для продажи товаров в рамках беспошлинной торговли для дипломатов, уже давно есть — например, в Казахстане и в Белоруссии. Так, 2008 году в Минске для поддержания комфортных условий быта и проживания представителей дипломатических представительств был открыт магазин «Дипмаркет». А в начале 2017 года подобный магазин открылся в отеле «Дипломат» в Астане.

По мнению эксперта, магазины для представителей дипкорпуса, которые планируется создать сегодня при МИД России, имеют мало общего с магазинами «Березка» — их задача сделать более комфортным пребывание дипломатов в России, а также позволить приобретать необходимые товары с полагающейся иностранцам скидкой.

«Ни о какой дискриминации российских граждан речь не идет. А учитывая, что российские торговые сети предлагают сегодня широкий ассортимент как пищевых продуктов, так и непродовольственных товаров, на высокую популярность новой категории магазинов „для избранных“ вряд ли можно рассчитывать», — заключает Безсмертная.