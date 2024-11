Телеведущий, антиваксер и индус: кого Дональд Трамп собирается назначить в свою администрацию

До инаугурации избранного 47-го президента США Дональда Трампа остается еще больше двух месяцев, однако формирование будущей администрации уже началось – как на уровне слухов в прессе, так и в официальных заявлениях следующего главы государства.

Какое место в администрации Трампа займет Илон Маск

Пожалуй, ключевой фигурой команды Трампа стал Илон Маск – один из богатейших людей планеты (в 2024 году – второе место в списке Forbes). При этом еще в ходе предвыборной кампании было объявлено, что в случае избрания Трампа миллиардер займет в его администрации должность, на которой сможет заняться повышением эффективности федерального правительства путем ликвидации ненужных структур и реорганизации остальных.

Так и вышло: 12 ноября в прессе распространили заявление Трампа о том, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства США (DOGE). В этом документе основатель Tesla назван «Великим», а новая инициатива сравнивается по значимости с «Манхэттенским проектом» (то есть с разработкой атомной бомбы).

Как заявил Трамп, работа DOGE позволит искоренить «растраты и мошенничество» из ежегодных расходов правительства на сумму 6,5 триллиона долларов. При этом новый орган должен завершить свою работу не позднее 4 июля 2026 года. Дата приурочена к 250-летию американской Декларации независимости, когда, по словам Трампа, народ получит подарок в виде «уменьшенного, но более эффективного и менее бюрократического правительства».

Также в заявлении цитируются слова Маска о работе DOGE: «Взрывная волна пронесется через всю систему и через каждого, кто замешан в правительственных растратах – а это много людей!».

Напомним, что миллиардер, помимо прочего, известен тем, что после приобретения Twitter (переименованного им в X) сократил штат компании на 80%.

Что касается второго назначенца в новый орган, Вивека Рамасвами, то он известен своей борьбой за номинацию на президентский пост от республиканской партии в 2024 году. В процессе предвыборной борьбы 39-летний предприниматель запомнился яркими выступлениями, но в итоге снял свою кандидатуру в пользу Трампа. Помимо прочего, американец индийского происхождения запомнился критикой вовлечения США в конфликт на Украине.

Как полагает российский политолог Сергей Марков, двойное назначение в DOGE означает, что Маск будет главным, но текущей работой из-за занятости миллиардера займется Рамасвами.

По мнению эксперта, реальной целью новой структуры будет противостояние так называемому «глубинному государству» (Deep State), которое не дало Трампу «быть реальным президентом» в его прошлый срок.

Кроме того, Марков отметил, что на этот раз Трамп старается не брать в команду представителей истеблишмента Республиканской партии, вместо этого назначая «лично лояльных ему и убежденных трампистов».

«Причин две. Прошлый раз почти все люди истеблишмента его предали. И прошлый раз у него не было своей команды, так как он стал президентом неожиданно даже для себя», – сказал политолог.

Кто в администрации Трампа будет руководить армией и разведкой

Пит Хегсет

Пожалуй, самым неожиданным кадровым решением Трампа на текущий момент стало намерение назначить на пост министра обороны США 44-летнего телеведущего канала Fox News Пита Хегсета. После окончания Принстонского университета американец норвежского происхождения служил в пехоте, в том числе на Кубе (где охранял знаменитый лагерь в Гуантанамо), в Ираке и Афганистане. Он участвовал в боевых действиях и был дважды награжден престижной Бронзовой звездой, которую вручают за мужество и героизм. На «гражданке» Хегсет занимался борьбой за права ветеранов. В частности, он находился в руководстве двух ветеранских организаций, а также написал бестселлер с красноречивым названием «Война против воинов: Как предали тех, кто охраняет нашу свободу» (The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free), опубликованный в 2024 году. Кроме того, Хегсет поддержал Трампа еще в 2016 году, а после избрания того на первый срок помогал ему как советник.

Как сообщило Politico, решение Трампа о назначении Хегсета вызвало шок в Вашингтоне: некоторые влиятельные и высокопоставленные собеседники издания даже не знали о существовании такого человека. А один из бывших чиновников Пентагона в разговоре с The New York Times предположил, что с одобрением кандидатуры Хегсета сенатом могут возникнуть проблемы – даже с учетом того, что контроль над верхней палатой американского парламента по результатам выборов-2024 получили республиканцы.

По словам Сергея Марковаhttps://t.me/logikamarkova/14745, Трампа очень впечатлила книга Хегсета, где тот «рассказывает, как замучили армию Америки своими геями, трансгендерами и разными политическими комиссарами». Именно от них и будут «чистить» вооруженные силы США, полагает эксперт.

Джон Рэтклифф

Еще одним назначением Трампа – на пост директора ЦРУ – должен стать бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф. Этот 59-летний политик известен как человек, верный будущему президенту. В первый срок Трампа Рэтклифф, возглавивший национальную разведку, действовал в интересах главы государства, за что подвергался критике со стороны оппозиционных Трампу крупных СМИ.

Как сообщил украинский журналист Анатолий Шарий, будуший директор ЦРУ называл политику нынешней администрации США на Украине неправильной, так как потребности Украины оказались поставлены выше американских интересов.

Тулси Габбард

Что касается поста, который Рэтклифф занимал в первый срок Трампа – директора национальной разведки – то на него вновь избранный президент собирается назначить бывшую конгрессвумен Тулси Габбард. Эта уроженка Гавайев известна тем, что в 2022 году вышла из демократической партии, где была вполне успешна и даже претендовала на роль кандидата в президенты, чтобы в 2024-м примкнуть уже к республиканцам.

Любопытно, что украинские власти обвиняли Габбард в работе на Кремль. Одной из причин было то, что виновниками конфликта на Украине она объявила США и НАТО, спровоцировавших Россию на проведение военной операции.

Кого Трамп поставит руководить внешней политикой США

Марко Рубио

На пост своего будущего госсекретаря (аналог министра иностранных дел) Трамп официально выдвинул сенатора от Флориды Марко Рубио.

По словам Олега Царева, Рубио известен как противник помощи Украине. В частности, он голосовал против нее в апреле 2024 года, когда сенат США утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета помощи. Во время визита Зеленского в США Рубио говорил о необходимости переговоров и призвал закончить войну на Украине, так как она «зашла в тупик».

Как напомнил Анатолий Шарий, будущий госсекретарь также заявлял, что Киев не может рассчитывать на возвращение всей территории.

При этом Рубио сложно обвинить в симпатиях к России, а его взгляды на украинский конфликт претерпели изменения только в последнее время.

Так, по словам Сергея Маркова, сенатор «люто ненавидит Россию» и много раз выступал за жесткие санкции против РФ, за что попал под персональные российские санкции. При этом Рубио настроен и жестко против Китая, отметил эксперт.

«Его задача наверное будет – агрессивно атаковать всех врагов Америки», – предположил Марков.

Олег Царев также напомнил, что именно Рубио 27 февраля 2017 года внес законопроект о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой расположено российское посольство, с «Висконсин авеню» в «Борис Немцов плаза», а 14 января 2022 года, еще до начала СВО, внес законопроект под названием «О сдерживании авторитарных военных действий», который предполагал, что в случае ввода войск РФ на Украину будут применены санкции к Путину, Мишустину, Шойгу, а также «российским олигархам», имена которых не уточнялись. В начале марта 2022-го сенатор от Флориды и вовсе внес законопроект под названием «Героям слава», предполагавший санкции против всех российских госпредприятий.

Майкл Уолтц

Похожего кандидата Трамп выбрал и на должность своего советника по национальной безопасности. Напомним, что в администрации Байдена эту должность занимает Джейк Салливан, активно занимающийся в том числе украинским вопросом. Будущего советника Трампа зовут Майкл Уолтц (не следует путать с Тимом Уолтцем – кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис). Он является действующим конгрессменом от Флориды и, как и Рубио, недавно голосовал против выделения помощи Украине. При этом про Россию он тоже отзывается нелицеприятно. Так, уже после президентских выборов-2024 Уолтц назвал РФ «бензоколонкой с ядерной бомбой» и сказал, что для завершения конфликта на Украине следует ввести против России «реальные энергетические санкции», а также напомнил о возможности разрешить ВСУ удары американским дальнобойным оружием по российской территории.

Элиз Стефаник

Еще одним внешнеполитическим назначением Трампа стала новый посол США в ООН Элиз Стефаник. Как и все остальные члены команды будущего президента, она голосовала в конгрессе против выделения помощи Украине, а также, по словам Сергея Маркова, выступает «очень жестко за Израиль».

Кто в администрации Трампа будет отвечать за борьбу с нелегальной иммиграцией

Одной из главных тем предвыборной кампании Трампа была борьба с потоком нелегальных иммигрантов, захлестнувшим Америку после прихода к власти Байдена. В администрации действующего президента за решение данной проблемы отвечала Камала Харрис, что во многом и предопределило неудачный для нее исход президентских выборов.

В своей новой администрации Трамп решил сделать «пограничным царем» (border czar – реальный термин американской политики) Тома Хомана, в предыдущий президентский срок Трампа возглавлявшего иммиграционную и таможенную полицию США.

Как пояснил Сергей Марков, Хоман всегда был ярым сторонником высылки максимального числа мигрантов.

«Будут жесткие депортации. Возможно миллионов людей», – предрек политолог.

Впрочем, о грядущих массовых депортациях говорил в ходе предвыборной кампании и сам Трамп.

Олег Царев рассказал интересную историю о новом «пограничном царе» США, характеризующую его весьма ярко:

«Хоман в свое время прославился тем, что в ответ на вопрос "как избежать разделения семей мигрантов при депортациях?" ответил, что есть очень простой метод – депортировать семьи целиком».

Кого еще назначит Трамп в свою новую администрацию

Мэтт Гетц

Еще одним шокировавшем многих назначением вновь избранного президента стал конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, которого Трамп собирается сделать новым генпрокурором США. Сотрудники нынешнего министерства юстиции (которое в Штатах возглавляет генпрокурор) в анонимных комментариях американской прессе назвали это решение «по-настоящему ошеломляющим», «диким», «шокирующим» и «безумным».

Все дело в том, что с Минюстом США Гетц ранее взаимодействовал только как подозреваемый в преступлениях сексуального характера, причем уже в бытность свою конгрессменом. До выдвижения обвинений дело так и не дошло, но один из собеседников газеты Politico выразил уверенность, что целью Гетца на новой должности будет «совершить возмездие».

Анатолий Шарий привел в своем телеграм-канале видео с интервью скандального конгрессмена, на котором запечатлен следующий диалог:

- Правильно ли я понимаю, что вы назвали участниц митингов в защиту абортов «жирными и страшными»?

- Правильно.

- А что скажете тем, кто сочтет эти слова обидными, оскорбительными?

- Ну, обижайтесь.

Кроме того, Шарий напомнил слова Гетца о том, что Крым никогда не перестанет быть частью России, и если у Украины есть такая цель, то она недостижима.

Также украинский журналист привел видео, на котором будущий кандидат в генпрокуроры не стал аплодировать Зеленскому во время его выступления в конгрессе в 2022 году.

Роберт Кеннеди-младший

Наверное, самым интересным кадровым вопросом, пока официально не разрешенным Трампом, является будущее назначение его соратника по предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего, претендующего на руководство системой здравоохранения. Это назначение вызывает скепсис даже среди соратников вновь избранного президента, так как Кеннеди-младший известен своими антипрививочными взглядами, что неприемлемо ни для американских чиновников от медицины, ни для крупных фармацевтических компаний.

Тем не менее, Трамп, кажется, настроен серьезно: по последним данным, он поручил своему соратнику рассмотреть кандидатуры в руководстве министерства здравоохранения и соцслужб, а также управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.