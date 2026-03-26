Стрельба из арбалета в школе Челябинска: что известно на данный момент

Что произошло в школе Челябинска 26 марта 2026 года

В школе Челябинска ученик девятого класса устроил стрельбу. Он выстрелил в голову однокласснице и потом выпал из окна с четвертого этажа. Сам нападавший сломал обе ноги и на данный момент госпитализирован.

По данным Ural Mash, ЧП случилось во время урока. Нападавший забежал в класс, распылил газ и выстрелил из арбалета в учительницу, но попал в одноклассницу. После этого он также распылил перцовый баллончик в двух других педагогов в коридоре и хотел сбежал через окно. Пострадавшая девочка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Другие версии событий в школе Челябинска и причина нападения ученика

В пресс-службе региона сообщили, что на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Есть версии, что парень стрелял не из арбалета, а из сигнального пистолета. По данным СМИ, в результате стрельбы ранения получили пять человек.

Среди причин нападения называют травлю нападавшего со стороны одноклассников.

Что сейчас происходит в Челябинске

По данным СМИ, из школы детей отпускают по домам, на месте работают полицейские и спасатели. Некоторые школьники жалуются на першение в горле и резь в глазах – они на какое-то время оказались заперты в классе, а нападавший, по всей видимости, распылил газ.

В Следственном комитете возбудили три уголовных дела. Расследование ведется по статьям о покушении на убийство, а также о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Что известно о нападавшем

По данным Lenta.ru, ученик, устроивший стрельбу, занимался карате киокушинкай и шахматами, активно участвовал в соревнованиях, .

Кроме того, по информации Shot, мальчик был фанатом мобильной игры Brawl Stars, ныне популярной среди подростков.