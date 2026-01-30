Ставки сделаны: почему в России задумались о легализации онлайн-казино

Подробности о том, почему в России задумались о легализации онлайн-казино, читайте в материале РИАМО.

Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета — об этом в конце января со ссылкой на источники сообщили СМИ. Как следует из публикаций, Силуанов видит возможным снятие запрета на организацию и работу такого формата азартных игр при соблюдении ряда условий.

Что известно о инициативе Минфина с онлайн-казино

О том, что министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета, 27 января со ссылкой на источники, знакомые с текстом соответствующего письма, сообщило издание «Коммерсантъ». При этом, как следует из публикации, Силуанов видит возможным снятие запрета на организацию и работу такого формата азартных игр при соблюдении ряда условий.

В частности, речь идет о создании Единого центра учета перевода ставок (по аналогии с букмекерскими конторами), определении оператора организации распоряжением президента по предложению правительства, а также о введении налога на такую деятельность — минимум 30% без учета выплаченных выигрышей. Согласно оценкам Минфина, за год онлайн-казино способны принести казне около 100 миллиардов рублей.

При этом суммарный оборот нелегального сегмента азартных игр оценивается более чем в три триллиона рублей. Силуанов отметил, что игровые площадки должны быть доступны лишь для пользователей не младше 21 года. Правом администрирования налога предлагается наделить ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В случае легализации онлайн-казино Минфин и другие «заинтересованные» органы смогут пойти на дополнительные меры по блокировке нелегальных площадок и запрету денежных переводов в адрес их операторов.

Как инициативу Минфина оценили в Госдуме

Предложение министерства финансов о легализации онлайн-казино вызвало настороженную реакцию в Государственной думе — дискуссия обострилась на фоне данных о 5–6 миллионах россиян с игровой зависимостью. В частности, как сообщал Life.ru, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не поддерживает поспешную легализацию и призвал внимательно рассмотреть инициативу Минфина.

Он отметил, что пока не знаком с деталями инициативы и считает необходимым тщательно ее изучить. «Может, Антон Германович сам играет в казино? Честно говоря, у игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. Здесь позиция каждого важна. Не думаю, что нам надо сразу снимать все барьеры», — заявил Слуцкий.

Инициатива Минфина России о возможной легализации онлайн-казино в России — это не просто налоговое предложение, а элемент системной политики по «обелению» теневого бизнеса и поиску дополнительных источников доходов для бюджета, испытывающего дефицит, отметил в беседе с РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления (ГУУ) Михаил Поляков.

Федеральный бюджет на 2026 год утвержден с дефицитом в 3,79 триллиона рублей. В этих условиях предложение создать единого оператора онлайн-казино с обязательными отчислениями не менее 30% от выручки выглядит как прагматичный шаг, сказал эксперт.

«Такой подход полностью соответствует логике вывода из тени существующей, но запрещенной экономической деятельности — речь идет не о расширении доступа к азартным играм, а о государственном регулировании уже действующего рынка. Это позволяет совместить фискальную выгоду с контролем: граждане будут играть не на зарубежных платформах без защиты прав, а на регулируемой площадке с механизмами самозапрета (которые будут введены с 2026 года) и прозрачной отчетностью», — заявил Поляков.

При этом государство сохраняет жесткий контроль через модель единого оператора, что снижает риски дробления рынка и появления новых «серых» игроков, добавил он.

Какие риски есть в легализации онлайн-казино

Несмотря на понятную логику, инициатива с легализацией онлайн-казино в России не лишена рисков, предупредил Михаил Поляков. Причем прежде всего — рисков социальных: несмотря на все защитные механизмы, легализация может спровоцировать рост числа людей с игровой зависимостью, что противоречит заявленной ранее политике ограничения доступа к азартным играм. Также возникают практические сложности: обеспечение монополии единого оператора потребует значительных административных и технических усилий по блокировке всех остальных площадок.

«Среди возможных минусов инициативы — слишком высокая налоговая нагрузка, которая может оставить часть бизнеса в тени — операторы просто не перейдут в легальное поле. Во-вторых, без реальных механизмов профилактики зависимости легализация рискует вызвать социальную критику», — дополняет руководитель отдела по работе с рекламодателями финансовой партнерской сети FCN Никита Куликов.

Наконец, концентрация рынка у одного оператора может привести к монополизации и снижению качества сервиса, отмечает собеседник РИАМО. В свою очередь адвокат и член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов указывает на то, что при реализации обсуждаемой инициативы необходим комплексный подход: в частности, наряду с принятием нормативной базы, разрешающей функционирование онлайн-казино, следует предусмотреть вопросы противодействия легализации преступных доходов, безопасность инфраструктуры по хранению информации, недопустимости вовлечения детей в азартные игры, а также потребность в реабилитации зависимых от азартных игр.

«В отношении наиболее обсуждаемого риска легализации онлайн-казино можно обратить внимание на отсутствие надежной статистики по количеству людей, зависимых от азартных игр. Проверенных данных относительно негативного влияния этой зависимости на жизнь людей (уровня преступности и других последствий) также нет», — отмечает эксперт.

Каковы перспективы легализации онлайн-казино в России

В целом, инициативу по легализации онлайн-казино можно оценить положительно, а ее реализация не вызовет социальной напряженности если одновременно с ней принять пакет превентивных мер для снижения возможной социальной напряженности (вовлечение детей в игры, пагубное влияние игры на взрослых и так далее), считает Сергей Агапов.

«Перспективы легализации я оцениваю как вполне реалистичные, но не быстрые. Государству предстоит найти баланс между фискальными интересами, социальными рисками и привлекательностью условий для бизнеса» Никита Куликов руководитель отдела по работе с рекламодателями финансовой партнерской сети FCN

По словам эксперта, если модель окажется перегруженной запретами и налогами, значительная часть оборота так и останется в серой зоне. Если же регулирование будет разумным и технологичным, онлайн-гемблинг может стать таким же контролируемым сегментом экономики, как ставки в букмекерских компаниях сегодня. Инициатива Минфина — это не поощрение азартных игр, а признание цифровой экономики такой, какая она есть, и попытка встроить ее в легальное финансовое пространство, отмечает Никита Куликов.

«Учитывая, что инициатива уже направлена лично президенту России, ее шансы на реализацию значительно выше типичных экспертных предложений. В текущей экономической ситуации, когда поиск дополнительных доходов стал стратегическим приоритетом, отказ от такой возможности маловероятен. Наиболее вероятен компромиссный сценарий — запуск пилотного проекта или специального режима с жесткими ограничениями», — предположил ранее Михаил Поляков.

В целом, предложение Минфина России следует рассматривать не как либерализацию, а как инструмент государственного управления теневой экономикой. Несмотря на социальные риски, в условиях дефицита и наличия огромного нелегального рынка эта мера выглядит как наиболее прагматичное и управляемое решение из возможных, заключил эксперт.