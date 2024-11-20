Стагфляция в российской экономике: мнимая угроза или реальная опасность в 2025 году

Выступая в Госдуме 19 ноября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что «стагфляция — это длительный, в течении нескольких лет период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией». Стагфляцию в экономике обычно вызывает мягкая денежно-кредитная политика, в России рисков возникновения стагфляции нет при проведении обоснованной ДКП, подчеркнула она. Почему тогда некоторые эксперты утверждают, что стагфляция все-таки возможна в РФ, и каковы предпосылки и последствия скатывания российской экономики в это состояние, читайте в материале РИАМО.

Что такое стагфляция

Фото - © Фотобанк Лори

Стагфляция подразумевает сочетание трех негативных факторов — высокой инфляции, низких темпов роста (или отсутствия роста) экономики и высокой безработицы, говорит первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов. Сложность борьбы со стагфляцией в том, что борьба с одной составляющей ухудшает положение с двумя другими, подчеркивает эксперт и приводит пример.

«Центральный банк любого государства со свободными экономическими отношениями, борясь с высокой инфляцией, повышает ключевую ставку. Высокая ключевая ставка ухудшает финансовое положение предприятий и компаний. Попав в тяжелое финансовое положение, компании сокращают персонал и/или затраты на персонал, доходы населения снижаются, инфляция замедляется. Вроде бы все по науке, это и есть классический пример борьбы с инфляцией. Но теперь представим, что это происходит на фоне уже и так высокой безработицы. В результате борьбы с инфляцией высокая безработица повысится еще больше и будет грозить социальными и политическими катаклизмами», — объясняет эксперт.

Правительство этой страны будет вынуждено, с одной стороны, выделять дополнительные социальные пособия, с другой стороны, повышать налоги, чтобы иметь возможность эти пособия выплачивать. Эти меры приведут к тому, что цены продолжат расти, а финансовое положение компаний ухудшится. Получается замкнутый круг, в который не хочет попадать ни одно правительство в мире, резюмирует Христианов.

В чем причины стагфляции

Фото - © Фотобанк Лори

«Причины (стагфляции — прим. ред.) — когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулироваться спрос. Весь этот стимул со стороны спроса уходит в инфляцию. Это подавляет, кстати, и инвестиционный спрос. По сути, а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию, такой есть — это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать», — так прокомментировала причины возникновения стагфляции Набиуллина в своем выступлении 19 ноября.

По мнению председателя ЦБ, опасения о том, что жесткая ДКП задавит спрос, а инфляция будет расти, необоснованны.

«Как оценивать риск стагфляции в России? На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную ДКП, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим», — отметила Набиуллина.

Грозит ли стагфляция России в 2024–2025 годах и при каких условиях она наступит

Фото - © Фотобанк Лори

По мнению Христианова, высокая безработица в ближайшие годы России точно не грозит, так что классической стагфляции в 2025 году не прогнозируется. Хотя оставшиеся два компонента — высокая инфляция и падение темпов роста ВВП — могут доставить немало проблем, добавляет он. При этом эксперт считает, что постепенно, за два-три года, справиться с этими проблемами российским экономическим властям вполне по силам.

Вероятность стагфляции в России в 2025 году невелика, так как текущие макроэкономические условия не создают необходимых предпосылок, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Инфляция в России связана с внутренними факторами, такими как ослабление рубля, рост издержек производства и ограниченная конкуренция — это стандартная инфляция, а не стагфляция» Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

Экономика не показывает стагнации: даже при замедлении темпов роста в отдельных секторах, в других этот рост сохраняется — например, в АПК, IT. Для стагфляции требуется значительное сокращение производства, чего в России пока не наблюдается, резюмирует эксперт.

Стагфляция наступает при комбинации длительной рецессии с высокой инфляцией, что теоретически возможно при жестких внешнеэкономических санкциях, которые будут блокировать ключевые отрасли, либо при существенном падении внутреннего спроса, вызванном снижением доходов населения, отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Замедление экономического роста уже может начать наблюдаться в 2025 году, что теоретически может перерасти в стагнацию в случае дальнейшего ухудшения внешнеэкономических условий. В частности, если инфляция продолжит расти, она снизит потребительский спрос и инвестиционную активность» Александр Шнейдерман руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс»

«На основе текущих экономических трендов можно предположить, что стагфляция является реальным риском при сохранении неблагоприятных факторов. Среди них — продолжающиеся экономические санкции, низкий уровень инвестиций, замедление темпов экономического роста и инфляционные проблемы. Если данные условия не будут устранены или ухудшатся, вероятность стагфляции существенно возрастает», — высказывает свое мнение основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Он считает, что стагфляция наступит в России при следующих условиях.

Продолжение роста цен на товары первой необходимости, вызванное внешними экономическими санкциями, разрывами в цепочках поставок или ослаблением рубля.

Замедление или остановка роста ВВП на фоне увеличения социальных расходов, роста государственного долга и бюджетного дефицита.

Падение уровня инвестиций, сокращение числа рабочих мест и снижение спроса на труд, что ведет к росту безработицы.

Зависимость экономики от экспорта энергоресурсов: возможные проблемы с поставками нефти и газа или снижение их стоимости из-за глобальных экономических и политических факторов.

Последствия стагфляции для экономики, бизнеса и граждан

Фото - © Фотобанк Лори

Эксперт Астафьев рассказал о последствиях стагфляции в российской экономике.

Для экономики

Стагфляция приводит к снижению экономической активности, падению объемов производства и замедлению роста ВВП. Государству приходится увеличивать социальные расходы, что может увеличить государственный долг и привести к введению новых налогов. Высокая инфляция обесценивает деньги, а рост издержек осложняет деятельность производителей.

Для бизнеса

Потребители сокращают расходы из-за роста цен, что снижает спрос на товары и услуги. Компании сталкиваются с увеличением затрат на сырье, энергоресурсы и труд, что подрывает их прибыльность. Риски снижения инвестиций и стагнация бизнеса могут привести к банкротствам, сокращению рабочих мест и остановке роста предприятий.

Для граждан

Стагфляция влечет за собой рост цен на продукты, топливо и услуги, ухудшая качество жизни. Повышенная безработица и нестабильность на рынке труда усиливают социальные проблемы. Даже при стабильных зарплатах их реальная покупательная способность уменьшается из-за инфляции.