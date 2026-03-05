Срочно в банк? Что произойдет с рублем в марте и стоит ли бежать за валютой

Вчера пресс-центр Минфина сообщил, что в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть принято решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, добавил Минфин. На фоне этой новости котировки рубля начали проседать.

Ослабление рубля: главная угроза марта

Фото - © Медиасток.рф

Полагаем, что март пройдет для рубля относительно всех валют в диапазонном движении с перспективой мягкого ослабления, отмечает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«В качестве основного фактора, который может ослабить позиции рубля, можно выделить предстоящее изменение бюджетного правила. Последнее предполагает снижение цены отсечения на нефть с 59 долларов за баррель до 50 или даже 45 долларов за баррель. При фактической цене выше отсечения доходы от продажи нефти будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена снизится ниже уровня отсечения, ЦБ будет продавать валюту из ФНБ для компенсации выпадающих доходов», — комментирует эксперт.

Для курса рубля это означает снятие огромного навеса валютного предложения от ЦБ, объясняет он. Если в феврале регулятор продавал порядка 16,6 млрд. руб., то после введения нового бюджетного правила продажи могут сократиться до 3-4 млрд. руб. Это естественным образом должно ослабить рубль, полагает Исаков.

По экспертным оценкам, снижение цены отсечения на 1 доллар может приводить к девальвации рубля на 40-50 копеек. В результате при снижении с 59 до 50 долларов эффект ослабления может достигать 3,5-4,5 рублей. Если же снижение цены отсечения достигнет 45 долларов, то национальная валюта способна девальвироваться на 5-7 рублей.

Напомним, что ЦБ зеркалирует операции Минфина по продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила. В начале года Минфин составляет план ежемесячных поступлений нефтегазовых доходов в бюджет и потом отслеживает, как это соотносится с фактическими доходами. Если фактические доходы больше плановых, то избыток Минфин конвертирует в валюту и складывает в ФНБ — покупает валюту. Если фактические доходы меньше плановых, то недостаток Минфин забирает в валюте из ФНБ и конвертирует в рубли — продаёт валюту. Все эти операции ЦБ повторяет на валютном рынке.

Якоря стабильности: что мешает рублю упасть

Фото - © Медиасток.рф

Несмотря на решение Минфина, факторы укрепления рубля все еще существуют и, прежде всего, это высокая ключевая ставка.

«Несмотря на то, что ставка была понижена на февральском заседании ЦБ и, вероятно, будет понижена и на мартовском, она все еще остается достаточно высокой, чтобы стимулировать рост сбережений в рублевых активах. В частности, в феврале доля средств физических лиц достигла максимума за последние 7 лет в размере 35%. Считаем, что до момента снижения ключа ниже 10% рублевые депозиты будут иметь высокий спрос», — комментирует Исаков.

Сальдо торгового баланса остается положительным. На 1 марта профицит торговых операций составил 10,02 млрд. долларов. В результате такого превышения экспорта над импортом рубль получает поддержку за счет значительного предложения валюты, считает эксперт.

«Еще одним фактором, который стоит принимать во внимание, является дефицит федерального бюджета. Последний на 1 марта составил 1,718 триллионов рублей. Это, в свою очередь, составляет 45% от общего годового плана в 3,786 триллионов рублей. В случае затяжного падения цен ниже 45 долларов за баррель Urals бюджет легко может получить годовой дефицит вплоть до 3% от ВВП. При этом в краткосрочной перспективе это может укреплять рубль за счет продажи валюты для покрытия дефицита, но в долгосрочной перспективе это однозначный фактор его ослабления», — говорит Исаков.

Прогноз по валютам: доллар, евро, юань до осени

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Анализ наиболее значимых факторов позволяет сделать генеральному директору инвестиционной платформы Lender Invest следующие прогнозы:

курс рубля к доллару на конец марта будет колебаться в диапазоне 77–79 руб. за доллар, через 6 месяцев ожидаем диапазон 82–84 руб. за доллар.

курс рубля к евро на конец марта будет колебаться в диапазоне 90–92 руб. за евро, через 6 месяцев ожидаем диапазон 95–97 руб. за евро.

курс рубля к юаню на конец марта 11,40–11,60, через 6 месяцев ожидаем 11,90–12,10.

«Однако данные прогнозы остаются адекватными при условии сохранения текущих инерционных сценариев. В случае резкого обострения геополитического трека ослабление рубля будет более стремительным. В свою очередь, послабление санкционного режима окажет укрепляющий эффект на рубль», — резюмирует Исаков.

Вилка неопределенности: при каком раскладе доллар уйдет к 74, а при каком — к 84 рублям

Фото - © Алексей Букреев / Фотобанк Лори

Прогноз на март строится на нескольких ключевых факторах, которые будут влиять на валютный рынок, указывает инвестор и предприниматель Владислав Никонов. Это, в первую очередь, монетарная политика Федеральной резервной системы США и Центробанка России. Если ФРС продолжит снижать ставки или удерживать их на текущем уровне, это может ослабить доллар. В то же время, если российский Центральный банк продолжит жесткую политику по ставкам, это сделает рубль более стабильным для инвесторов.

Также цена нефти, как основной экспортный товар России, будет оставаться важным фактором. Если цены на нефть останутся стабильными или немного поднимутся, это будет поддерживать рубль, подчеркивает инвестор.

Кроме того, стоит учитывать ситуацию в мировой экономике и геополитике. Любые нестабильности могут вызвать рост доллара, в то время как спокойная международная обстановка способна поддержать рубль, отмечает предприниматель.

«На основании этих факторов я ожидаю, что в марте 2026 года курс доллара к рублю будет колебаться в достаточно узком диапазоне. При благоприятной внешней ситуации и стабильности на мировых рынках курс доллара может снизиться до уровня 74-75 рублей за доллар. Однако в случае непредсказуемых экономических или геополитических событий доллар может вырасти до уровня 82-84 рублей за доллар», — прогнозирует Никонов.