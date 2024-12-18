Средство передвижения превращается в роскошь: как сильно подорожают автомобили в 2025 году

Что будет с ценами на новые и б/у автомобили в наступающем году, читайте в материале РИАМО.

Динамика цен и текущая ситуация на отечественном автомобильном рынке зависят от целого ряда различных факторов. Прежде всего это повышение коммерческого утильсбора, дисбаланс на рынке, а также внутренние и внешние рыночные условия. Какая ситуация сложится в этой сфере в новом году, РИАМО рассказали эксперты.

Почему и на сколько вырастут цены на автомобили в 2025 году

Фото - © Фотобанк Лори

Цены на автомобили могут продолжить свой рост в следующем году из-за увеличения затрат на производство, роста цен на компоненты и комплектующие, а также повышения налогов и таможенных пошлин, полагает доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

На повышение стоимости импортных поставок автомобилей пропорционально оказывает влияние волатильность валютного курса рубля к основным мировым валютам — доллару, евро и юаню (так, например, за осень 2024 года курс рубля к доллару снизился более чем на 20%). При сохранении волатильности валютного курса можно допустить повышение цен на 10-15% в начале 2025 года, считает экономист.

Дефицит полупроводников и задержки в производстве также могут способствовать удорожанию автомобилей, добавляет Морковкин.

«При этом, безусловно, основное давление на цены оказывает повышение утилизационного сбора на 70-85%. Это уже повлияло на увеличение цен на новые автомобили в среднем на 15-30% в зависимости от основных характеристик авто, однако ожидается подорожание еще на 10-15% подержанных авто лагом в 2-4 месяца» Дмитрий Морковкин доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ

По его мнению, рост цен на автозапчасти связан в большей степени с усложнившейся на фоне санкционных ограничений цепочкой доставки импортных деталей, комплектующих, поступающих по параллельному импорту, а также с сохраняющимся сложностями в их оплате контрагентами.

Автомобили станут менее доступными для россиян

Фото - © Фотобанк Лори

В условиях прогнозируемого общего роста цен на авторынке средние затраты, связанные с владением личным автомобилем, будут расти (включая рост утильсбора, цен на топливо, транспортный налог, ОСАГО, стоимость обслуживания и ремонта, платные парковки, штрафы и пр.), что означает сокращение общей доступности автотранспортных средств в России, полагает Морковкин.

«В этой связи для автолюбителей, редко пользующихся личным автомобилем, с экономической точки зрения стоит рассмотреть альтернативу в форме каршеринга или использования такси, это будет дешевле» Дмитрий Морковкин доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ

Стоимость владения автомобилем продолжит расти из-за удорожания запчастей и технического обслуживания, а также государственных инициатив, направленных на популяризацию общественного транспорта, высказывает свое мнение CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

«В 2024 году цены на комплектующие уже увеличились на 78%, и эта динамика, скорее всего, сохранится. Ускорение роста цен будет характерно для премиального сегмента, особенно для немецких марок, хотя доля таких автомобилей на рынке останется стабильной», — добавляет эксперт.

Если нужна машина, покупайте сейчас

Фото - © Фотобанк Лори

Закрепление доллара на отметке выше 100 рублей, рост ключевой ставки до 23% (предполагаемый — прим. ред.) и очередное увеличение утильсбора после 1 января 2025 года авторынок «выдержит», коллапса не будет, потому что цены на автомобили не могут расти постоянно, считает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев.

Этот рост будут останавливать периодические падения спроса, добавляет он. Хотя при этом стоимость и отечественных, и китайских марок вырастет — примерно до 10%, уверен эксперт.

«Неопределенность будущего уже отражается на интересе наших соотечественников — с сентября в автосалоны потянулись даже те, кто в ближайшей перспективе не планировал замену железного коня на нового. И результатом такого спроса стало то, что автосалоны потихоньку начали отменять специальные предложения. Поэтому, если здесь и сейчас есть необходимость в личном транспорте, тянуть с покупкой не стоит, в 2025 году дешевле не будет», — предупреждает Матвеев.

Какие автомобили могут снизиться в цене в 2025 году

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Ожидать снижения цен можно было бы в нескольких случаях: если инфляция замедлится, глобальные поставки компонентов восстановятся, а производственные цепочки наладятся, поясняет Морковкин.

«Первоначально подешевеют те автомобили, которые менее востребованы на рынке или производятся в большем количестве. Также скидки могут коснуться старых моделей, чтобы освободить место для новинок. Автомобили среднего и бюджетного сегмента могут стать дешевле быстрее, чем премиум-сегмент, так как производители будут стремиться стимулировать спрос на более доступные модели», — считает эксперт.