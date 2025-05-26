Средний возраст: в каких странах мира самые старые и самые молодые лидеры

Где моложе политическая верхушка — в России, США или Китае, — читайте в материале РИАМО.

Сколько лет правителям в главных странах мира

Фото - © Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд/РИА Новости

В таблице ниже в порядке уменьшения возраста перечислены правители стран-членов G20, а также некоторых других государств мира, имеющих значительное экономическое и политическое влияние. Если в стране должности формального главы государства (монарх, президент) и фактического политического лидера (премьер-министр) разделены, то сначала указан первый, а потом второй.

Страна Глава государства/политический лидер (возраст на 22.05.2025) Саудовская Аравия Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (89) Иран Али Хаменеи (86) Италия Серджо Маттарелла (83), Джорджа Мелони (48) Бразилия Лула да Силва (79) США Дональд Трамп (78) Великобритания Карл III (76), Кир Стармер (62) Австралия Карл III (76), Энтони Албаниз (62) Канада Карл III (76), Марк Карни (60) Индонезия Прабово Субианто (73) Россия Владимир Путин (72) ЮАР Сирил Рамафоса (72) Китай Си Цзиньпин (71) Турция Реджеп Эрдоган (71) Египет Абдул-Фаттах Ас-Сиси (70) Германия Франк-Вальтер Штайнмайер (69), Фридрих Мерц (69) Индия Драупади Мурму (66), Нарендра Моди (74) Япония Нарухито (65), Сигэру Исиба (68) Израиль Ицхак Герцог (64), Биньямин Нетаньяху (75) Южная Корея Ли Чжу Хо (64) Мексика Клаудия Шейнбаум (62) Нидерланды Виллем-Александр (58), Дик Схоф (68) Испания Филипп VI (57), Педро Санчес (53) Аргентина Хавьер Милей (54) Польша Анджей Дуда (53), Дональд Туск (68) Франция Эммануэль Макрон (47)

Из таблицы выше становится ясно, что самые яркие и влиятельные политики современного мира уместились в возрастной диапазон от 71 до 79 лет. Это лидеры России, США, Китая, Индии (премьер-министр Моди), Бразилии, Турции и Израиля (премьер-министр Нетаньяху). Из них только президент Бразилии Лула да Силва и его коллега из США Дональд Трамп перешагнут 80-летний рубеж в текущей каденции. При этом бразильский лидер сможет избираться и в четвертый раз (в Бразилии, как раньше в России, запрещено находиться во главе государства более двух сроков подряд, но не вообще), а вот нынешний американский президент по конституции не имеет права на третий срок.

Из лидеров перечисленных 25 стран только один моложе 50 — это президент Франции Эммануэль Макрон.

Каков средний возраст политической верхушки главных стран мира

Фото - © Премьер-министр Индии Нарендра Моди/РИА Новости

Ниже в порядке убывания среднего возраста (по состоянию на 22.05.2025) перечислены высшие представители политической элиты пяти самых мощных государственных образований планеты: США, Китая, России, Евросоюза и Индии. К главам государств, а также главам законодательной и исполнительной власти мы решили добавить министров иностранных дел и обороны, главу судебной власти (в США), главу администрации президента и зампреда Совета безопасности (в России). В Китае политическая верхушка представлена руководством Коммунистической партии Китая (КПК).

Индия: средний возраст – 69,83 года

президент Драупади Мурму (66 лет);

премьер-министр Нарендра Моди (74 года);

спикер раджья сабха (верхней палаты парламента) Джагдип Джанкхар (74 года);

спикер лок сабха (нижней палаты парламента) Ом Бирла (62 года);

министр обороны Раджантх Сингх (73 года);

министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар (70 лет).

Китай: средний возраст – 67,29 года

Ниже указаны все семь членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК:

генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин (71 год);

Чжао Лэцзи (67 лет);

Ли Цян (65 лет);

Ван Хунин (69 лет);

Цай Ци (69 лет);

Дин Сюэсян (62 года);

Ли Си (68 лет).

Россия: средний возраст – 65,13 года

президент Владимир Путин (72 года);

заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев (59 лет);

председатель правительства Михаил Мишустин (59 лет);

председатель Государственной думы Вячеслав Володин (61 год);

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (76 лет);

руководитель Администрации президента Антон Вайно (53 года);

министр обороны Андрей Белоусов (66 лет);

министр иностранных дел Сергей Лавров (75 лет).

Европейский союз: средний возраст – 58,83 года

председатель Европейского совета Антониу Кошта (63 года);

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (66 лет);

верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас (47 лет);

председатель Европарламента Роберта Метсола (46 лет);

генеральный секретарь Совета Европейского союза Тереза Бланше (63 года);

еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (68 лет).

США: средний возраст – 56,33 года

президент Дональд Трамп (78 лет);

вице-президент Джей Ди Вэнс (40 лет);

спикер палаты представителей Майк Джонсон (53 года);

председатель Верховного суда Джон Робертс (70 лет);

госсекретарь Марко Рубио (53 года);

министр обороны Пит Хегсет (44 года).

Обращает на себя внимание серьезный разрыв между первой тройкой (Индия, Китай и Россия) и второй (Евросоюз и США): если в главных странах БРИКС средний возраст политической верхушки превышает 65 лет, то в двух основных субъектах коллективного Запада он ниже 59 лет.

Самые старые и самые молодые лидеры государств на планете

Фото - © Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир/Wikipedia.org

Указанный в первой таблице 89-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — не самый старый государственный лидер на планете. На 47 дней старше его президент Палестины Махмуд Аббас. Первое же место в рейтинге сохраняющих власть политических старожилов занимает президент Камеруна Поль Бийя, которому 92 года.

Любопытно, что королева Великобритании Елизавета II, скончавшаяся в 2022 году в возрасте 96 лет, немного не дотянула до исторического рекорда (среди тех глав государств, чей возраст может быть достоверно подтвержден). Ее превзошел магистр ордена госпитальеров Жан де Ласкарис-Кастеллар, правивший Мальтой вплоть до своей смерти аж в 1657 году в возрасте 97 лет.

Что касается самых молодых действующих лидеров стран мира, то первое место удерживает премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, которой по состоянию на 22.05.2025 было 37 лет. На два месяца старше ее президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, приезжавший в Москву на празднование 80-летия Победы. Еще на три месяца старше — президент Эквадора Даниэль Нобоа.

Стоит отметить и уникальный дуэт правителей Черногории: премьер-министру страны Милойко Спаичу на 22.05.2025 было 37 лет, а президенту этого балканского государства Якову Милатовичу — 38.