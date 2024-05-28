Какую категорию граждан можно считать средним классом и есть ли он вообще в России, читайте в материале РИАМО.

На фоне сильного потребления и увеличения зарплат, особенно в ряде областей, появляется новый средний класс, об этом на днях заявил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его мнению, из-за роста заработных плат в России появилась категория граждан, которую можно назвать «новым средним классом». Почему не все эксперты разделяют такую точку зрения, считая ее не соответствующей реалиям сегодняшнего дня, и какие существуют методики подсчета того, кого можно причислить к понятию «средний класс», читайте в материале РИАМО.

Рост зарплат в обработке: рекордные показатели или компенсация за прошлые годы

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Средний рост зарплат в стране составляет порядка 16–18%, однако три большие отрасли — обработка, IT и строительство — показывают наибольший рост, отметил Матовников.

«В этих трех группах рост заработных плат — 25–27% год к году, и это второй год рекордного роста. Понятно, что огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», — сказал он.

При оценке среднего класса в России аналитик Сбера Михаил Матовников излишне оптимистичен, высказывает свое мнение доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к. э. н. Светлана Сазанова.

«Он отнес к среднему классу представителей профессий, чьи доходы увеличились за последний год на 18-27%. Таким образом, к среднему классу он отнес представителей обрабатывающей промышленности, IT-сектора и строительной отрасли. На самом деле это спорное утверждение. Михаил Матовников не учел, что долгое время зарплаты в обрабатывающих отраслях промышленности России оставались на уровне ниже среднероссийских и ниже, чем по промышленности в целом. Рост доходов в этих отраслях сейчас — это лишь компенсация за последние 20 лет низких доходов», — считает эксперт.

Мировые подходы: как считать, кто принадлежит к среднему классу

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В мировой практике существуют различные подходы к оценке того, что такое «средний класс», объясняет Сазанова.

Всемирный Банк относит к среднему классу всех, кто получает доход больше четырех прожиточных минимумов. А в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, туда входит 38 стран, в том числе страны с высоким уровнем экономического развития — прим. ред.) к среднему классу относят всех, чьи доходы в полтора раза превышают средние по стране.

Если следовать методике Всемирного Банка, тогда средний класс России составляют все, чьи доходы достигли 63 000 руб. в месяц, потому что прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2023 году составил 15 699 рублей, отмечает эксперт.

Если следовать методике ОЭСР, мы увидим другую картину: по итогам 2023 г. средняя зарплата в России составила 73709 руб., тогда к среднему классу можно отнести только тех, кто зарабатывает больше 110 000 руб. в месяц, констатирует она.

Европейская методика основана на понимании, что средний класс — это люди, которые сами могут решить свои материальные и финансовые проблемы. Очевидно, что решить все свои финансовые проблемы россиянам будет очень сложно при заработке 63-65 тыс. руб., уверена эксперт.

«Допустим, в семье работают оба родителя, и у них трое детей. Именно столько детей должна иметь семья для воспроизводства российского населения с целью обеспечения устойчивого экономического роста. Если такая семья снимает квартиру или выплачивает ипотеку, то около 40% дохода будет уходить на эти цели. Еще 40% уйдут на питание пяти членов семьи. 13% дохода составит подоходный налог. Останется 7% (меньше 5000 руб.) на все непредвиденные расходы, сбережения и отпуск», — приводит пример расчетов Сазанова.

Очевидно, что к среднему классу необходимо относить людей чьи доходы составляют 150-200% от средних доходов по стране или региону, в соответствии с методикой ОЭСР. Ориентироваться же на методику Всемирного Банка — это значит жить в мире иллюзий, подчеркивает эксперт.

Средний класс в России в 2024 году составляет меньше 10% населения

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По данным Росстата за февраль 2024 года, только 7,4% россиян зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц. Но даже в семье с двумя родителями с доходом 100 тыс. руб. в месяц и тремя детьми на каждого члена семьи придется всего 20 тыс. руб. в месяц — сумма, ненамного превышающая прожиточный минимум.

Приведенные расчеты свидетельствуют, что к среднему классу целесообразно относить домашние хозяйства, совокупный доход которых превышает величину четырех прожиточных минимумов на каждого члена, уверена Сазанова.

«Тогда семья из пяти человек с доходом от 300 тыс. руб. в месяц может быть отнесена к среднему классу. Такая семья сможет самостоятельно решать свои материальные и финансовые проблемы: выплачивать ипотеку за большую квартиру или дом, делать сбережения, покупать высококачественные продовольственные и потребительские товары», — полагает эксперт.

В новый средний класс с кредитами

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«На мой взгляд, говорить о завершении формирования нового среднего класса несколько преждевременно. Да, безусловно, зарплаты растут, и 30-35-летние имеют квартиры, могут себе позволить китайское авто за 2-3 миллиона рублей и отдых 2 раза в год в Сочи или Турции. Но заслуга ли в этом рост зарплат? На мой взгляд, вряд ли», — высказывает свое мнение руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

Скорее всего, мнимое благополучие обеспеченно кредитами, предполагает он.

«Так что если новый средний класс и появился, то это класс закредитованных под завязку должников, попавших в кабалу к банкам как минимум на 15-20 лет», — считает эксперт.

Кстати, общая сумма долгов граждан перед банками возросла в прошлом году на 200 миллиардов рублей до рекордных 3,26 триллиона рублей.

Закредитованность граждан за первый квартал текущего года увеличилась еще на 3,85%. Если прибавить сюда продолжающийся рост цен на все и на вся, то возникает вопрос, сколько же надо зарабатывать, чтобы отнести себя к среднему классу.

«К среднему классу может отнести себя семья, имеющая чистый доход на одного человека (включая детей) не менее 150 тысяч рублей, имеющая свою квартиру или дом (не менее одной комнаты на каждого члена семьи) и не обремененная никакими кредитами. Давайте посмотрим вокруг, много ли среди наших друзей, родственников и знакомых есть такие семьи? Ответ очевиден даже для столиц, а о регионах и говорить не стоит», — резюмирует Переславский.