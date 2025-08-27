Список новых штрафов с 1 сентября: за какие нарушения россиян будут наказывать рублем и не только

Читайте в материале РИАМО о том, за что начнут штрафовать с 1 сентября 2025 года и за что придется платить больше.

До 500 тысяч рублей за каждый рекламный пост в запрещенных соцсетях

С 1 сентября 2025 года будет нельзя размещать рекламу на заблокированных в РФ ресурсах, таких как Instagram* и Facebook*.

Штрафовать будут за размещение новой рекламы и за попытку продвижения и актуализацию старой. Штрафы будут платить как рекламодатели, так и пользователи, от имени которых размещена реклама.

Так, физическим лицам грозят штрафы в размере до 2,5 тысяч рублей, предпринимателям и должностным лицам – до 20 тысяч рублей, компаниям – до 500 тысяч рублей. Важно помнить, что нарушением считается каждый рекламный пост, а не страница в целом.

Решение о штрафах будут принимать контролирующие органы на основе определения рекламы. Таким образом, рекламировать свои услуги блогер и компания на своей странице смогут, а вот платить за свой пост у других пользователей уже запрещено.

До 500 тысяч рублей за рекламу VPN и до трех тысяч за поиск экстремистских материалов

С 1 сентября в силу вступит закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания. Законом предусмотрены следующие штрафы:

Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN, – от трех до пяти тысяч рублей.

Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам – от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Распространение такой рекламы – до 500 тысяч рублей.

Список экстремистских материалов размещен на сайте Минюста РФ.

Штрафы до 10 миллионов рублей за отказ взаимодействовать с силовыми органами

Этим же законом предусмотрены штрафы за нарушение предписаний, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, за передачу своих данных для входа другим лицам. Размеры штрафов следующие:

За нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств для граждан – от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, юрлиц — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона рублей.

За передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.

За нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.

За неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных для физлиц – от 50 до 70 тысяч рублей, для ИП — от 70 до 100 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.

За незаконную передачу абонентского номера для физлиц – от 30 до 50 тысяч рублей; юрлиц, предоставивших номера без договора, — от 100 до 200 тысяч, ИП — от 50 до 100 тысяч.

За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона для гражданам – от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, юридических — от 200 до 500 тысяч.

Штраф до 10 тысяч рублей за непропуск машины со спецсигналами

С 1 сентября водителям грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года за непропуск автомобиля со специальными нанесенными на него цветографическими схемами, надписями и обозначениями, а также с включенным звуковым сигналом и красно-синими или просто синими маячками (пожарные машины, скорая помощь и так далее). Такое же наказание грозит тем, кто не пропускает автомобили со спецсигналами, но без окраски (правительственные кортежи).

Увеличение госпошлин с 1 сентября: за что придется платить больше

Повышаются госпошлины за выдачу водительских прав, пластикового СТС, выдачу госномера и прочие услуги. Так, за водительские права придется отдать четыре тысячи рублей вместо двух, за права нового поколения – шесть тысяч вместо трех. Выдача пластикового СТС обойдется в 4,5 тысячи рублей, а госномера на автомобиль – в три тысячи рублей. Выдача свидетельства о допуске к перевозке будет стоить 2250 рублей, транзитного номера – 2,4 тысячи.

За внесение в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты с 1 сентября надо будет отдать 500 рублей.

Этим же законом устанавливаются госпошлины за продление разрешения на работу иностранца или лица без гражданства, выдачу или оформление патента. Стоить это будет 4,2 тысячи рублей. Платеж за внесение изменений в разрешение на привлечение и использование заграничного персонала, выдачу дубликата такого разрешения составит 2,1 тысячи рублей. Регистрация иностранца или лица без гражданства по месту жительства будет стоить одну тысячу рублей вместо 420 рублей.

* деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская