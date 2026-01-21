Совет мира Дональда Трампа: что это такое, чем будет заниматься и кто туда войдет
Фото - © РИА Новости, Сергей Булкин
Что известно о новой организации, которая якобы может заменить ООН, читайте в материале РИАМО.
Что такое Совет мира
Фото - © Freepik.com
Согласно уставу организации, опубликованному 18 января в газете The Times of Israel, Совет мира – это международная организация, стремящаяся к обеспечению стабильности, восстановлению подотчетного и законного правительства, а также гарантии прочного мира на территориях, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта.
Членами Совета мира являются государства, а главная роль в организации отводится ее председателю, президенту США Дональду Трампу – только он имеет право приглашать новых членов, а также обладает правом решающего голоса практически по всем вопросам. Своего преемника председатель также назначает самостоятельно.
Срок членства в Совете мира составляет три года, после чего председатель решает вопрос о предоставлении государству нового срока. Однако, если государство-член заплатит более 1 миллиарда долларов Совету мира в первый год с момента вступления в силу устава организации, положение о трехлетнем сроке к этому государству не применяется.
Изначально предполагалось, что Совет мира будет создан для урегулирования ситуации в Секторе Газа, и в этом качестве организация даже получила одобрение Совета Безопасности ООН, принявшего соответствующую резолюцию 17 ноября 2025 года. Однако вскоре оказалось, что задумка Дональда Трампа куда шире – в опубликованном уставе Совета мира про Газу нет ни слова. Более того, на пресс-конференции 20 января президент США заявил, что новая организация могла бы заменить ООН.
Какие страны войдут в Совет мира
Фото - © Михаил Строгалев / Фотобанк Лори
Приглашения стать членами Совета мира получили около 60 государств. Некоторые из них уже заявили о готовности войти в состав организации. Среди них: Аргентина, Армения, Белоруссия, Марокко, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам.
Большинство крупных стран мира, получивших приглашения, в том числе Россия, Китай и Индия, пока не озвучили свое решение. При этом есть два государства, уже отказавшиеся от членства, – Франция и Норвегия.
Кто войдет в исполнительный комитет Совета мира
Помимо приглашения государств-членов, Совет мира уже определился с членами своего исполнительного комитета. В него войдут:
- болгарский политик и дипломат Николай Младенов, который займет должность высокого представителя по Газе;
- госсекретарь США Марко Рубио;
- спецпосланник Трампа Стив Уиткофф;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр:
- американский миллиардер Марк Роуэн;
- президент Всемирного банка Аджай Банга;
- американский политконсультант Роберт Габриэль-младший.
Кто войдет в исполнительный комитет по Газе
Отдельным органом в структуре Совета мира станет исполнительный совет по Газе. В него войдут, помимо Младенова, Уиткоффа, Кушнера, Блэра и Роуэна:
- министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;
- министр по стратегическим вопросам Катара Али Аль-Тавади;
- директор египетской Службы общей разведки Хассан Рашад;
- министр международного сотрудничества ОАЭ Реем Аль-Хашими;
- кипро-израильский миллиардер Якир Габай;
- специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг.