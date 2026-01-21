Совет мира Дональда Трампа: что это такое, чем будет заниматься и кто туда войдет

Что известно о новой организации, которая якобы может заменить ООН, читайте в материале РИАМО.

Что такое Совет мира

Фото - © Freepik.com

Согласно уставу организации, опубликованному 18 января в газете The Times of Israel, Совет мира – это международная организация, стремящаяся к обеспечению стабильности, восстановлению подотчетного и законного правительства, а также гарантии прочного мира на территориях, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта.

Членами Совета мира являются государства, а главная роль в организации отводится ее председателю, президенту США Дональду Трампу – только он имеет право приглашать новых членов, а также обладает правом решающего голоса практически по всем вопросам. Своего преемника председатель также назначает самостоятельно.

Срок членства в Совете мира составляет три года, после чего председатель решает вопрос о предоставлении государству нового срока. Однако, если государство-член заплатит более 1 миллиарда долларов Совету мира в первый год с момента вступления в силу устава организации, положение о трехлетнем сроке к этому государству не применяется.

Изначально предполагалось, что Совет мира будет создан для урегулирования ситуации в Секторе Газа, и в этом качестве организация даже получила одобрение Совета Безопасности ООН, принявшего соответствующую резолюцию 17 ноября 2025 года. Однако вскоре оказалось, что задумка Дональда Трампа куда шире – в опубликованном уставе Совета мира про Газу нет ни слова. Более того, на пресс-конференции 20 января президент США заявил, что новая организация могла бы заменить ООН.

Какие страны войдут в Совет мира

Фото - © Михаил Строгалев / Фотобанк Лори

Приглашения стать членами Совета мира получили около 60 государств. Некоторые из них уже заявили о готовности войти в состав организации. Среди них: Аргентина, Армения, Белоруссия, Марокко, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам.

Большинство крупных стран мира, получивших приглашения, в том числе Россия, Китай и Индия, пока не озвучили свое решение. При этом есть два государства, уже отказавшиеся от членства, – Франция и Норвегия.

Кто войдет в исполнительный комитет Совета мира

Помимо приглашения государств-членов, Совет мира уже определился с членами своего исполнительного комитета. В него войдут:

болгарский политик и дипломат Николай Младенов, который займет должность высокого представителя по Газе;

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпосланник Трампа Стив Уиткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр:

американский миллиардер Марк Роуэн;

президент Всемирного банка Аджай Банга;

американский политконсультант Роберт Габриэль-младший.

Кто войдет в исполнительный комитет по Газе

Отдельным органом в структуре Совета мира станет исполнительный совет по Газе. В него войдут, помимо Младенова, Уиткоффа, Кушнера, Блэра и Роуэна: