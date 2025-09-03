Совершенно секретно: что известно об уникальном российском центре «Рубикон»

Подробности о том, что известно об уникальном секретном российском центре «Рубикон», читайте в материале РИАМО.

Киев столкнется с серьезной угрозой из-за российских безэкипажных катеров под управлением Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — об этом в минувшем августе предупредил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Флеш. «Рубикон» — это новейший узел российской оборонной промышленности, информация о котором засекречена. Подробности о том, что известно об уникальном секретном российском центре, читайте в материале РИАМО.

Когда впервые стало известно о Центре «Рубикон»

О существовании Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» стало известно в октябре 2024 года, когда его посетил министр обороны Андрей Белоусов и посмотрел там на уничтожение украинской техники в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры посещения Белоусовым «Рубикона» 11 октября опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

На снимках, опубликованных каналом, Белоусов изучал кадры, снятые беспилотниками, слушал доклад специалистов и знакомился с техникой, создаваемой Центром. В частности, министру обороны показали дрон-детекторы, выявляющие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника. Белоусову сообщили, что беспилотные расчеты «Рубикона» уничтожили более 400 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также около 800 площадных целей.

«В заключение Андрей Белоусов провел на площадке совещание (...). Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО», — заключили в Минобороны.

Месяц спустя, 11 ноября 2024 года, в оборонном ведомстве сообщили, что расчетами «Рубикона» впервые была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ в Курской области.

Что сотрудники Центра «Рубикон» говорят о своей работе

Фото - © РИА Новости

3 февраля издание «Лента.ру» опубликовало интервью с сотрудниками «Рубикона» с позывными Родос и Лис, которые рассказали о своей работе. Как отмечалось в публикации, «Рубикон» одновременно разрабатывает и тестирует перспективные БПЛА, а также формирует коллектив операторов, которые охотятся на технику ВСУ в зоне СВО.

По словам Родоса, дроны и другие системы, которые исключают непосредственное участие солдат в боевых действиях, не смогут полностью вытеснить человека с поля боя.

Сотрудник отметил, что средства противодействия БПЛА пока недостаточно эффективны, а сами дроны, помимо ударов по противнику, выполняют некоторые другие функции — например, доставляют на передовую еду и медикаменты. Родос подчеркнул, что на поле боя беспилотники оказывают серьезное давление на психику солдат ВСУ, что является одним из ключевых плюсов их применения.

«Психологический эффект: на дистанции до 15-20 километров от ЛБС [линии боевого соприкосновения — прим. РИАМО] противник нигде не может чувствовать себя в безопасности. Это страшное психологическое давление», — отметил он. Родос добавил, что беспилотники и их операторы «дают серьезный „буст” всем смежникам»: так, при корректировке с беспилотников резко повышается эффективность артиллерии и минометов, а расход боеприпасов снижается.

«Та же история со штурмами и движением атакующих групп на броне. Без „глаз” они повергаются большей опасности, рискуют заблудиться, не увидеть скопления врага и так далее. FPV-дроны, обеспечивающие поддержку штурмовых групп, способны заткнуть пулемет или АГС [автоматический гранатомет станковый — прим. РИАМО], даже если те работают с закрытых позиций», — подчеркнул Родос.

Что о Центре «Рубикон» говорят на Западе

Фото - © РИА Новости

Российские беспилотники из засад успешно уничтожают конвои ВСУ — об этом в статье для журнала Forbes, базирующегося в США, в середине минувшего марта заявил обозреватель Дэвид Экс. По словам автора материала, в конце февраля «элитная российская группа по управлению дронами» под названием Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» развернула шквал разрушительных атак по главной линии снабжения украинского гарнизона в Судже в Курской области.

«Группа беспилотников „Рубикон” сыграла ключевую роль в успехах России», — подчеркнул Экс. Через две недели, как отметил обозреватель, украинские военные были вынуждены покинуть Курскую область. «Их разбили и выдавили с плацдарма, который они занимали полгода», — добавил Экс.

Позже, в минувшем мае, британская газета The Telegraph сообщила, что российское элитное подразделение «Рубикон», которое при помощи дронов уничтожает пусковые установки HIMARS, вызывает страх у ВСУ. Британские журналисты прокомментировали видео, снятое в апреле, — на его кадрах ВС РФ уничтожили HIMARS в зоне СВО.

«Сообщается, что атаку осуществил „Рубикон”, элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого боятся украинские солдаты. (…) „Рубикон” ведет охоту на самые ценные боевые активы Украины», говорится в материале. «Есть признаки того, что это удается», — отметили в западной газете. В The Telegraph также добавили, что «Рубикон» использует новый тип технологий и современную тактику.

Элитное подразделение БПЛА «Рубикон» стало ключевым изменением в новой российской стратегии применения дронов — об этом в начале июля военнослужащие ВСУ заявили в беседе с The New York Times.

Почему на Украине боятся операций Центра «Рубикон»

Фото - © Сгенерировано GigaChat

Киев столкнется с серьезной угрозой из-за российских безэкипажных катеров под управлением Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — об этом в минувшем августе предупредил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Флеш.

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое „Рубикон”, тот понимает, что все будет серьезно», — написал он. Флеш также опубликовал видео испытаний российских безэкипажных катеров и предположил, что «Рубикон» однажды может атаковать сразу 400 катерами и уничтожить «все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру».

В свою очередь украинский военнослужащий Серафим Гордиенко предупредил в соцсетях, что аэроразведка оперативно-тактического уровня ВСУ может прекратить существовать как вид системной деятельности из-за противодействия со стороны российских войск.

«Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют, и создается вакуум для маневров противника», — написал боец ВСУ, отметив, что к такой ситуации, в частности, привела деятельность Центра «Рубикон» и мобильных огневых групп.

Между тем инструктор ВСУ Антон Черный, выступая в эфире украинского YouTube-шоу Alpha Media, отметил, что российские войска могут брать под контроль целые села без использования тактики пехотных штурмов благодаря эффективному применению беспилотников.

«Есть люди из [Центра] „Рубикон” на каком-то направлении. Они создают такие серьезные kill zone [зоны поражения] — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт», — рассказал военный. При этом российские войска эффективно используют тактику подавления пехоты с помощью огромного числа одновременно работающих дронов, заключил Антон Черный.