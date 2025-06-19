Социальные выплаты с 1 июля: изменения в пособиях и пенсиях

Изменения в социальных выплатах для семей с детьми с 1 июля 2025 года

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

С 1 июля вступят в силу региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми.

В некоторых регионах России (Нижегородская, Тамбовская и Калининградская области) будут увеличены выплаты семьям с детьми. В каждом из обозначенных регионов будет действовать собственный механизм увеличения денежного пособия.

С 1 июля 2025 года также изменятся условия получения единого федерального пособия, которое продлевается на ежегодной основе.

Если в прошлом году семья получала пособие, которое составляло 50% от прожиточного минимума, однако теперь доход ее уменьшился, то в 2025 году сумма выплаты может быть увеличена до 75% или 100%.

Следует подчеркнуть, что в случае рождения еще одного ребенка в июле текущего года назначение пособия на новорожденного произойдет автоматически в том же размере, в каком семья уже получает выплаты на других детей.