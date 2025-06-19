Социальные выплаты с 1 июля: изменения в пособиях и пенсиях
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Как изменятся социальные выплаты для россиян с 1 июля 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Изменения в социальных выплатах для семей с детьми с 1 июля 2025 года
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С 1 июля вступят в силу региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми.
В некоторых регионах России (Нижегородская, Тамбовская и Калининградская области) будут увеличены выплаты семьям с детьми. В каждом из обозначенных регионов будет действовать собственный механизм увеличения денежного пособия.
С 1 июля 2025 года также изменятся условия получения единого федерального пособия, которое продлевается на ежегодной основе.
Если в прошлом году семья получала пособие, которое составляло 50% от прожиточного минимума, однако теперь доход ее уменьшился, то в 2025 году сумма выплаты может быть увеличена до 75% или 100%.
Следует подчеркнуть, что в случае рождения еще одного ребенка в июле текущего года назначение пособия на новорожденного произойдет автоматически в том же размере, в каком семья уже получает выплаты на других детей.
Повышение пенсий с 1 июля 2025 года
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Есть несколько категорий граждан, которые с 1 июля имеют право на повышенную пенсию.
Индексация пенсии работающим пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в июне 2025 года
Граждане пенсионного возраста, прекратившие трудовую деятельность в июне, получат в июле повышенную пенсию благодаря введенной с 1 января текущего года индексации страховой пенсии. Обратим внимание, что такое повышение возможно только в случае увольнения: Социальный фонд РФ учтет все ранее не проводившиеся индексации за время работы пенсионера, выполнит корректировки и сделает перерасчет. Таким образом, гражданин сможет получать проиндексированную пенсию с учетом повышений, которые были для него невозможны из-за трудовой деятельности.
При этом пенсионеру не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, все запланированные индексации Социальный фонд производит в автоматическом режиме.
Удвоение пенсии людям, достигшим возраста 80 лет
Россияне, отметившие 80-летний юбилей в июне 2025 года, получат удвоенную выплату к страховой части пенсии.
В текущем году ее размер равен 8907,7 рубля в месяц, следовательно, страховая пенсия по старости вырастет до 17 815,4 рубля.
Прибавка к пенсии с 1 июля гражданам — инвалидам I группы
В отношении пенсионеров, признанных инвалидами I группы, действует такое же правило, как и для 80-летних россиян, и прибавка к пенсии тоже составит 100%. Однако следует помнить, что если гражданин уже получает доплату за возраст, то рассчитывать еще на повторное повышение не стоит.
Надбавка к пенсии с 1 июля за иждивенцев
Если у пенсионера на иждивении с июня 2025 года находится близкий родственник, то он имеет право на повышенную пенсию с июля. Государством предусмотрены доплаты на 3-х иждивенцев, и сумма надбавки равна 1/3 фиксированной выплаты на каждого иждивенца или 2909,58 рубля. Для выплаты начислений нужно направить соответствующее заявление в Социальный фонд.
Напомним, что к близким родственникам на иждивении относятся нетрудоспособные дети или внуки, которые не достигли совершеннолетия или учатся в вузе в очном формате, а также родители или супруги, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды.