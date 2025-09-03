Снижение ключевой ставки в сентябре: будет ли ЦБ осторожничать или резко уронит «ключ»

Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ состоится 12 сентября. Конечно, трудно прогнозировать конкретный шаг снижения ключевой ставки, не видя полную картину данных, которые будут доступны к моменту заседания. Однако эксперты уверены, что она точно будет снижена. Вопрос только в конкретном «шаге»: 100 или 200 б. п.

Ключевая ставка снизится до 16%

ЦБ продолжит дальнейшее смягчение ДКП на фоне существенного снижения инфляционного давления и замедления роста экономики, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Пока, по ее мнению, темпы замедления инфляции и экономического роста складываются в пользу повторения шага 200 б. п., т. е. снижения ключевой ставки до 16%. Однако не исключено, что ЦБ проявит больше осторожности в шаге/сигнале, в частности, из-за повышения инфляционных ожиданий, ускорения роста потребления и зарплат, ускоренных темпов роста цен на бензин.

Не следует забывать и о рисках бюджетной политики. Так, по словам министра финансов Антона Силуанов, проект бюджета на 3 года планируется рассмотреть в правительстве в середине сентября, то есть возможно, уже после заседания ЦБ.

Существует также возможность обострения геополитической ситуации: надежды на скорое дипломатическое урегулирование конфликта России с Украиной, возникшие в середине августа, пока не подтверждаются. Кроме того, возросли риски для российского экспорта со стороны вторичных пошлин США для Индии как одного из ключевых покупателей российской нефти.

Дональд Трамп говорит о возможной «экономической войне» США с Россией при отсутствии мирного урегулирования украинского конфликта.

По информации Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран-партнеров России в рамках 19-го пакета санкций.

«В этой неопределенной ситуации ЦБ может постараться избежать закрепления рыночных ожиданий дальнейшего снижения ставки в ближайшие месяцы, при котором ставки по депозитам и долговым инструментам продолжили бы снижаться с опережением. В сигнале ЦБ возможность дальнейшего снижения ключевой ставки может быть обусловлена динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, бюджетом, а также геополитическими факторами», — прокомментировала Беленькая.

Снижение ключевой ставки до 17% выглядит более вероятным

На заседании 12 сентября ЦБ с высокой долей вероятности продолжит снижать ключевую ставку, но в силу противоречивых экономических данных пока сложно оценить, насколько агрессивным может быть снижение, такое мнение высказывает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

С одной стороны, наблюдается замедление выпуска в промышленности и рост проблем в корпоративном секторе, особенно среди компаний второго-третьего эшелонов, с другой — в июле неожиданно был зафиксирован всплеск корпоративного кредитования, что может осложнить ЦБ принятие решения. Кроме того, инфляционные ожидания так или иначе остаются повышенными, отмечает эксперт.

«Рынок свопов на процентную ставку сейчас закладывает снижение примерно на два процентных пункта, но он может „перезабегать“ в оценке действий ЦБ», — считает Корнев.

«С моей точки рения, снижение на 100 базисных пунктов выглядит более вероятным. Такой шаг позволит сохранить направление на смягчение денежно-кредитных условий и учесть разнонаправленную картину в экономике» Алексей Корнев портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Возможно, ситуация станет более ясной ближе к 12 сентября, так как на этой неделе ожидается выход дополнительной статистики, плюс представители ЦБ обычно делают комментарии в течение недели, предшествующей неделе заседания, добавляет эксперт.

Резкое укрепление доллара скажется на решении ЦБ по ключевой ставке

«На основании текущей макроэкономической ситуации мы ожидаем снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 2 процентных пункта 12 сентября», — говорит заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

По его словам, решение регулятора будет в значительной степени зависеть от динамики инфляции и состояния финансовых рынков. Высокая вероятность снижения ставки сохраняется благодаря сохраняющейся низкой инфляции, наблюдаемой по широкой группе товаров. Однако регулятор может проявить осторожность из-за сохраняющихся завышенных инфляционных ожиданий и повышенной волатильности на валютном рынке, добавляет он.

Резкое укрепление доллара в преддверии заседания может ограничить пространство для маневра, считает финансист.

«В целом, решение будет направлено на балансирование между стимулированием экономики и сдерживанием инфляционных рисков» Анатолий Вожов заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк»

Снижение ключевой ставки на 100 б. п. не станет поводом для смягчения ДКП

Несмотря на рост проинфляционных рисков, в базовом сценарии мы считаем, что ЦБ пойдет на снижение ставки на 200 б. п. ввиду рисков рецессии экономики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Снижение ставки на 100 б. п. также будет „на столе“, однако такое решение вряд ли можно трактовать, как смягчение ДКП. В этом случае даже логичней оставить ставку неизменной, чем транслировать рынку такие половинчатые решения», — полагает эксперт.

Тем не менее, данные за две недели сентября еще могут скорректировать варианты, которые будет рассматривать регулятор по ключевой ставке, добавляет он.